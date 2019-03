JUBEL: Jarl Magnus Riiber slipper jubelen løs i Seefeld. Gullet er sikret. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Slik var Riibers kronglete vei til VM-gullet

SEEFELD (VG) Han har glemt hoppdressen, rotet vekk startnummeret, gått feil løype og løpt seg bort på treningstur. Endelig klaffet det for Jarl Magnus Riiber (21). Og det var helt gull.

Publisert: 01.03.19 01:40







For det har vært en temmelig tøff vei til toppen for supertalentet fra Oslo. Sykdom, skader, uhell, forglemmelser og tålmodig venting. Det har vært mye å gå gjennom for kombinertstjernen, som av landslagets sportssjef, Ivar Stuan, er blitt omtalt som «kombinertsportens Martin Ødegaard».

Etter seieren i hopprennet gikk han først ut i langrennet i Seefeld torsdag. Men han syntes åpenbart det ikke var taktisk riktig å gå alene i front. Han «bydde opp til dans». Bernhard Gruber (sølv) og Akito Watabe (bronse) fikk slippe til sammen med ham i teten. Men han tok grundig knekken på begge på oppløpet.

les også Riiber tok sitt første VM-gull: – Han er tidenes beste

– Jeg har hatt god erfaring med å slå Gruber og Watabe i spurten tidligere i år, så det var planen fra fem kilometer og inn, sier Jarl Magnus Riiber .

Åpenbart glad. Veldig lettet, og ganske kry, sto han der og svarte på spørsmål i ettermiddagssolen i Tirol. Følelsen av å være den første norske verdensmeteren – i den gamle norske paradegrenen på 18 år – klarte han greit å sette ord på.

– Vi har virkelig hatt et tungt teppe over oss i kombinert. Å se Tyskland gå inn til gullmedalje etter gullmedalje, ja den var det viktig å få stoppet, sier Riiber.

les også Sjokkert Nystad: Kriminelle drev dopingsalong rett ved Østerrikes VM-hotell

I Pyeongchang-OL for et år siden fikk han juling av tyskerne. To fjerdeplasser måtte han ta til takke med. Trøsten var et lagsølv. I Lahti-VM for to år siden var han hjemme med nyoperert skulder.

Men i vinter har han vært nesten helt utilnærmelig i verdenscupen. Ti rennseiere, og sammenlagt er det allerede avgjort. Det er 20 år siden en nordmann klarte det (Bjarte Engen Vik).

17 år gammel debuterte Riiber i verdenscupen. Han markerte seg umiddelbart. Men det fulgte også mange tragikomiske historier med på kjøpet.

Han har kommet til hopprenn uten hoppdress. Han har glemte de elektroniske tidtagerbåndene. Han har gått feil vei på skistadion. Han har fått kragebeinet ut av ledd i konkurranse. Og senest nå i VM kom han til bakken (Innsbruck) uten startnummer.

– Det virker som jeg har fått med meg mye erfaring karrieren jeg har hatt i verdenscupsirkuset. Jeg fikk stempel som en god utøver tidlig, men jeg har vært uerfaren, og måtte bare ta år for år. Motgangen og det jeg har investert i denne sesongen har jeg virkelig fått igjen for, sier Riiber.

les også Supervåpenet sporten behøver

Sportssjef Stuan beskriver Riiber som en «positiv nerd». En som syr hoppdressene selv. Utvikler egne hoppbindinger, og har et lidenskapelig forhold til idretten. I klasse med storheter som Ole Einar Bjørndalen, Petter Northug, Bjørn Dæhlie og Marit Bjørgen.

Riiber forteller at han har vært på så lange løpeturer i skog og mark at han har havnet på avveie.

– Det startet da jeg var 15 år. Jeg var ute i tre-fire timer. Men jeg kjente at jeg responderte. Kroppen min satte virkelig pris på det, sier Riiber.

Men det var i hopp han utmerket seg først. Allerede i ung alder imponerte han. Det ble mye hopping på grunn av kyssesyke. Tøffe langrennsøkter var en periode uaktuelt.

Landslagstrener Peder Sandell fulgte han på nært holdt i Kollenhopp. Det gjorde også flere fra hoppmiljøet. Riiber bekrefter at han fikk høre utsagn som: «sleng vekk stavene, og gå inn med alt for hopp.»

les også To nordmenn i ledelse - gullsjanse i kombinert

Det var imidlertid uaktuelt. I familien er kombinert arvelig. Pappa John er tidligere landslagsløper, og broren Harald Johnas har deltatt i verdenscupen.

– De i hopp så selvsagt potensial i Jarl, og ville ha ham, men vi er veldig glade for at han bestemte seg for kombinert. Men til syvende og sist er det utøverens eget valg, sier Peder Sandell.

Han forteller at Riiber i perioder foran VM-sesongen har isolert seg. Holdt seg unna samlinger av masse folk for å slippe sykdom. Men likevel har det endt med problemer. Foran VM fikk han betennelse i en tå. I tillegg slo luftveiene seg vrang. Og i starten av mesterskapet hoppet han svakt.

– Han var ikke plassert godt nok på beina i tilløpet, og fikk ikke ut nok energi. Men når du ser hvor mye det betyr for ham at han ledet etter hopprennet, så viser han følelser, men innstillingen hans koster også, sier Peder Sandell.