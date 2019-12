Magnus Carlsen advarer: Har feilet når han har ledet

MOSKVA (VG) Magnus Carlsen (29) er alene i teten foran lørdagens avslutning av hurtigsjakk – men advarer mot at han har misset på siste dag før.

– Siste dag har vært litt frem og tilbake. Når jeg har ligget bak, har jeg gjort det bra. Når jeg har ligget foran, har jeg ikke gjort det fullt så bra, sier han på vei fra fredagens siste parti – som ga den tredje seieren på rad.

Den regjerende verdensmesteren i klassisk sjakk og lynsjakk vil gjerne ta sitt første hurtigsjakk-gull siden 2015. Men advarer altså:

– Jeg lå et helt poeng bak og nå ligger jeg et halvt poeng foran. Men du vinner ikke denne turneringen etter dag to. Du kan tape på dag to, men ikke vinne. Jeg er et lite hestehode foran, men det er fortsatt en veldig lang vei å gå.

Magnus Carlsen er av den typen idrettsfolk som virkelig sier ærlig det han mener. Og når han advarer før dag tre av hurtigsjakk-VM, så mener han det virkelig.

– Han har ingen grunn til det. Han vinner, sier Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis bestemt til VG.

Sjakkeksperten Olimpiu G. Urcan er derimot mer forsiktig:

– Jo, han hadde tre flotte seirer og satte seg selv i førersetet. Men det er ikke sikkert at dette er nok for å vinne tittelen på dag tre. Han må spille nærmest feilfritt siste dag etter som han da møter noen av sine verste konkurrenter. Rommet for feil er veldig liten. Men ja, dag to var en flott innsats, sier Urcan til VG.

– Jeg har mer å gå på og må spille bra, sier Carlsen selv.

Han har flere ganger mistet – eller holdt på å miste – titler i hurtig- og lynsjakk på slutten:

I 2017 kunne han sikret VM-tittelen i hurtigsjakk med seier mot Aleksandr Grisjtsjuk i siste parti, men tapte med hvite brikker og gikk glipp av gullet.

Carlsen måtte se langt etter gullet også i lynsjakk-VM i 2016 da han ikke klarte å slå Peter Leko i siste parti – samtidig som Sergej Karjakin vant sitt parti. Russeren tok gullet etter fintelling.

I 2012 kollapset han fullstendig på siste dag av hurtigsjakk-VM. Carlsen så ut til å ha full kontroll med 9,5 av 11 poeng etter det første partiet på dag tre. Han ledet med 1,5 poeng, og de fleste trodde det skule bli en parademarsj. Men han tapte to av de fire siste partiene og også gullet.

I 2014 vant han riktignok VM i hurtigsjakk i Dubai – men han fikk bare 2,5 av 5 poeng siste dag. Heldigvis hadde han åtte av ti poeng etter to dager – altså den samme poengsummen som han står med her i Moskva. Den gang tok han likevel gullet fordi tøffe konkurrenter sviktet.

Men han har også kommet bakfra og storspilt seg til gull på siste dag:

Takket være åtte seire på de ni partiene siste dag kunne Carlsen juble for gull i lynsjakk-VM 2017.

– Vi får se hvordan det går denne gang, sier han på vei ut fra Luzjniki stadion, der finalen i fotball-VM gikk i 2018.

Carlsen åpnet dag to med remis mot kineseren Wang Hao og fikk deretter en skuffende remis mot den antatt langt svakere russeren Aleksandr Rakhmanov.

Men så seilte han på en bølge resten av fredag – selv om motstanden ikke var den aller beste:

Seier med hvitt mot Viktor Laznicka, som er rangert som nummer 56 i verden i hurtigsjakk.

Seier med svart mot Alexander Zubov, som er rangert som nummer 51.

Seier med hvitt mot Quang Liem Le, som er rangert som nummer 15.

Lørdag blir det garantert tøffere motstand for Carlsen – om han fortsetter å vinne. For han har ennå ikke møtt mange av toppene. Allerede i det første partiet lørdag venter franske Maxime Vachier-Lagrave på den andre siden av brettet.

Carlsen leder med åtte poeng, mens Vachier-Lagrave er én av tre som jager et halvt poeng bak. De to andre er polakken Jan-Krzysztof Duda og kineseren Wang Hao.

Flere av Magnus Carlsens tøffeste konkurrenter om gullet valgte noen kjappe remiser mot slutten av fredagen. Russiske Jan Nepomnjasjtsjij var klar på at han gjorde det for å få litt tid til å ta seg inn igjen i et tøft mesterskapet. Og Wang Hao følte at han trengte hvile.

– Det er veldig kynisk, men jeg skjønner dem godt. Det handler om å spare krefter. Men jeg håper at den strategien ikke vinner fram, kommenterte Magnus Carlsen.

– De som har satset på det, er i hvert fall avhengig av at jeg ikke har en god dag tre, smiler han på vei ut i det som skulle ha vært Moskva-kulden – men som er en russisk hovedstad der det er nullføre ...

Sjakkeksperten Olimpiu G. Urcan er enig:

– Det er forferdelig å se dette i en turnering på toppnivå. Når Carlsen kaller det «kynisk», er det helt rett ord.

