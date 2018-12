TO DØTRE: Lavrans Solli og Anja Johansen. Foto: Mikalsen, Helge

Lavrans Solli og Anja Johansen fikk sitt andre barn

2018-12-14

Kjendisparet Lavrans Solli (26) og Anja Hermanrud Johansen (31) har fått en datter.

14.12.18

Fra før har paret den fire år gamle datteren Frøya.

– Ja, vi fikk ei lita jenta i går, bekrefter Lavrans Solli til VG.

– Alt er bra med både mor og barn. Foreløpig har vi ikke lyst til å gå ut med noe navn på den nyfødte.

Anja Johansen er kjent som blogger, mens Lavrans Solli er tidligere svømmer på toppnivå og ble siden kjent som kjekkasen i «Farmen Kjendis». Han har også gjort en rekke modelloppdrag.

– Jeg har vært i tett dialog med sykehuset de siste ukene og jeg er som jeg alltid er, spør rett ut. Selv om ingen kan gi meg noen svar. Som regel så sier jeg bare, ok, kjør på. Som de gangene de har sagt at de antar det blir fødsel, så sier jeg bare, ok, da gjør det, og så sier jeg ikke noe mer, skrev Anja Johansen på bloggen sin tidligere denne uken.

Da Frøya kom til verden, skjedde det nesten tre måneder før termin. I oktober fortalte Johansen til VG at også dette svangerskapet kunne ha endt så tidlig, men legene på Drammen sykehus klarte å stoppe fødselen denne gang. Hun har hatt termin nettopp nå i desember.

Barnefødselen kommer midt i svømme-VM. For halvannet år siden meddelte Lavrans Solli at han likevel ikke skulle gjøre comeback i svømmebassenget. Svømming er en idrett som krever ekstremt mye trening. Senere fortalte han at han ville satse på roadracing, altså motorsykkelrace på bane. Lavrans Solli jobber nå som finansrådgiver.

I august fortalte Anja Hermanrud Johansen på bloggen sin at paret har kjøpt leilighet i Oksenøya-prosjektet på Fornebu. Prisen var 9,3 mill. kroner ifølge OBOS-annonsen på Finn.