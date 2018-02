Norges curling-par klar for OL-semifinalen

Publisert: 11.02.18 13:50 Oppdatert: 11.02.18 14:25

SPORT 2018-02-11T13:25:51Z

PYEONGCHANG (VG) (Norge-Kina 9–7) Norges mixed double-samboerpar i curling, Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien, mener motstander Canada er stor favoritt foran semifinalen natt til mandag norsk tid.

– Canada, definitivt, svarer Magnus Nedregotten på VGs spørsmål om Norge eller Canada er 70/30-favoritt.

Semifinalen starter klokken 09.05 koreansk tid. Det vil si klokken 01.05 natt til mandag norsk tid.

– Vi må bare nullstille. Vi må ta en stein om gangen og ha den «spark’n» som vi hadde i denne kampen, tilføyer Nedregotten angående «planen mot kanadierne».

Før han og samboer Kristin Moen Skaslien nærmest blir kjeppjaget ut til den ventende bussen av Olympiatoppens coach Roger Gjelsvik. Da hadde Norges suksess-par bare 11 timer på seg til å bli klar til semifinalen. Skaslien kunne røpe at de hadde ladet opp med «air hockey» foran omkampen mot Kina, og at hun hadde latt samboeren vinne «for at han skulle få litt selvtillit igjen».

– Det er faktisk sant, bekrefter Magnus Nedregotten i pressesonen.

Tie-breaker

Vel å merke etter en overbevisende forestilling mot Kina.

Norge ledet 8–5 foran syvende omgang, men Kinas Bo og Wang reduserte til 8–7 – etter kontrollmåling – foran åttende og siste ordinære omgang. Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien hadde imidlertid den fordelaktige siste stenen i «finaleomgangen».

Etter en norsk time out, bestemte Magnus Nedregotten seg for å «ta guarden». Deretter senket de kineserne med en skikkelig finish.

– Dette er noe av det beste vi har gjort mentalt sett i denne turneringen, sier Magnus Nedregotten.

Han innrømmer at OL etter hvert har tårnet seg opp som «noe skummelt». Det var det ikke i den helt avgjørende kampen som gjaldt en kamp til - som kan lede til OL-finale - eller hjemreise.

– Du kommer opp på et nivå der du spør «hva driver vi egentlig med». Vi må skjerpe oss og gi litt f ..., forklarer han.

Magnus Nedregotten (27) og Kristin Moen Skaslien (32) ga faktisk opp etter å ha blitt utspilt av Kina i sjette runde i den siste kampen i gruppespillet søndag morgen her i Pyeongchang.

På grunn av tapet for kinesiske Ba og Wang måtte de ta en ekstra kamp om retten til å spille OL-semifinale mandag – mot samme Ba og Wang. En såkalt tie-breaker.

OL-debutantene fra Norge fikk en god åpning, men den ble likevel litt brutal da Wang klinket til med en ytterst presis siste sten som ga Kina 2–0 etter første omgang. Kristin Moen Skaslien slo imidlertid tilbake umiddelbart, med sin følsomme siste sten i neste omgang: Norge foran 3–2 etter to, men Kina utlignet ved Wang etter i en noe kaotisk omgang tre.

Kontrollmåling

– Jeg synes det var en bra omgang, jeg. Vi leder, sa Magnus Nedregotten til samboer Kristin etter den fjerde – før dommeren måtte kontrollmåle hvor vidt Norge hadde de to «beste» steinene.

4–3 til Norge halvveis.

Etter en Kina-time out med instruksjoner fra coach Marcel Rocque, steg temperaturen på isen. Stemningen ble litt amper, Skaslien slo bokstavelig talt til og spillet åpnet opp; Wang skaffet Kina en knapp ledelse igjen. Norge én sten bak foran sjette omgang – den fatale i forrige kamp – med siste sten.

Nå var det Wangs tur til å bomme. Skaslien utnyttet det til fulle. 4–0 til Norge i den omgangen. 8–5 foran den nest siste. Og så ble det nervepirrende, før Norges curling-par nummer én halte semifinalen i land.

På VGs spørsmål om hva de skal gjøre med tanke på den korte tiden frem til OL-semifinalen, svarer Magnus Nedregotten «gå og legge oss».

Han rekker i legge til at han og samboer Kristin Moen Skaslien er blitt bedre venner med stenene som er blitt rubbet hardt av arrangøren, og at de har jobbet for dette lenge.

– Det er en superfølelse, sier han til det lille norske pressekorpset i pressesonen under tribunene i curlinghallen.

