NØKKELKUSK: Dyktige Magnus Teien Gundersen har mange gode vinnersjanser i V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Han kjører VG-bankeren Frøyu Petter. I tillegg har han gode muligheter med Bråtnesfaks og Valokaja Hindø. Going Transs R. er heller ikke uten sjanser. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V76-bankeren alltid i toppen

Publisert: 23.05.18 11:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-23T09:07:14Z

Frøyu Petter har vært blant de to første hele 19 av 23 ganger. Og med den beste kusken i løpet for de stallansatte, går det trolig veien igjen.

VGs travekspert, Anders Olsbu, er i alle fall ikke i tvil om kveldens V76-banker.

– I begge sine siste starter har Frøyu Petter vunnet enkelt. Mye tyder på en relativt tidlig tetkjenning og en ny seier. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall mot overkommelig motstand, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Frøyu Petter (V76-3) har perfekte forutsetninger og skal regnes med en god sjanse igjen.

Dagens luring:

Ness Tjo Edel (V76-1) gjør en spennende start i Hamre-regi. Legger hun godviljen til, kan det holde inn.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 120 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1800 kroner

V76-1 (2120mv)

9 VALLE ASK

1 NESS TJO EDEL

4 BRENNE BANKER

6 HUGO BÄCK

7 LYKKJE BIRK

8 Karmland Anna

——————————-

10 Kos Odin

5 Edens Odin

2 Faks Blæsen

3 Komnes Bork

Løpet:

Jeg tror det rekker med seks hester i dette 4-årsløpet i Veikle Balder Cup.

Favoritten:

Valle Ask har vært bra i begge sine starter i år. Fjorårets Kriterie-vinner var med på en knalltøff åpning i Kongepokalen, før han fikk overta på første bortre. Med tanke på det holdt han flott til tredje bak Tekno Eld og Lome Diamant. Sist fikk han aldri skikkelig kontakt med Bokli Rapp som var strålende og klart forbedret. Denne gangen er han belastet med hele 80 meter tillegg. Likevel kan han være i stand til å runde alle, om han ikke blir heftet.

Outsiderne:

Brenne Banker fikk endelig uttelling sist. Satt i tet etter 400 meter og holdt knepent unna for Hugo Bäck som prøvde seg via siste indre i Telemarksløpet. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell blant de tre igjen.

Luringen:

Ness Tjo Edel har skuffet stort i sine siste starter, men denne gang kommer hun ut i Hamre-regi. Hun har trent veldig fint og kommer ut skoløs nå. Viser hun vilje helt inn, kan hun muligens holde unna. Hoppa har klart forsprang på sine argeste konkurrenter.

Startsiden:

Ness Tjo Edel vil naturlig nok som eneste strekhest sitte i tet.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 11.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

3 GIGGS B.R.

4 MASSERATI G.T.

——————————-

2 Alpha Credit R.R.

12 Gonzales B.R.

10 Carte Cachet

5 Star's Gift

8 Leonei Bonanza

11 Dippin' Dots

1 Folsom Line

6 Bailiss

7 Gemme B.R.

9 J.T.'s Frecel

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i DNTs 4-årsserie.

Favoritten:

Giggs B.R. feilet i første sving sist, men avsluttet sterkt til annen, dog i veldig billig lag. Gangen før var han uheldig og feilet som mulig vinner ut av siste sving. Logical Mystic vant det løpet foran Masserati G.T. Både tredje og femte sist vant han lett. Holder Lundstrøm Wolden-traveren seg til rett gangart, skal det være snakk om en god sjanse.

Outsiderne:

Alpha Credit R.R. hadde litt trafikkproblemer sist, men hadde ikke all verden å by på da det løste seg. Var stri i tet nest sist, men holdt klart godkjent til tredje. Er tøft ute grunnlagsmessig, men er aktuell blant de tre på sitt beste.

Luringen:

Masserati G.T. satt i tet etter 350 meter sist før han slapp da runden var passert. Kunne ikke henge på gode Ourastile til slutt, men var god toer. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og får han overta fra stallkameraten Alpha Credit R.R., kan han lede lenge, muligens helt inn, om favoritten skulle rote seg bort.

Startsiden:

Masserati G.T. kan overta fra Alpha Credit R.R. Folsom Line og Leonei Bonanza er heller ingen sinker.



V76-3 (2100ma)

8 FRØYU PETTER

——————————-

2 Lykkje Tveiten

7 Langlands Odin

3 Lykkje Embla

10 Tusse Storm

9 Ingerø Mari

6 Spang Express

4 Fjord Jerka

1 Engli Ilmina

5 Hornnes Vilje

Løpet:

Frøyu Petter, i dette løpet for de stallansatte, blir kveldens banker.

Favoritten:

Frøyu Petter fikk dødens etter 400 meter sist, før han overtok på siste bortre. Siden var han i en egen klasse. Gangen før vant han enkelt fra tet foran Kringeland Enok. Frøhaug-traveren har vært på trippelen 20 av 23 ganger, med 12 seirer og 7 annen som fasit. Står ytterst på vingen, men han er bra fra start, og jeg ser få innvendig som er interessert i svare ham opp. Dermed kan han sitte tidlig i tet og vinne igjen.

Outsiderne:

Lykkje Tveiten har funnet formen. Tapte kun knepent for Sikvelands Svarten sist og var bra til seier i Sverige gangen før. Cato Antonsen-traveren vokser en klasse i tet. Skal uansett ha en fin sjanse til å bli toer.

