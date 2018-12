JACKPOT-BANKER: Goldstile. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot med Goldstile i V75

2018-12-14

Både sportslig og spillemessig er det en veldig spennende V75-omgang landets hovedarena, Bjerke Travbane, byr på lørdag.



Anders Olsbu

Publisert: 14.12.18 11:32

Som alenestrek satser VGs travekspert, Anders Olsbu, på Goldstile i sølvdivisjonsfinalen.

– Goldstile var knallgod til seier nest sist. Da travet Hamre-traveren i tredjespor til han kom ned i dødens etter 700 meter. Likevel var han god nok til å vinne. Både sist og tredje sist feilet han seg bort innledningsvis. Han er således ikke til å stole på. Bakspor kan være greit i så måte. Blir det bare litt kjøring i front, samtidig som han holder seg til rett gangart, kan han runde alle, tror Olsbu.

I Kristianiapokalen, som avslutter V75-spillet, er det vidåpent.

–Jeg setter Remix knepent først, men garderer bredt, anbefaler Olsbu.

Dagens banker:

Goldstile (V75-6) var mektig til seier nest sist. Er usikker, men feilfritt har han en god sjanse til å runde alle.

Dagens luring:

Tenk Nå Dina (V75-4) står veldig spennende til på strek, hele 60 m foran favoritten. Kan lede lenge, muligens helt inn.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

V75-1 (2100ma)

4 L'AMOUR BONANZA

12 RED SHANKLY R.S.

1 Kasper T.T.

11 Magic Tile

6 Xante

——————————-

9 Next Game

5 Mira Prawo

3 Eros Barsk

8 Day U.S.

10 Royal Winner

7 Mr. Picasso

Løpet

Jeg streker for fem hester i bronsedivisjonen. Favoritten Royal Baby er strøket.

Favoritten

Royal Baby (strøket) svarte opp lederryggens Grace B.R. til delt seier i V75 nest sist. Ble femte i knalltøft lag uten å være helt på topp nest sist. Tredje sist var hun suveren fra tet, en posisjon hun aldri har tapt fra. Kommer hun seg tidlig foran, skal hun regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne

Red Shankly R.S. har vært veldig bra i sine siste starter til to strake V75-seirer. Sist vant han lett foran L'Amour Bonanza tross sisterunden i dødens. Overtok fra dødens 400 meter igjen nest sist og holdt greit unna. Står sjanseartet til spormessig, men blir det overpace, runder han de fleste.

Luringen

L'Amour Bonanza ble tatt ned av Red Shankly R.S. fra tet sist, men står bedre til spormessig kontra ham nå. Weberg-traveren gikk en solid opphenting til fjerde etter stor galopp i Bergen nest sist og kan utfordre på sitt beste.

Startsiden

Eros Barsk er kjapp fra start, men skal muligens ha rygg. L'Amour Bonanza kan kanskje få overta.



V75-2 (2100ma)

7 NOBLE TILE

3 AMAZING CASE

5 GOGO HALL

11 Nuclear Tile

2 Towanda's Classic

10 Donatell Viking R.R.

——————————-

6 Goodman B.R.

9 Orlando Design

8 Vici Celavie

1 Expensive Hangover

4 Miss Tanic

12 Rocky Rich

Løpet

Et oppgjør mellom hestene til Trond Anderssen og Frode Hamre i grunndivisjonsfinalen.

Favoritten

Noble Tile er en meget bra 3-åring som har vært god i sine to siste starter og er i flott utvikling. Han tapte kun for årgangstoppen Catherine's Chevy i DNTs høstfinale sist. Trond Anderssen-traveren vant Sørlandets 3-årscup foran Nuclear Tile og Gogo Hall fra dødens nest sist. Står sjanseartet til spormessig, men kan vinne om han ikke blir hengende for lenge.

Outsiderne

Amazing Case ledet i det lengste i et Oaks-bonus løp på Momarken sist, men ble innehntet av Amarone Classic som sto 20 meter bak. Gangen før avsluttet hun lynraskt til annen bak S.M.K. Silvousplait. Tredje sist ble hun innhentet av Katie Mae på streken. Hun fortjener en seier etter tre strake annenplasser. Noen antivinner er det ikke snakk om.

Luringen

Gogo Hall var overlegen foran Rebella Matters sist. Satt fast i Sørlandets 3-årscup nest sist. Hestens trener, Frode Hamre, har størst tro på ham av sine tre i løpet.

Startsiden

Amazing Case tar trolig føringen, men også Goodman B.R. er kjapp.



