Idrettsklubb fikk hundretusener for nye medlemmer – nå gransker kretsen klubben for medlemsjuks

En cricketklubb i Oslo tredoblet sin offentlige støtte etter blant annet å ha meldt inn ledernes egne barn i klubben, selv om de ikke spilte cricket. Nå trekker Oslo Idrettskrets all støtte til klubben.

I 2015 meldte cricketklubben inn 72 medlemmer til Oslo Idrettskrets, og fikk nærmere 40.000 kroner i offentlig støtte basert på dette medlemstallet.

Året etter gjorde medlemstallet et realt byks: Plutselig var det 225 medlemmer i klubben, og den offentlige støtten økte til over 130.000 kroner. Begrunnelsen for dette fra klubben var at de startet barne- og ungdomslag.

– Vi er ikke kjent med noen barne- og ungdomsaktivitet i denne klubben, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, til VG.

Generalsekretæren fortsetter:

– Å få støtte for medlemmer som ikke reelt sett er medlemmer, anser vi som medlemsjuks.

– Kan ikke bare melde inn barna sine for å få mer støtte

Idrettskretsen er nå i ferd med å behandle en sak mot cricketklubben, der konklusjonen er ventet i løpet av august. Men det er, basert på det de vet om saken til nå, klart at klubben ikke kommer til å få noe offentlig støtte i år, forteller Brekke.

Blant grunnene til det er at de har ført opp flere barn som er i slekt med ledende personer i klubben, men som ikke driver med cricket, i medlemslistene, får VG opplyst fra Oslo Idrettskrets.

– Man kan ikke bare melde inn barna sine for å få mer støtte fra kretsen, sier Brekke.

Det at det er barna til de som driver klubben er særlig viktig: Støtten fra kretsen skal gå til barne- og ungdomsidrett, og hvor mye penger som betales ut henger derfor sammen med medlemmenes alder.

Klubben byttet ut styret

Klubben det gjelder ble kontaktet av VG nesten to uker før denne artikkelen ble publisert. Da ville hverken leder eller nestleder i klubben kommentere saken.

Mandag 6. august hadde klubben et medlemsmøte der det sittende styret ble erstattet med et nytt styre. Klubbens nye leder forteller til VG at de har rundt 30 aktive spillere. De andre medlemmene, som omfatter barna til flere personer i klubben, driver ikke med cricket, forteller lederen.

– Men da får dere støtte for nesten 200 medlemmer som ikke driver med cricket, selv om offentlig støtte skal gå til de som driver med idrett?

– Dette er noe kretsen har vært kjent med at vi har gjort. Hvis det i strid med reglene, må jeg snakke med kretsen om hva de egentlige reglene er, svarer klubbens leder.

Utover det sier han at han ikke har rukket å sette seg inn i saken etter at han tok over som styreleder, og derfor ikke ønsker å kommentere noe annet.

Generalsekretær Brekke i Oslo Idrettskrets avkrefter at de har vært kjent med at klubben har hatt medlemmer som ikke spiller cricket tidligere.

– Og hadde vi vært kjent med det, så ville ikke det vært noe vi hadde tolerert, sier han.

Publisert: 08.08.19 kl. 20:12 Oppdatert: 08.08.19 kl. 20:28