Luringen:

Langlands Odin er en kapabel traver, men han har vært veldig variabel i prestasjonene. Kommer nå ut etter hele åtte måneders pause. Viser han seg fra sin beste side, er han aktuell blant de tre. En typisk outsider.

Startsiden:

Engli Ilmina og Hornnes Vilje er kjappe, men både Lykkje Tveiten og Frøyu Petter vil det nok også satses med. Sistnevnte kan sitte tidlig i tet om kusken klemmer til.



V76-4 (2100ma)

7 ROYAL BABY

5 BALAINE

6 DREAMY QUEEN

4 Gaia B.R.

——————————-

12 Nora Noark

8 Akissassweetaswine

10 Wakanda

11 Lakeside Cassie

3 Prescious To Me

1 Boleyn Ground

9 Sally C.N.

2 Västerbo Sea Star

Løpet:

Tre-fire hester gjør trolig opp i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Royal Baby forsvarte seg bra i et langløp i V75 sist, men kunne ikke stå i mot vinnerhesten Noir Noir til slutt. Gangen før vant hun lett fra tet som VG-banker. Hun står langt ute på vingen, men er kjapp fra start og kan vinne bare hun ikke blir hengende for lenge innledningsvis.

Outsiderne:

Dreamy Queen feilet i angrep sist. Gangen før vant hun som VG-banker fra tet. Feilfritt og på sitt beste skal hun regnes blant de tre.

Luringen:

Balaine sto på fint til tredje bak Millminx og Normandie Royal i en V75-finale sist. Gangen før i V75 på Forus var hun helt overlegen. Kim Pedersen-traveren er ikke helt travsikker, men kan runde alle på sitt beste.

Startsiden:

Västerbo Sea Star og Precious To Me er kjappe. Førstnevnte skal nok uansett ha rygg. Dermed kan kanskje Royal Baby eller Dreamy Queen få overta tidlig.



V76-5 (1609ma)

3 ULTIMATE PHOTO

5 VALOKAJA HINDØ

8 JET VOICE

2 RONATO

9 Charisma K.W.

——————————-

7 Hawking

4 Seven Cru

10 Quel Bourbon

1 Migration

6 Big City Rambler

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i denne poengspesialen for varmblodshester som har trent under 1,3 mill.

Favoritten:

Ultimate Photo travet det han kunne etter pause sist, men fikk ikke premie på 1.11,9 i et løp Cokstile vant foran Donatomite. Kan være forbedret med det løpet i kroppen og møter enklere lag her. 6-åringen er bra på sitt beste og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Outsiderne:

Valokaja Hindø ble femte i et løp Donatomite vant sist. Også han er veldig bra på sitt beste, men han har vært litt unna toppformen i det siste. Skulle den befinne seg igjen, er han god nok.

Luringen:

Ronato var langt under pari både sist og tredje sist og brøt. I mellom manglet han rom som tredje bak Thai Profit og Photo Lavec. Distansen passer langt bedre nå. Vallaken er kjapp fra start og tar trolig føringen om kusken vil. På sitt beste ser jeg ikke bort i fra at han kan holde unna, men innsatsen sist gjør meg usikker.

Startsiden:

Ronato er kjapp. Blir utfordret av Ultimate Photo.



V76-6 (2100ma)

11 BRÅTNESFAKS

4 MAKS MOLLYN

5 Vetle Petter

9 Emil Mollyn

1 Eikfaksen

——————————-

8 Alsaker Blest

7 Jærvinn S.K.

3 Mjølner Fokus

12 Eikmann

10 Mjølner Spik

2 Striks

6 Løset Elden

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Bråtnesfaks falt med flagget til topps sist. Da travet han tredjespor til han kom ned i utvendig for leder etter drøye 500 meter. Overtok mot siste sving, men kunne ikke stå i mot Troll Solen på de siste meterne. Tok fem strake Bjerke-seirer før det. Feilfritt kan han absolutt vinne der igjen.

Outsiderne:

Vetle Petter fikk også et tungt løp i dødens sist, men var tapper toer bak Remix som fikk et langt enklere løp. Aktuell blant de tre med klaff.

Luringen:

Maks Mollyn satt i tet i første sving og holdt unna for gode hester. Bjerring-traveren er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. Forsvarer seg godt derfra. Får han ikke for mye trykk underveis, kan han holde unna.

Startsiden:

Eikfaksen slipper trolig teten til Maks Mollyn.



V76-7 (2100ma)

1 LASER TILE

3 Going Transs R.

5 Goin To The Limit

——————————-

7 Revenue Lavec

2 In Håleryd

10 Venezia

8 Zelov

11 Make Me

4 King Senator

6 Master de Pan

9 C.C. Nosto

12 Reallyokay

Løpet:

Laser Tile er et bankeralternativ i dette kvalifiseringsløpet til et Summer Meeting-løp på Bjerke under OGP-helgen.

Favoritten:

Laser Tile har radet opp fem strake seirer, alle tatt fra tet. Trond Anderssen-traveren kan forsvare sporet igjen, men det kan bli en tøff åpning om Revenue Lavec klemmes til med fra start. Forsvarer favoritten sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan det gå veien igjen.

Outsiderne:

Goin To The Limit går stadig fine løp. Klaffer det bare litt med posisjonene skal han regnes blant de tre. Hamre-traveren er sterk og går til mål.

Luringen:

Going Transs R. tok en sterk og kontrollert seier i V76 sist. Står fint til spormessig og kan stå klar til å overta om favoritten skulle få en knallhard karamell på startsiden.

Startsiden:

Laser Tile er kjapp, men risikerer å få Revenue Lavec over seg. Sistnevnte slipper muligens over full distanse.



Denne artikkelen handler om Trav