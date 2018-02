UVÆR: Heftig vind med fokksnø medførte at storslalåmen for kvinner ble avlyst natt til mandag norsk tid. Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Frykter flere renn blir utsatt: - Dette kan skape store problemer

Publisert: 12.02.18 03:39

PYEONGCHANG (VG) Rennsjef Atle Skårdals frykt er at værforholdene i OL-byen gjør det vanskelig å gjennomføre alpintrenn før torsdag.

Skårdal er rennsjef for alpintdamene i FIS (det internasjonale skiforbundet). Han var på vei til toppen av bakken da VG snakket med ham mandag morgen koreansk tid.

– Dette kan skape store problemer og mye komplikasjoner, sier Skårdal til VG.

Det blåste så kraftig i området rundt alpintbakken at VG måtte holde på lua for at den ikke skulle blåse av. Damenes storslalåm ble utsatt, hvor Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth var våre største pallhåp.



Herrenes utfor ble utsatt for et døgn siden.

Bedre torsdag

Skårdal forteller at det ville blitt ramaskrik om de ikke hadde avlyst mandag, og nå kan det altså gå mot flere utsettelser.

– Meldingene sier at det blir bedre, men det kan ta noen dager til. Det skal bli litt bedre tirsdag, men det samme som i dag onsdag. Torsdag skal det bli betydelig bedre. Det er fortsatt planen å kjøre som planlagt, men det kan bli vanskelige dager, sier Skårdal.

Skårdal forteller at det ikke ble noen stor diskusjon om rennet mandag.

– Det var ikke mulig sportslig å gjennomføre i dag, sier Skårdal.

Ikke panikk ennå

Går det som Skårdal frykter blir både kombinasjonen (utfor og slalåm) herrer tirsdag og slalåm for kvinner onsdag utsatt. Skjer det, blir det et veldig tett program for utøverne videre i mesterskapet.

– Det er ingen panikk ennå. Men det er ikke slik vi ønsket oss, sier Skårdal til VG.

Flere kjørte ned løypa i går. En VG snakket med sa det var helt ok. Men med og uten startnummer er selvfølgelig to helt forskjellige ting.

Etter planen nå er det utsatte utforrennet for herrer flyttet til torsdag og Super-G flyttet fra torsdag til fredag.

