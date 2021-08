Søvntrøbbel for OL-helten: − Helt grusomt

TOKYO (VG) Sandvolleyballspiller Christian Sørum (25) fikk en tøff oppladning til OL-kvartfinalen.

Det var en lettet sandvolleyballduo i Anders Mol og Christian Sørum som møtte trener Kåre Mol etter seier og revansje mot ROC i OL-kvartfinalen.

Etter en god klem sa Sørum følgende til treneren: – Jeg har aldri sovet så lite i hele mitt liv. Jeg trodde søvn var viktig, men søvn er jo bare oppskrytt.

25-åringen sikter til at Mol og Sørum for første gang til nå i OL spilte morgenkamp 09.00. Både i gruppespillet og åttedelsfinalen spilte de kamp klokken 22.00 japansk tid.

TIL SEMIFINALE: Christian Sørum og Anders Mol er klare for OL-semifinale etter revansje mot ROC i kvartfinalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Det betød også første møte med Tokyo-varmen i kamp for sandvolleyballduoen. Det var rundt 32 grader og sol under kvartfinalen.

– Det var helt grusomt. Det var glovarmt og vi måtte snu døgnet fra forrige kamp. Vi har pleid å sovne klokken tre på natten og nå måtte vi opp halv seks. Vi har ikke sovet mange timer i natt. Nå må vi snu døgnet igjen til semifinalen, så det blir en krig. Men så lenge vi vinner, er det verdt det, sier Sørum til VG.

På sin YouTube-kanal «BeachVolley Vikings» har de norske gutta flere ganger vist at Christian Sørum er glad i å sove. Derfor var ikke OL-kamp om morgenen ideelt for 25-åringen. Likevel spilte han en meget god kamp her i Tokyo.

– Vi vet jo at du er glad i å søvn – hvordan var det å stå opp så tidlig?

– Det er helt grusomt. Jeg lå i sengen i går kveld og prøvde å forberede meg mentalt på at det kom til å bli lite søvn – og prøvde å ikke være morgengretten. Men det gikk greit, svarer Sørum.

I semifinalen møter Norge Plavins/Tocs fra Latvia klokken 15.20 norsk tid. Da skal de igjen spille kveldskamp, 22.50 lokal tid.

– Det blir gøy. Vi skal kose oss. Vi skal bare nyte det og prøve å komme oss til en finale. Nå har virkelig muligheten til det, og stigningen har gått rett opp fra første kamp til nå. Vi håper at den kurven bare fortsetter og at vi spiller vår beste kamp i semifinalen – og videre i en finale, sier Anders Mol.

