I BOKS: Mohamed Elyounoussi poserer med Southampton-drakt sammen med sjefspeider i klubben, Ross Wilson. Foto: PRIVAT

«Moi» om Southampton-overgangen: – Sikker på at dette er rett sted

Publisert: 29.06.18 13:01 Oppdatert: 29.06.18 13:36

SPORT 2018-06-29T11:01:21Z

SOUTHAMPTON/OSLO (VG) Nå er det endelig offisielt - også fra klubben selv. 23 år gamle Mohamed «Moi» Elyounoussi er Southampton-spiller.

Det bekrefter Premier League -klubben dagen etter at VG meldte at «Moi» hadde signert .

– Jeg er veldig glad for å være her, konstaterer den norske landslagsspilleren overfor klubbens nettsider .

Elyounoussi kommer fra Basel og har fått tildelt draktnummer 11, som forrige sesong tilhørte Dusan Tadic (nå Ajax-spiller).

Mohamed Elyounoussi Kallenavn: Moi

Født: 4. august 1994 (23 år)

Fødested: Al Hoceima i Marokko

Tidligere klubber: Sarpsborg 08 (2011–14), Molde (2014–16) og Basel (2016–18)

Landslagskamper: 16 (4 mål)

– Klubben har fulgt meg lenge, sett mange kamper, så jeg føler meg sikker på at dette er rett sted å komme, også for å bli enda bedre og å utvikle meg selv. Dette er en klubb som er kjent for å hente unge spillere og utvikle dem til det bedre, sier «Moi», og legger til:

– Jeg er hardtarbeidende på banen, og så liker jeg å skape sjanser, enten for meg selv eller mine medspillere. Det er der jeg er best, der jeg kan bruke kreativiteten min. Derfor tror jeg at klubbens filosofi passer meg bra.

Southampton-manager Mark Hughes er åpenbart glad for at avtalen endelig er i boks. Han kaller Elyounoussi for et «veldig spennende tillegg til angrepet».

– Han har en fantastisk mål- og assiststatistikk i to forskjellige land, og vi har latt oss imponere voldsomt over intelligensen han har vist også fra et taktisk perspektiv, sier Hughes til klubbens nettsider.

23 år gamle Elyounoussi har skrevet under på en femårsavtale med klubben, en avtale som sikrer ham omkring 30 millioner kroner i året, ifølge VGs kilder.

Overgangssummen er på rundt 190 millioner kroner, men avhengig av bonuser kan den stige til nærmere 220 millioner kroner. Den førstnevnte summen gjør «Moi» uansett til tidenes dyreste norske spiller.