TESTUTSTYR: Dette er utstyret som blir brukt for å teste utøverne i Pyeongchang-OL. Utøverne tisser på glasset til venstre. Urinen blir deretter helt over i de to prøveglassene. Foto: MICHELE LIMINA / AFP

VG-undersøkelse: Halvparten av folket tror ikke nordmenn er renere enn konkurrentene

Publisert: 09.02.18 19:29

SPORT 2018-02-09T18:29:58Z

Og det er et langt dårligere tall for norsk idrett enn foran OL for fire år siden.

Halvparten av det norske folk mener at Norge ikke er noe renere enn andre nasjoner. Det viser tall fra en spørreundersøkelse som Respons Analyse har foretatt for VG.

I den kommer det også frem at tre av ti nordmenn tror at det finnes norske OL-utøvere i Pyeongchang som har brukt eller bruker dopingmidler. 58 prosent tror at det ikke finnes norske OL-utøvere som har dopet seg.

VG foretok en lignende undersøkelse før OL i Sotsji for fire år siden, men den gang med et annet analysebyrå.

Hvis vi likevel tillater oss å sammenligne tallene, er de to tendenser:

* Det er ikke like mange som i 2014 som tror at Norge er renere enn andre land.

* Noen flere mener at det ikke finnes norske OL-utøvere som har jukset.

Ikke renere

For å ta det første først:

Da vi spurte i 2014, var det 62,7 prosent som mente at Norge var renere enn nasjoner som vi konkurrerer med. Det var summen av «langt renere» (29,7 prosent) og «litt renere» (32,0 prosent).

Denne gang har vi bare spurt om folk tror Norge er renere enn andre nasjoner. 45 prosent svarer ja på det.

I 2014 var det 20,6 prosent som mente at Norge var «like rene» som andre nasjoner.

I 2018 har dette tallet økt til hele 48 prosent.

Føler tillit

Det er altså nesten halvparten av nordmenn som mener at Norge er omtrent som konkurrentene.

De to dopingsakene med langrennsløperne Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har begge kommet mellom OL 2014 og OL 2018.

VG har sendt hovedtallene i undersøkelsen til toppidrettssjef Tore Øvrebø. Han kommenterer det slik:

– Vi leser statistikken slik at flere nordmenn enn tidligere har tillit til at norske utøvere er rene. Det er hyggelig at det er en tydelig, positiv fremgang i dette spørsmålet, samtidig må vi være ydmyke overfor at det følelsesmessige grunnlaget, for slike undersøkelser kan svinge.

Kultur på Olympiatoppen

Øvrebø sier videre:

– Vi ønsker at det norske folk skal oppfatte at norsk toppidrett er bygget på en god treningskultur, hardt arbeid, tydelige verdier og klare antidopingholdninger. Utøverne som går inn dørene på Olympiatoppen vet hvilken kultur de møter og tilhører, og hvilke verdier som gjelder i norsk toppidrett. I det perspektivet skulle vi ønske at de som er spurt har tro på at alle norske utøvere er rene.

Kommentator i Adresseavisen, Birgeir Løfaldli, har forståelse for at det ikke lenger er så stor andel av nordmenn som mener at Norge er bedre enn andre nasjoner:

– Jeg tror nordmenn har fått et mer nyansert syn på våre egne utøvere etter det som har skjedd de siste to årene. Det er ikke overraskende at det har endret seg. Både sakene til Sundby og Johaug og den store debatten rundt astmamedisinbruker, tror jeg er medvirkende årsaker til det.

Mer realistisk

– Norsk langrenn har også vært i en omdømmekrise, som jeg tror er bakgrunnen for det tallet vi ser.

Løfaldli tror at undersøkelsen fra 2018 gir et mer realistisk bilde:

– Jeg tror ikke den norske befolkning har grunn til at tro at Norge er så mye bedre enn andre nasjoner, for eksempel som Sverige, med tanke på det som har skjedd de siste årene. Jeg vil selvfølgelig ikke sammenligne med Russland, men nabolandet Sverige har vært tydeligere på en del punkter enn det Norge har vært.

– Men færre nordmenn tror at de norske utøverne doper seg?

– Ja, norsk idrett skal være glad for at tallet ikke er høyere, med tanke på at to av våre største stjerner er tatt for å bryte dopingreglementet. Alt tyder på at befolkningen har forstått at dette ikke har vært bevisst doping, særlig i Johaug-saken, at det har vært mer en glipp enn det som, for eksempel, kommer frem i avsløringene rundt den russiske dopingen.

Det vakte tidligere denne uken oppsikt da NRK kunne avsløre at den norske OL-troppen har med seg 6000 doser med astmamedisin – til dem i OL-troppen som på forhånd ikke har noen astmadiagnose. De som tar astmamedisin til daglig, har selv ansvar for å ta med medisin til egen bruk. NRK kunne avsløre at for eksempel Sverige og Finland har langt mindre medisiner med seg til Sør-Korea.

Dette var spørsmålene vi stilte:

Tror du det finnes norske utøvere som skal delta i årets OL som har brukt eller bruker dopingmidler, eller tror du ikke det er noen norske deltagere som har brukt eller bruker slike midler?

30 %: Ja, tror det finnes.

58 %: Nei, tror ikke det finnes.

11 %: Ikke sikker.

Hvor ren tror du norsk idrett er i forhold til andre nasjoner vi konkurrerer med?

45 %: Norge renere enn andre nasjoner.

48 %: Norge er omtrent som andre nasjoner.

1 %: Andre nasjoner er renere enn Norge.

7 %: Ikke sikker.

PS: Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 5. til 7. februar av Respons Analyse. Det ble gjort 1002 intervjuer på telefon. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Playerfra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.