KLAGER IKKE: OL- og VM-gullvinner Didrik Tønseth merker fortsatt at han falt på rulleski for ni måneder siden. Men han suser videre. Her på Sognefjellet i slutten av mai. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

OL-vinneren merker fortsatt skrekkfallet i hodet

Publisert: 25.06.18 09:55

SPORT 2018-06-25T07:55:50Z

Det er ni måneder siden Didrik Tønseth (27) gikk på trynet på rulleski. Han har fortsatt vondt i hodet.

– Jeg kjenner det litt til tider, sier Tønseth til VG.

Ulykken skjedde under en landslagssamling i Seiser Alm i fjor.

I begynnelsen av september fikk han en stein inn i det ene bakhjulet. I 50 km/t gikk han i asfalten så det suste.

– Det er litt vondt noen ganger. Men periodene der det er bra blir lenger og lenger, sier Tønseth.

Påvirkes av stress

Etter at han slo kollbøtte på rulleski har han blitt olympisk mester på stafett, han ble nummer to på 15 kilometer klassisk i verdenscupen i Ruka. Og han ble nummer fire under prøve-VM i Seefeld på 15 kilometer fellesstart skøyting i januar.

Han merker hodeplagene ekstra godt når han presser seg.

– Man merker det om kroppen ikke er helt på plussiden, og det er ofte når man går skirenn så tyner man alt. Når det er mye stress på kroppen, så kan det påvirke det litt, sier Tønseth - som har to VM-gull på stafett (2015 og 2017).

Under landslagssamlingen på Sognefjellet i månedsskifte mai/juni gikk han runde på runde på snø. På pressedagen kunne han også fortelle at han er mye bedre.

Ikke farlig

27-åringen fra Trondheim er selvfølgelig blitt testet, sjekket og utredet. Landslagslege Øystein Andersen vil ikke spekulere rundt hodet til OL- og VM-vinneren.

– Vi har kontroll på situasjonen, sier Andersen til VG.

Tønseth har vært på landslaget i mange år. Han debuterte i verdenscupen i Otepää i januar 2012.

– Man har vondt i hodet. Det er ikke mer dramatisk enn det. Det er mer plagsomt enn at det hemmer, sier Tønseth.

Like etter fallet var han litt redd for at hodet aldri skulle bli helt bra igjen.

– Det var et solid fall. Det er skjørt. Det tar tid å bli helt bra. Det ser man flere tilfeller på. I løpet av våren har det blitt bedre, sier Tønseth.

Torsdag 14. juni deltok han i Holmenkollen Skishow. 27-åringen ble nummer 14, bak Petter Northug, men foran Johannes Høsflot Klæbo.

Dobbel OL-vinner Simen Hegstad Krüger vant, han var 50 sekunder foran nummer to.

PS! Det er fem måneder til sesongåpningen på Beitostølen midt i november.