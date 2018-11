VIKTIGE: Fabiano Caruana kommer hver dag til arenaen sammen med Rustam Kasimdzjanov, mens Magnus Carlsen har med seg Peter Heine Nielsen. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Kompisene har stått sammen i tre VM-matcher. Nå er trenerne til Carlsen og Caruana rivaler.

LONDON (VG) De har jobbet tett sammen frem mot og i tre VM-matcher. Nå er plutselig Carlsen-trener Peter Heine Nielsen (45) og Caruana-mannen Rustam Kasimdzjanov (38) rivaler om VM-tittelen.

De var nemlig såkalte sekundanter – som det heter i sjakksporten – sammen for Viswanathan Anand i hans VM-matcher i 2008, 2010 og 2012.

– Vi har kanskje tilbrakt ett år sammen – med samme mål, sier Peter Heine Nielsen til VG.

– Jeg vil gjette på at vi har ligget i treningsleir sammen i åtte-ni måneder før disse tre VM-oppgjørene. Og i tillegg kommer selve matchene. Så det vil trolig handle om et år.

Dansken, som har vært Carlsens trener siden 2013 – men av moralske grunner droppet å være sekundant til VM-møtet med Anand det året, innrømmer at det er spesielt at han nå er på motsatt side av Caruana-treneren.

– Rustam og jeg er jo gode venner. Vi snakker om barna våre. Men vi er selvsagt bevisste om at vi er på hver vår side denne gang.

I London kommer Fabiano Caruana hver dag omtrent klokken 14.50 engelsk tid til spillelokalet, fulgt av nettopp usbekiske Kasimdzjanov, sin viktigste sjakklige rådgiver, og rumenske Christian Chirila, som er kontaktmannen mot arrangøren.

To-tre minutter senere kommer tre andre karer sammen på gaten i Holborn-området: Magnus Carlsen småpratende sammen med Peter Heine Nielsen og pappa Henrik.

– Etter som jeg kjenner Kasimdzjanov så godt, tenker jeg selvsagt over hvilke råd han vil gi, sa Peter Heine Nielsen til VG da vi snakket med ham før VM-matchen .

– Men det er jo de to spillerne som står overfor hverandre.

Mens Caruana har fått masse ros for å være godt forberedt til partiene her i VM, er oppfatningene delte om Carlsen.

– Ærlig talt er det et mysterium for meg hva Carlsens sekundanter driver med, for deres arbeid er praktisk talt usynlig. Riktignok ser han ikke dårlig ut i svart, men med hvitt spiller han absolutt uten ideer, sa Sergej Karjakin på det russiske sjakkforbundets hjemmeside tidligere i mesterskapet.

Mens Caruanas hjelpeteam er mer eller mindre avslørt, er det fortsatt uklart hvem som hjelper Carlsen. De eneste som er kjent offentlig, er Peter Heine Nielsen og franske Laurent Fressinet, som har vært en del av Carlsens apparat ved samtlige VM-matcher.

Rustam Kasimdzjanov er faktisk tidligere verdensmester innen det internasjonale sjakkforbundet FIDE, men det var på et tidspunkt da sjakksporten var delt i to – og Garry Kasparov regnes av alle som den beste på den tiden. Men Kasimdzjanov, som er fra Usbekistan, ble offisielt verdensmester i 2004 etter en kontroversiell turnering i Libya der de israelske spillerne ikke fikk lov til å delta. Mange av de beste i verden boikottet derfor VM. Han slo imidlertid sterke spillere som Aleksandr Grisjtsjuk, Veselin Topalov og Michael Adams på vei til seieren.

De tre VM-oppgjørene der de to har jobbet sammen, er Anands møte med Vladimir Kramnik i 2008, med Veselin Topalov i 2010 og med Boris Gelfand i 2012.

