Sølv-Bjørgen irritert på seg selv etter voldsomt Kalla-rykk

Publisert: 10.02.18 08:55

PYEONGCHANG (VG) Den første langrennsøvelsen i OL ble en skikkelig thriller, men til slutt ble det gull til Sverige og Charlotte Kalla (30) foran Marit Bjørgen (37) på sølvplass.

Marit Bjørgen sier at det ble et spesielt løp og var fornøyd med at hun klarte å gå seg kraftig opp i løpet av klassisk-delen, men forteller følgende om rykket til Kalla som avgjorde hele 15 kilometeren med skibytte.

– Charlotte var hakket hvassere. Jeg visste hun kom til å stikke der hun gjorde det. Det var rot i feltet og skulle jeg fulgt henne så måtte jeg hatt ryggen - og det hadde jeg ikke, sier Bjørgen til VG - og fikk deretter spørsmål om det gjør henne bekymret.

– Jeg ble litt irritert på meg selv, at det var en imellom (henne selv og Kalla) der. Men sånn er det og hun var veldig sterk. Jeg er veldig glad for en sølvmedalje, sier 37-åringen.

– Du har vunnet mye, er det sant at du er fornøyd med sølv?

– Ja, svarer Bjørgen.

Håpet Kalla gikk for hardt

For det var et enormt sterkt Kalla-rykk noen kilometer før målgang som avgjorde OL-åpningen i langrenn. I den aller tøffeste motbakken slo hun om på farten. Sakte, men sikkert falt konkurrentene av. Også Bjørgen måtte gi slipp. Bjørgen sier til TVNorge at hun håpet på en liten svensk sprekk på slutten.

– Jeg hadde håpet hun tok for mye i, men jeg er veldig glad på hennes vegne, sier Bjørgen om Kallas imponerende bakkeklatring.

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier følgende om rykket der Bjørgen ble hektet av og OL-gullet ble avgjort:

– Vi hadde ikke snakket om det, men Marit blir liggende i dødens da Charlotte rykket. Det kan være at hun nå i ettertid angrer på at hun ikke var i ryggen på Charlotte, sier Hjelmeset.

– Ble som jeg hadde håpet på

Kalla klarte altså å bite tennene sammen mens Bjørgen gjorde det hun kunne for å tette luken, men svensken kunne gå i mål helt alene og uten konkurranse på oppløpet. Det skilte til slutt 7,8 sekunder mellom de to. Finske Krista Pärmäkoski tok bronsen.

Kalla var naturligvis et eneste stort smil da hun møtte TVNorge etter rennet. Hun sier det «kjentes veldig, veldig bra». Overfor svenske TV 5, som har OL-rettighetene i Sverige, tenkte Kalla følgende da hun rykket fra resten.

– «Nå er jeg klar for å tygge piggtråd og smake melkesyre». Det er dette jeg har trent for en lengre tid, sier hun.

De øvrige norske hadde en svak dag i skiløypa lørdag. Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg er nummer én og to i verdenscupen sammenlagt. De to ble til slutt nummer ni og 11, henholdsis 40,7 og 58,3 sekunder bak. Ragnhild Haga tok 15. plassen og var ett minutt og 22 sekunder bak Kalla.

VGs langrennsstudio var skuffet over den norske innsatsen bak Bjørgen.

Imponerte eksperter

I VGs langrennsstudio var ekspertene Øystein Milli og Thomas Alsgaard veldig imponerte over Kalla.

– Hun har vært sterk i hele år, hun er stinn av selvtillit og har fått orden på treningen. Dette var en helt annen Kalla enn det vi har sett før på klassisk-delen, og vi vet alle hvor sterk hun er å skøyte sier VGs skiekspert Øystein Milli etter målgang.

– Det er ikke bare å ta på seg den norske landslagsdrakten og spasere ut å hente et gull, konstaterer Øystein Milli.

- Når hun er på sitt beste er hun lik Bjørgen på sitt beste, kanskje hakket bedre, sier VG-ekspert Thomas Alsgaard om Kalla.

Jakter rekord

Selv etter en middels sesong i verdenscupen, måtte Marit Bjørgen tåle favorittstempelet på dagens distanse. 37-åringen er dobbel regjerende mester på 15 kilometer med skibytte. I tillegg har hun en egen egenskap til å levere i mesterskap.

I sitt femte og aller siste OL har Bjørgen satt seg i en helt spesiell posisjon. Hun jakter tittelen tidenes vinterolympier. Hun må i løpet av Pyeongchang-lekene ta minst to gull og ett sølv for å tangere Ole Einar Bjørndalen. Det samme for å gå forbi Bjørn Dæhlie på listen. Nå kan hun i det minste krysse av for én etter den første av totalt seks OL-konkurranser.











Rolig åpning

Et startfelt på 61 løpere lå relativt samlet de første runden av totalt fire. Men på den andre runden (3,75 km lang) begynte det norske toget, svenske Charlotte Kalla, amerikanske Jessica Diggins og finske Krista Pärmäkoski å ta kommandoen.

Men noen stor luke fikk de ikke.

For inne på stadion ved halvgått løp var det fortsatt et titalls løpere som byttet ski samtidig. Fristilsdelen ble derfor langt mer dramatisk og actionfylt.

Weng og Østberg måtte slippe

Ragnhild Haga måtte slippe etter 7,5 kilometer. Etter hvert ble farten for stor for Ingvild Flugstad Østberg også. Dermed var det bare Bjørgen og Weng som forsvarte Norges ære da det skulle kjempes om medaljer.

Med noen få kilometer igjen til mål rykket nemlig Charlotte Kalla fra. Ingen klarte å følge svenskens rykk. Kun Bjørgen og Pärmäkoski tok opp kampen, men de to måtte seg slått og tok medaljene bak Kalla.

