Disse sportsdokumentarene på VG+ kan fylle «VM-tomrommet»

Tomrommet etter ski-VM kan fylles med historien om George Best, rivaliseringen mellom Mike Tyson og Evander Holyfield på 80- og 90-tallet, den «gale» tennistreneren Nick Bollettieri, eller portrettet av den hardtslående skandalegolferen John Daly.

Publisert: 05.03.19 13:58







Her har vi funnet frem et solid utvalg med anbefalte «godbiter»:

Manchester United er mer i vinden enn noen gang i Norge, mest på grunn av Ole Gunnar Solskjærs managerjobb i klubben.

Men en av klubbens aller beste spillere gjennom tidene er George Best, den nordirske kjekkasen med et par legendariske sitater:

«Jeg brukte mye penger på sprit, damer og raske biler. Resten rotet jeg bare bort.» oppsummerte han selv med glimt i øyet.

Dette sitatet gjør seg bedre på originalspråket:

«I used to go missing quite a lot ... Miss Canada, Miss United Kingdom, Miss World.»

Morsomme sitater til tross, sannheten var at alkoholmisbruket og den «utsvevende livsstilen trenerte en fantastisk fotballkarriere.

I dokumentarfilmen «All by himself» blir det gjensyn med mange store øyeblikk. Flere av dem som sto Best svært nær forteller sin historie om legenden som altså døde i 2005.

LEGENDER: Tidligere Manchester United-manager Sir Matt Busby (t.v.) poserer fornøyd sammen med George Best etter Serievinnercup-triumfen i 1968. Foto: VICTOR BOYTON / AP

OL-heltinnens brutale fall

I Sydney-OL i 2000 strålte amerikanske Marion Jones på friidrettsbanen, og sikret seg tre gull og to bronsemedaljer. Men 24-åringen bar på en løgn, som til slutt sendte henne et halvt år i fengsel.

I denne dokumentarfilmen fra 2010 snakker hun ut om den ville karrieren:

Ørebiting og boksemilliarder

Mike Tyson og Evander Holyfield står begge i boksehistorien med gullskrift, men skandalekampen mellom de to i 1997 er et mørkt kapittel.

Denne dokumentarfilmen går i dybden på hvordan de to tungvekterne omsider møttes i kampene det lenge så ut til at aldri skulle bli noe av. Og ja – den berømte ørebitingen er selvfølgelig med:

Kunstløpdramatikken i Lillehammer-OL

Det er 25 år siden den vanvittige historien om kunstløprivalene Tonya Harding og Nancy Kerrigan, som utspant seg i forbindelse med Lillehammer-OL.

I 2017 kom spillefilmen og Hardings liv, og den ble nominert til tre Oscar.

Tonya Harding selv medvirker i denne dokumentaren som kom ut for fem år siden:

Konsekvensene av «hockeymirakelet»

Mer OL-dramatikk, og denne filmen er basert på hockeymirakelet i Lake Placid i 1980 der USA slo de sovjetiske gigantfavorittene.

I denne amerikanske dokumentaren tar for seg hvordan det gikk med Vjatjeslav Fetisov og resten av legendene etter det pinlige nederlaget:

Isdronningen fra kommuniststaten

Kunstløper Katarina Witt ble stjerne som følge av sine prestasjoner på isen, og interessen for henne eksploderte da hun stilte opp i Playboy.

Det var meget spesielt for en kvinne fra det kommunistiske Øst-Tyskland:

Livstruende skadet i bokseringen

Cecilia Brækhus satt ringside i Stockholm da svenske Frida Wallberg skulle forsvare VM-tittelen sin i boksing. Kvelden endte i tragedie, og Wallberg var nær ved å dø oppe i ringen.

Denne filmen er laget fra motstander Diana Prazak og trener Lucia Rijkers perspektiv, og de sterke bildene fra selve kampen gjør filmen til en meget sterk opplevelse:

Golfrebellen

Før Tiger Woods stjal alle overskriftene, så var det John Daly som hadde rollen som golfsportens skandalemann.

Kraftpluggen var kjent for sine vanvittige utslag, og svært uberegnelige stil – både på og utenfor golfbanen:

Mørkt kapittel i RBK-historien

Rosenborg er Norges mest suksessrike fotballklubb gjennom tidene. Erling Næss kom til klubben som spiller 21 år gammel, og ble værende på Lerkendal i mange år i forskjellige roller.

Men denne dokumentarfilmen forteller en tragisk historie om hans kamp for å få den behandlingen han mener han har rett på fra klubben i hans hjerte:

Boksesportens «wonderboy» som endte i tragedie

21 år gammel var Tommy Morrison stortalent i boksing, og filmstjerne sammen med selveste «Rocky», Sylvester Stallone. Så gikk det aller meste galt for gutten som hadde verden for sine føtter.

Boksesporten er full av historier om tøffe skjebner og millioner av dollar som forsvinner.

Morrison kommer uansett høyt på listen over de mest tragiske historiene av dem alle:

Basketbøllens flørt med Nord-Korea

Dennis Rodman satte mildt sagt preg på NBA med sitt spesielle utseende, og utradisjonelle stil. Og så var han gift med supermodellen Carmen Electra, og en kort periode kjæreste med Madonna.

Denne dokumentaren tar for seg Rodmans oppsiktsvekkende relasjon til Nord-Koreas leder Kim Jong-un – der basketballen står sentralt:

Den «gale» tennistreneren

Han er regnet for å være kanskje tidenes beste tennistrener, men amerikanske Nick Bollettieri var, og er, en meget omstridt herremann.

Boris Becker, Venus Williams, Serena Williams, Jim Courier, Monica Seles, Martina Hingis, Anna Kournikova, og Maria Sjarapova har alle hatt Bollettieri som trener.

I denne dokumentaren står det tidvis svært betente forholdet til superstjernen André Agassi sentralt:

Det norske sjakkvidunderet

Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen i London i fjor, og det føyer seg inn i rekken over fantastiske prestasjoner 28-åringen har gjort.

Sjakkgeniet følges svært tett over en periode på ti år i denne dokumentarfilmen:

Burkrigeren

Emil Weber Meek er for øyeblikket den eneste nordmannen i UFC – verdens største MMA-organisasjon. Mixed Martial Arts (MMA) foregår i et bur, og er en knallhard idrett – både fysisk og mentalt.

Denne dokumentarfilmen omhandler Meeks vei til UFC. Han «må bare» slå Rousimar Palhares først – brasilianeren som er kjent for ikke å følge reglene: