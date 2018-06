SPØKTE OG LO: Det ble et muntert møte mellom kong Harald og eks-skiskytter Emil Hegle Svendsen. Foto: Jostein Magnussen

Kongen spøkte med Svendsen: - Du er fortsatt med?

Publisert: 07.06.18 18:32 Oppdatert: 07.06.18 20:18

SPORT 2018-06-07T16:32:26Z

Her setter Emil Hegle Svendsen (32) et endelig punktum for sin idrettskarriere med et siste møte med kong Harald.

Skiskytteren var en av mange norske medaljevinnere fra vinter-OL i Pyeongchang som ble hedret torsdag kveld da kulturminister Trine Skei Grande var vertskap for regjeringens mottakelse for å markere den norske innsatsen i Sør-Korea.

Idrettsinteresserte kong Harald var selvsagt en selvskreven gjest sammen med prinsesse Märtha Louise og statsminister Erna Solberg i regjeringens representasjonsbolig.

– Dette er hverdagsklærne fra nå av. Treningstøyet er kastet og skrotet, spøkte en dresskledd Hegle Svendsen da han var på tur inn til mottakelsen i Parkveien 45 i Oslo.

Det ble et hyggelig gjensyn og det ble muntert da kong Harald spøkte med trønderen om han fortsatt var med.

– Jeg sa at dette var min siste opptreden, sier Svendsen, som også kunne berolige Kongen da spørsmålet om framtiden til skiskyting kom på banen.

– Kongen lurte på hvordan det ble nå som Ole (Einar Bjørndalen) og jeg har gitt oss, om det kommer opp nye talenter. Jeg tror det skal gå veldig bra. Jeg er veldig optimistisk.

Stor stas

Hegle Svendsen syntes det var stas å bli invitert.

– Det er gøy å kunne si ja til de fleste sosiale ting i motsetning til slik det har vært de siste 15 årene hvor man har sagt nei hele tiden.

– Dette blir et endelig punktum, men det tenker jeg ikke så mye på. Jeg er her for å ha det hyggelig og treffe igjen mange av de utøverne som man var i OL med.

Skøyteløper Håvard Holmefjord Lorentzen gledet seg til seansen.

– Det er første gang jeg får hilse på kongen og flere av de andre «toppene» i Norge, så det blir kjekt. Jeg har fått hilsener og gratulasjoner fra kongen gjennom vinteren etter prestasjonene både i OL og VM, og det har jeg satt stor pris på. Han følger med.

Statsministeren som også er fra Bergen, «kjenner» han fra før. Erna Solberg besøkte skøyteløperne under OL.

Snart friskmeldt

– I tillegg så jeg fotballkamp sammen med henne på 16. mai i Bergen. Det var kjekt.

En annen «gullmann» håper å friskmelde seg selv ganske snart. Daniel-André Tande har vært syk med det svært sjeldne Stevens-Johnson-syndromet i starten av mai, men så uforskammet sprek ut da hoppdressen var byttet ut med «pendressen».

– Dressen hang relativt ubrukt langt fremme i skapet. Den er ikke så ofte i bruk, innrømmer Tande.

Han er såvidt i gang med fysisk aktivitet igjen.

– Det kjennes ganske bra ut. Jeg har vært i møte med alle som skal være involvert med på opptreningen min frem mot vinteren, så skal jeg ha en prat med landslagslegen for å høre når jeg kan begynne å trene fortløpende, sier hopperen.