VM-NEDTURER: Etter tre poeng i de to første VM-kampene, gikk landslagssjef Petter Thoresen og Norge på de ene smellen etter den andre i mesterskapet i Danmark. Her under oppgjøret mot Finland som endte 0–7. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Hockeygutta skal diskutere landslagssjefen

Publisert: 23.05.18 20:50

Ishockeylandslagets trener Petter Thoresen (56) regner med å få beskjed om hva han «kan bli bedre på» etter et møte mellom seks landslagsspillere og ishockeyforbundets ledelse torsdag.

– Det skal bli spennende å høre hva de sier. Jeg synes det er normalt å få tilbakemeldinger; at ting kan bli bedre på alle områder. Det er ålreit å få luftet det, i stedet for at det er noe man gnager på, sier Petter Thoresen til VG.

Fakta Norges VM-kamper 2018 Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2-3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4-5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7-0

10. mai: Norge-Canada 0-5

11. mai: Danmark-Norge 3-0

13. mai: Norge-USA 3-9

14. mai: Sør-Korea-Norge 0-3

På spørsmål om han har oppfattet misnøye blant spillerne med måten han har ledet landslaget på denne sesongen, inkludert VM som ble avsluttet forrige uke, svarer han at han «ikke sitter inne» med følelsen av at det har vært kjepper i hjulene.

– På den annen side er det vel gjerne slik at jeg er den siste som får vite det, tilføyer Petter Thoresen og ler.

– Vi skal ha et møte i morgen (torsdag). Det er noe vi startet med i fjor. Det er snakk om en generell evaluering: Reiser, forberedelser, prestasjoner, opplegget i VM; hva kan bli bedre. Vi skal gå gjennom sesongen, forteller ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (30) til VG.

Den mangeårige landslagsbacken og Sveits-proffen ønsker ikke å svare på om det har vært misnøye med landslagssjef Petter Thoresen, og om dette eventuelt vil bli tatt opp under møtet mellom de utvalgte spillerne og sportssjef Petter Salsten og organisasjonssjef Kristoffer Holm.

Det går imidlertid frem at landslagssjefen vil bli et «naturlig» tema.

Petter Salsten sier at «misnøye» med reiser, samlinger og stabsfunksjoner, «som også inkluderer trenerne», er blant sakene som kan komme til å stå på agendaen.

- Nei. Vi fikk noen tilbakemeldinger når det gjelder trenerteamet i fjor. Det ble formidlet, svarer Petter Salsten på spørsmål om han har oppfattet at det har vært misnøye blant spillerne når det gjelder landslagssjefen.

Petter Thoresen sier at det da dreide seg om at «noen syntes» hans måte å lede landslaget på var «uvant» sammenlignet med forgjengeren Roy Johansen (58), og at «det var noe» han måtte forbedre seg på.

Fakta Norges VM-gruppe 2019 VM i Slovakia i mai neste år avvikles i Kosice og Bratislava. Norge skal spille i gruppe B i Bratislava mot: Sverige (VM-gull 2018), Russland, Tsjekkia, Sveits (VM-finalist 2018), Latvia, Østerrike og Italia (nyopprykket fra B-VM) Gruppe A i Kosice: Canada, USA, Finland, Tyskland, Slovakia, Danmark, Frankrike, Storbritannia (nyopprykket fra B-VM) # Fire beste fra hver gruppe etter syv kamper - enkel serie - går til kvartfinalene.

Stavanger Oilers’ tidligere gulltrener Petter Thoresen ble ansatt som landslagstrener før jul for to og et halvt år siden. Han erstattet Roy Johansen som sjef etter VM i 2016 og ledet Norge til OL i kvalifiseringen på hjemmebane i september 2016. Hans første VM som sjef var for ett år siden. Årets VM endte for 10 dager siden med at Norge unngikk å rykke ned etter seier 3–0 over Sør-Korea i siste kamp.

– Petter (Thoresen) kan være en krevende sjef. Jeg går til møtet med åpent sinn og blanke ark, der trener og sportslig ledelse kan bli tatt opp. Det er ingen dramatikk i møtet i utgangspunktet. Men det kan hende at det kommer «ting», sier Petter Salsten.

Jonas Holøs forteller at han vil ha med seg landslagsveteranene Mats Rosseli Olsen (skadet, spilte ikke VM), Martin Røymark, Mathis Olimb, Ken André Olimb og Alexander Bonsaksen til «det planlagte» møtet med forbundsledelsen. Landslagskapteinen opplyser også at alle VM-spillerne har bidratt muntlig med innspill til møtet.

Petter Thoresen hevder at Mathis Olimbs kritikk angående Norges overtallsspill etter 0–3 for Danmark, var den eneste av den typen intern konflikt i VM. Han karakteriserer den som uproblematisk, men sier at det var viktig at den ble tatt opp med en gang.

Petter Thoresen, assisterende landslagstrener Sjur Robert Nilsen og keepertrener Pekka Alcén gjennomførte et evalueringsmøte tirsdag, før forbundsledelsen møtte ledere i Olympiatoppen i dag, onsdag.

– Vi skulle gjennomgått etablert forsvarsspill (i større grad) og vært mer våkne på det. Vi gjorde mange feil og mye rart i de situasjonene, svarer Petter Thoresen på spørsmål om han kan sette fingeren på noe som ikke fungerte som det burde ha gjort i VM.