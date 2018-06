LAVERE LØNN? Tom Tvedt har 1,55 millioner i lønn og andre ytelser for å være idrettspresident. Sven Mollekleiv (bildet) åpner for å endre på den modellen dersom han blir valgt til idrettspresident i mai 2019. Foto: Gannestad, Helle

Mollekleiv vil bli idrettspresident

Publisert: 23.06.18 06:26

Etter å ha blitt kontaktet av både særforbund og kretser, åpner Sven Mollekleiv (63) for å erstatte Tom Tvedt som idrettspresident om ett år.

Det bekrefter Mollekleiv nå, for første gang, overfor VG.

– Idretten og valgkomiteen må se på dette, men dersom de tar kontakt og spør, så er jeg veldig positiv. Det å være idrettspresident er et viktig tillitsverv for idretten, samfunnet og frivilligheten her til lands. Det er en realitet at veldig mange har spurt om jeg kan ta på meg en slik utfordring, sier han.

Han er best kjent som tidligere toppsjef i Norges Røde Kors. Men Mollekleiv har også levd et langt liv i norsk idrett.

Han har hovedfag fra Norges idrettshøgskole, der han også har vært styremedlem. Han har vært trener for både jente- og guttelag i barnefotballen, samt for KFUM og Slemmestad på seniornivå. Han var styreleder i Vålerenga da klubben ble seriemester i 2005.

Mollekleiv var også manager på det norske ishockeylandslaget ved opprykket til A-VM i 1989, og har jobbet med marked og media i fotballforbundet, der han også leder etisk komité. I tillegg har han jobbet som informasjons- og utviklingssjef i idrettsforbundet.

For å nevne noe.

– Om vi skaper en åpen kultur der folk tør diskutere utfordringer og dilemmaer, og der man lærer av feilene man gjør, så tror jeg vi kan oppnå mer. Den samfunnsmessige funksjonen idretten har, er helt enorm, sier Mollekleiv.

Tom Tvedt ble valgt til president i 2015. Han fikk umiddelbart den såkalte «åpenhetsdebatten» rett i fanget. Siden den gang har kritikken haglet mot Tvedt og styret hans.

VG er kjent med at flere toneangivende særforbund, samt minst én krets, har tatt personlig kontakt med Mollekleiv. Intensjonen har vært å få ham til å stille som motkandidat til Tom Tvedt på idrettstinget om elleve måneder.

For selv om Tvedt overlevde åpenbar mistillit i enkelte kretser tidligere i år , og temperaturen i norsk idrettspolitikk har sunket noen grader de siste månedene, er ikke alt rosenrødt: Flere mener en endring på toppen er helt nødvendig.

– Vi har et styre som har fungert dårlig. Det er ikke bare Tom sin skyld, men det er naturlig å se mot ham på toppen når situasjonen er som den er. Det må endringer til for at vi skal gjenvinne tillit, sier en særforbundsleder til VG.

Konfrontert med dette sier Tvedt at han ikke vil kommentere anonyme kilder.

– Ønsker du å gå løs på en ny fireårsperiode som idrettspresident?

– Det spørsmålet vil jeg svare valgkomiteen på, sier Tvedt.

Sven Mollekleiv trekker fram viktigheten av å styrke kvaliteten i klubbene. Og han er glad i å snakke om det man på engelsk kaller «good governance» – eller godt styresett.

Tydelige og atskilte roller mellom styreledere (presidenter) og administrasjon står sentralt.

– Det å skape en kultur for ryddighet på dette området er viktig overfor myndighetene, mediene og alle ledd i idretten. Man må være tydelig på hvem som skal gjøre hva, sier Mollekleiv.

– Er det ikke slik i dag?

– Jeg ser at det alltid er mulighet for å forbedre og videreutvikle seg på dette feltet. Det å skape en kultur med tillit til idretten, handler om å skape reell åpenhet og ryddighet i form av ressurser og avklare hvem som gjør hva.

– Kan det leses som kritikk av dagens styre?

– Det er riktig å lese det som at vi kan forbedre oss, og at vi har et stort potensial for å videreutvikle en viktig og stolt norsk idrettstradisjon. Da må man samle kreftene og utvikle partnerskap med myndighetene, sivilsamfunnet og forskning, sier Mollekleiv.

Han understreker at han alltid har hatt en sivil jobb i Det Norske Veritas mens han har jobbet i idretten.

– Betyr det at du, dersom du velges, ikke blir en president som jobber full tid og får 1,5 millioner kroner i året, slik Tom Tvedt gjør i dag?

– Dersom norsk idrett ønsker meg som idrettspresident, mener jeg det er helt nødvendig med en diskusjon rundt hva som er riktig og nødvendig. Det er ikke gitt at dagens ordning videreføres, sier Sven Mollekleiv.

Konfrontert med at den tidligere Røde Kors-sjefen åpner for å bli idrettspresident, sier Tvedt at Norges idrettsforbund er en stor og demokratisk medlemsorganisasjon.

– Det er bra at det er interesse rundt vervene, mener den sittende presidenten.