V75-3 (2100ma)

11 PROFESSOR Ø.K.

9 KUVEN STORM

——————————-

6 Lykkje Birk

4 Stumne Fyr

12 Idfaxen

10 Frier Birk

3 Jarand

5 Skauga Rasken

1 Alma Prins

2 Edens Odin

7 Loken

8 Neseldi

Løpet

Professor Ø.K. blir min klare favoritt i grunncupfinalen. Jeg garderer kun med Kuven Storm.

Favoritten

Professor Ø.K. vant Gullsmed Otterens løp på Forus i helgen, men fikk kamp til døren av Lykkje Birk og vant kun knepent. Med det løpet i kroppen kan Djøseland-traveren ventes ytterligere forbedret. Han har vært imponerende god i høst, og feilfritt skal han en god sjanse til å runde alle. Husk at han feilet fra seg en god premie i Derby.

Outsiderne

Stumne Fyr holdt knepent unna for Frier Birk sist. Anders Lundstrøm Wolden-traveren er god på sitt beste og er trippelaktuell feilfri.

Luringen

Kuven Storm skuffet fra tet sist, men var knallgod til seier fra samme posisjon nest sist. Travet sterke 1.26,1 over full distanse ved den anledningen. Moen-traveren har vært litt variabel i prestasjonene, men er veldig bra på sitt beste. Han er kanskje best bakfra. Viser han seg fra sin beste side, kan han bli seiersfarlig.

Startsiden

Edens Odin og en feilfri Lykkje Birk kjemper om føringen.

V75-4 (2100ma)

5 VELVATTER

1 S.M.K. SILVOUSPLAIT

11 AMARONE CLASSIC

——————————-

8 Gaga B.R.

2 Encore Un Sisu

4 Riva Renn

12 Wanda Classic

3 J.T.'s Moneypenny

9 She's In Love

10 Lightning

7 Exiting Chip

6 Extreme Hangover

Løpet

Tre hester peker seg ut i hoppedivisjonsfinalen.

Favoritten

Velvatter var tilbake i godt slag på Åby sist og var god toer da. Var god til to strake seirer i sine første starter i Hamre-regi og kan vinne igjen.

Outsiderne

Amarone Classic avsluttet flott sist og tok greit ned Amazing Case som sto 20 meter foran. Har trukket et dårlig spor, men blir det kjøring i front.

Luringen

S.M.K. Silvousplait er en hest som har hatt veldig mye utur. Innfridde som VG-luring sist til en velfortjent seier. Vant lett da etter et fint løp. 4-årshoppa er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan hun lede hele veien, vel og merke feilfritt.

Startsiden

S.M.K. Silvousplait kan forsvare sporet. Har tre raske utvendig.



V75-5 (2120mv)

14 BRENNE BLISSI

2 TENK NÅ DINA

11 Troll Ronja

——————————-

13 Arvesølv

10 Kiro Bia Balderina

12 Vesle Maia

8 Valle Tiril

4 Stensvik Marikken

6 Mine

7 Lykkje May

9 Kagge Lina

15 Oriola

5 Kap Tilly

3 Ånei

1 T.M. Stjerna

Løpet

Jeg prøver to-tre hester i hoppecupfinalen.

Favoritten

Brenne Blissi har radet opp seirer i høst. Fungerte dårlig nest sist. Avsluttet bra sist og kan ventes enda bedre nå. Er den beste hesten.

Outsiderne

Troll Ronja har radet opp tre strake seirer, men møter tøffere lag nå.

Luringen

Tenk Nå Dina tok en sterk seier fra dødens sist. Kan lede lenge feilfritt, muligens helt inn.

Startsiden

Tenk Nå Dina kan få overta.



V75-6 (2100ma)

9 GOLDSTILE

——————————-

6 Wilma Leggrowbach

11 Always On Time

3 Da Vinci B.R.

7 Rapide Frecel

2 Handsome Hank

4 Red Bar

8 Joe Hoo Lee

1 Urakas Gilbak

5 Giant Star

10 Soros Kronos

12 Cash Converter

Løpet

Goldstile får stå alene i sølvdivisjonsfinalen.

Favoritten

Goldstile var knallgod til seier etter tredjespor og dødens i et V75-løp på Axel Jensen-dagen. Men i løpet før og etter feilet han seg bort innledningsvis. Det kan godt være vinn eller forsvinn for Hamre-traveren igjen. Feilfritt skal han ha en fin sjanse, spesielt om det skulle bli litt kjøring i front.

Outsiderne

Wilma Leggrowbach ble sliten etter en tung tur nest sist, men har imponert ellers. Hun er sterk og pleier som regel alltid å gå til mål. Det kan bli en tøff tur i dødens, men hun skal ikke avskrives.

Always On Time avsluttet forrykende sist og klarte å innhente Rapide Frecel kort før mål. Har trukket et dårlig spor igjen og er avhengig av tempo i front. Da kan han speede inn til en plass blant de tre. Og skulle Goldstile feile igjen, kan han også vinne.

Luringen

Da Vinci B.R. satt fast med alt igjen i løpet Always On Time vant foran Rapide Frecel sist. Vant lett i V75 på Leangen gangen før og skal regnes blant de tre.

Startsiden

Red Bar er lynrask ut og kan ta en lengde på Handsome Hank.



V75-7 (2100ma)

9 REMIX

6 WELLEK

7 KAKSEN

2 BRENNE BANKER

5 ALSAKER BLEST

8 VETLE PETTER

3 BOSSUM FAKSEN

4 MAGNUMS OTHELLO

——————————-

1 Hugo Bäck

11 Eikfaksen

10 Høvding Jaros

12 Ness Tjo Edel

Løpet

Svært åpent i Kristianiapokalen.

Favoritten

Remix var overlegen tross langt tillegg sist. Står til for et fint løp og er veldig på sitt beste. Med tempo stiger sjansene for Blekkan-traveren.

Outsiderne

Wellek vant lett fra tet sist. Avsluttet bra fra køen gangen før på en noe kort distanse. Går gode løp hver gang og er aktuell igjen.

Luringen

Brenne Banker har galopperte i begge sine starter i Hamre-regi. Første gang ut feilet han direkte, mens han feilet i stengt posisjon i siste sving sist etter å ha blitt til overs innledningsvis. Hesten rapporteres meget bra i trening og skal ikke avskrives feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

En feilfri Kaksen kan stikke til tet. Både Huko Bäck og en feilfri Brenne Banker kan åpne bra.



V75-AKTUELL

Navn: Bjørn Steinseth

Alder: 43 år

Antall seirer i år: 55

Antall seirer totalt: 477

Har flere luringer

Han har aldri kjørt inn så mye penger til sine hesteeiere som i år, Bjørn Steinseth. Og vinner han to løp til før nyttår setter han også ny seiersrekord. De to kan fort komme med Idfaxen og Kiro Bia Balderina på Bjerke lørdag.

V75-1: - Jeg lanserer en frekkis som favoritt. Mira Prawo møter kanskje tøft selskap, men har vært god i det siste, står bra til og kan overraske med høyt tempo. Red Shankly R.S. holder toppform og blir garantert farlig med flyt på veien bakfra. Xante har stor kapasitet.

V75-2: - Hamre-duoen Gogo Hall og Amazing Case har fin form og stor kapasitet. Begge gjør opp om seieren sammen med Noble Tile, som det må klaffe for fra et sjanseartet spor. Towanda’s Classic er alltid farlig på en kortspeed.

V75-3: - Åpent. Et knepent tips til Kuven Storm som har stor kapasitet. Jeg har uansett ambisjoner med Idfaxen, som har møtt bedre hester enn dette og som kan vinne med klaff. Stumne Fyr har vunnet seks løp i år og står bra til kontra de tøffeste konkurrentene. Professor Ø.K. rader også opp seirer uten at jeg syntes han imponerte sist.

V75-4: - Det meste taler for Velvatter som har vært veldig bra. Kommer hun seg tidlig til tet er det meste gjort. Banker.

V75-5: - Nok en frekkis som favoritt. Går Tenk Nå Dina som hun kan fra tet, kan tilleggshestene få trøbbel. Arvesølv og Brenne Blissi er to av dem som kan klare det. Spesielt sistnevnte har det som skal til, uten at hun har overbevist i det siste. Min egen Kio Bia Balderina var god til seier sist og var minst like bra som toer fra dødens på en god konkurrent nest sist. Er en av flere som kan vinne.

V75-6: - Tre hester skiller seg litt ut. Jeg har blitt imponert av Wilma Leggrowbach, som jeg tror kan vinne et slikt løp fra dødens. Goldstile galopperte sist, men har et høyt toppnivå. Seiersmaskinen Always On Time viste frem en ny side sist, da han spurtet inn til en sterk seier bakfra på full distanse.

V75-7: - Remix og Wellek er formhestene i feltet. Kaksen er den store outsideren som kan galoppere. Feilfritt duger han. Jeg tror en av de tre vinner.