SØKER BESKYTTELSE: Helene Næss og Marie Rønningen i treningshabitten i det røykfylte farvannet utenfor Melbourne i brannherjede Australia. Foto: THOMAS GUTTORMSEN

Norges OL-håp må trene med masker i Australias brannrøyk

Norges OL-medaljehåp i seiling, Helene Næss og Marie Rønningen, må bruke masker og blir bedt om å holde seg mest mulig innendørs for å beskytte seg mot den helsefarlige brannrøyken under oppladningen til VM i Australia.

Nå nettopp

– I går kom plutselig all røyken inn fra havet. Vi har fått beskjed. Det er ikke anbefalt å bedrive fysisk aktivitet utendørs, og det er jo det vi driver med, forteller Thomas Guttormsen.

Han er trener for Helene Næss og Marie Rønningen, som har sølvmedalje fra EM og prøve-OL – samt 4. plass fra VM i Auckland i desember – og dermed er medaljehåp i båtklassen 49er FX foran Tokyo-OL om seks måneder.

Trioen har i en uke vært i Geelong 75 kilometer sørvest for Melbourne, der de trener foran VM samme sted 10. til 15. februar.

Det er et godt stykke fra de virkelig store brannene som har herjet og fortsatt herjer Australia. Men da vindretningen endret seg mandag, fikk de norske seilerne og Thomas Guttormsen brått kjenne hva den kan medføre og påføre de rammede.

SEILING I SMOG: Helene Næss og Marie Rønningen skal etter planen, og på tross av brannrøyken, trene på vannet i Geeloing sørvest for Melbourne ut denne uken. Foto: THOMAS GUTTORMSEN

– Det lukter svidd og er dårlig sikt, selv om værmeldingen hevder at det skal være strålende sol, forteller Helene Næss, Marie Rønningen og Thomas Guttormsen.

Applikasjonene de hele tiden sjekker viste plutselig farenivået «hazardous». Det vil si farlig. Ifølge Thomas Guttormsen har konsentrasjonen av karbondioksid som i går veltet inn fra havet vært opp mot 800 ppm (parts per million).

Under VGs intervju med ham er den 500 ppm. Guttormsen sier at det ikke anbefales å være utendørs når målingen overstiger 300, hvilket skal tilsvare godt og vel røyken fra 10 sigaretter.

– Vi kjenner det godt etter å ha vært ute noen timer. Med maske. Tørre slimhinner, tørre lepper, det merkes i halsen, sier Thomas Guttormsen.

Thomas Guttormsen, som var trener for Siren Sundby da hun vant OL-gull i 2004 i Athen, understreker at «en ting er at vi må trene med maske», noe helt annet er det som australske bønder og dyrelivet er blitt utsatt og offer for.

– Det er rundt 400 kilometer fra her vi oppholder oss til de virkelig store brannene. Vi gjør oss våre tanker omkring det. Langs veiene der vi kjører, møter vi store lys-plakater som advarer mot brannene, sier han.

Helene Næss og Marie Rønningen har som mål å ta medalje i VM om drøyt tre uker. I VM i desember var de med og kjempet om gullmedaljen frem til siste regattadag. Neste uke skulle de i henhold til opprinnelig plan trene på land i Geelong. Nå vil de på grunn av brannrøyken forflytte seg lenger mot nord i Australia – på fastlandet eller en øy – for å oppnå ønsket utbytte.

Publisert: 14.01.20 kl. 16:02

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser