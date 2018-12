KLARE FOR KAMP: Landslagsgutta på plass i Frankrike. Fra venstre: Anders Rasmussen, Sondre Voktor, Arkan Resul og Magnus Myhrhaug Kristiansen. Foto: Mats Theie Bretvik

Fire landslagsdebutanter i en ny æra for NFF: – Man er selvfølgelig nervøs

2018-12-18

ULLEVAAL STADION (VG) Nervøse, spente og stolte. Norges ferskeste landslagsspillere møter tirsdag fotballgiganten Frankrike til en historisk FIFA-kamp.

Publisert: 18.12.18 08:57

– Man er selvfølgelig nervøs. Samtidig så tror jeg faktisk at vi kan overraske dem.

Det sier Arkan Resul til VG. Han er én av fire FIFA-spillere som får sin landslagsdebut tirsdag, når Norge spiller sin første kamp noensinne, i det VG-sendte oppgjøret fra Paris .

Tøff start

VG møter NFFs administrative leder for e-sport Mats Theie Bretvik, landslagstrener Marius Hjerpseth, landslagsspiller Magnus Myhrhaug Kristiansen og nevnte Resul i den ferske e-sport-losjen «Sparta» på Ullevaal stadion.

PS! De to andre landslagsspillerne, Sondre Voktor og Anders Rasmussen, var ikke til stede.

Foreløpig er det ikke mye som tyder på at det er et rom dedikert til e-sport. Et stort, ovalt bord, med gamingstoler plassert rundt, er det eneste som er der. Snart skal bordet fjernes, og det skal legges inn flere spillstasjoner hvor spillerne kan trene.

Først skal kampen i Paris unnagjøres. Søndag reiste det norske FIFA-landslaget til den franske hovedstaden, som i skrivende stund preges av voldsomme demonstrasjoner, for å spille sin første e-fotballandskamp i forbundets 116 år lange historie.

Det er ingen enkel start på den nye, digitale æraen som venter Norge.

Frankrike har alltid vært en større fotballnasjon enn Norge, og den regjerende verdensmesteren er blant pionerene på den virtuelle fotballbanen også. Sammen med Norge, er de blant fotballforbundene som har kommet lengst med arbeidet innenfor e-sport.

De franske landslagsspillerne har allerede to kamper under beltet. De har spilt mot andre sterke e-sport-nasjoner, Nederland og Belgia, og gått seirende ut av begge.

Dette er det norske FIFA-landslaget Magnus Myhrhaug Kristiansen Alder: 17

Fra: Grorud

Klubb: Nordavind DnB

Konsoll: Playstation 4

Beste Weekend League-resultat: 29–1

Spillestil: Offensiv

Skill rating (Divions Rivals): 2809 Arkan Resul Alder: 22

Fra: Bærum

Klubb: Klubbløs

Konsoll: Playstation 4

Beste Weekend League-resultat: 29–1

Spillestil: Offensiv

Skill rating (Divions Rivals): 2712 Anders Rasmussen Alder: 20

Fra: Egersund

Klubb: Klubbløs

Konsoll: Playstation 4

Beste Weekend League-resultat: 28–2

Spillestil: Kontringsorientert

Skill rating (Divions Rivals): 2433 Sondre Voktor Alder: 22

Fra: Trondheim

Klubb: Klubbløs

Konsoll: Okaystation 4

Beste Weekend League-resultat: 29–1

Spillestil: Kontringsorientert

Skill rating (Divions Rivals): 2700

Nå drømmer de norske gutta om å starte landslagskarrieren med å ta skalpen på «Les Bleus».

– Vi vet at det ikke er noen amatører vi møter. De er veldig gode, og vet hva de driver med. Det blir spennende å se hva man kan få til, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen.

At han skulle representere Norge hadde han aldri sett for seg.

– Det er ganske spesielt å få representere landet sitt i FIFA. For to-tre år tenkte jeg ikke på at dette kunne skje, sier han.

Resul sier seg enig.

– Det er ganske kult å være en del av landslaget.

Dette blir deres største FIFA-kamp noensinne. Hvordan kampene på det franske fotballforbundets hovedkvarter skal foregå, kan du lese mer om i faktaboksen.

Slik spilles Frankrike – Norge Det skal spilles fire enkeltkamper (én mot én), og én dobbeltkamp (to mot to). Nasjonen som vinner brorparten av disse fem kampene, vinner kampen. I tillegg spiller de med franske med Frankrike og de norske med Norge. I utgangspunktet urettferdige lag, men i modusen «85 rated», blir det ikke det. Der blir nemlig alle spillere jevngode, og det eneste som skiller dem er høyde og spillertrekk.

På grunn av reglene har ikke Frankrike nødvendigvis det sterkeste laget lenger, men de har imidlertid erfaringen på sin side. Landslagstrener Marius Hjerpseth tror imidlertid at det er noe annet som blir utslagsgivende.

– Det viktigste er å klare å roe ned spillerne når det gjelder. Vi vet at de er veldig gode i FIFA, det er jeg ikke bekymret for. Det nye blir å spille live foran mange tusen mennesker og med publikum til stede. Det er et stort øyeblikk, og det er lov å føle presset, men det handler om å ikke la seg påvirke av det.

– Jeg vet at våre fire kan slå alle deres fire på en god dag. Det handler om å forberede seg godt, og møte opp 100 prosent «fit for fight».

Hjerpseth forteller at de har hatt flere treningsrunder allerede, hvor de både jobber med eget spill og analyserer motstanderen.

– Jeg tror ikke vi er så store underdogs som noen kanskje tror, sier landslagstreneren, som også er blant debutantene tirsdag kveld, som trener.

Mannen bak det hele, Mats Theie Bretvik, legger ikke skjul på at han er nervøs foran ilddåpen.

– Jeg er kanskje den mest nervøse av alle, selv om jeg ikke skal spille selv. Men jeg gleder meg veldig mye. Det er stort å representere Norge, og det er stort å gjøre det gjennom FIFA.

– Jeg forventer at våre spillere gjør det de kan og spiller sitt spill og klarer å utfordre Frankrike. Jeg har stor tro på at det kan gå, men jeg vet det blir vanskelig.

