FEMMIL: Martin Johnsrud Sundby møtte pressen i Holmenkollen dagen før den store skifesten i hovedstaden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sundby går for tredje strake seier i Kollen - tror Klæbo er sjanseløs

Publisert: 09.03.18 18:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-09T17:17:23Z

HOLMENKOLLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) spår at Johannes Høsflot Klæbo (21) må slippe på fjerde eller femte runde av femmila i Holmenkollen. Her forteller Sundby hva Kollen-debutanten kan vente seg.

Klæbo har gått én femmil i sitt liv: NM-femmila på Gålå i fjor. Da ble han nummer ni, over seks minutter bak Sundby som vant.

– Kjemper han om seieren så er jeg veldig, veldig, veldig overrasket og imponert. Jeg tror det blir et tøft løp, sier Sundby til VG.

Sundby kjenner både femmila og løypa i Holmenkollen bedre enn de fleste, kanskje best av alle. Han har gått den ti ganger i verdenscupen og i VM i 2011.

Beina dør

Han vant OL-gull på lagspinten sammen med Klæbo i Pyeongchang. Sundby tror gullmakkeren må slippe teten på den fjerde eller femte runden.

– De to siste rundene i løypa her er sånn at du trenger noen femmiler i beina i skøyting for å få til det. Det er stor forskjell på å gå femmil i klassisk og skøyting i Holmenkollen. I klassisk kan man egentlig holde 15-kilometer fart over lang tid, i skøyting er ikke det mulig, for beina tåler det ikke, sier Sundby til VG og fortsetter:

- Og det er det som skjer, beina dør ut etter fire-fem runder. Jeg tror alle skal være utrolig imponert om han henger på i fire-fem runder her.

Femmila går over seks runder på 8,3 kilometer. Klæbo tror det blir brutalt.

– Det kommer til å bli fryktelig tøft. Jeg gruer meg som bare det. Det er skøyting og, så femmil i skøyting er kanskje det verste som finnes, sa Klæbo til VG etter sprintseieren i Drammen onsdag.

Vil bli hyllet som superhelt

Sundby elsker atmosfæren rundt femmila i Kollen. Han tror det største sjokket for Klæbo blir det elleville folkelivet.

– Jeg tror han inspireres av løpet i morgen (lørdag). Hadde det vært en femmil hvor som helst alle andre steder, så er jeg usikker på om han hadde stilt opp. Men han vet at her kommer han til å bli hyllet som en superhelt rundt i løypa. Det kommer til å bære ham litt frem, sier Sundby og fortsetter:

– Han er så rå mentalt at det blir ikke noe sjokk. Han kommer til å få mer sjokk når han ser hvor mye folk det er rundt løypa og hvilket lydnivå det er. Det er det største sjokket for Klæbo i morgen.

– Hvordan var ditt første møte med femmila i Kollen?

– Da kom jeg 16 kilometer ut i løpet, tror jeg, sier Sundby som brøt i debuten i 2005.

Kan ta tre på rad

Han brøt også i 2008 og 2010.

– Det siste jeg husker fra gamleløypa (16,7 kilometers løype), er at jeg lå som nummer 15 på Ullevålseter (2008). Da tror jeg at jeg tapte åtte minutter fra Ullevålsseter og inn. Det kan smelle i Holmenkollen. Femmila byr på store utfordringer, sier Sundby.

Han har selv sovet i telt før femmila syv ganger. Kanskje drømte han om egen suksess allerede da. For han har vært på pallen på femmila i den legendariske løypa seks ganger på rad nå.

De to siste årene har han vunnet.

– Tre på rad hadde vært kult. Jeg går for det. Jeg har aldri vunnet en skøytefemmil i Holmenkollen, så jeg går for det. Det hadde vært supergøy å ta den seieren, men jeg tror ikke det bare er å komme og hente den, sier Sundby.

PS! Femmila i Holmenkollen har vært arrangert siden 1900. Mange nordmenn har vunnet, blant dem Petter Northug, Vegard Ulvang, Erling Jevne, Oddvar Brå, Odd-Bjørn Hjelmeset, Thomas Alsgaard, Sjur Røthe og Eldar Rønning.