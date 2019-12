DOBBEL DOSE: Magnus Carlsen ved en reklameplakat av seg selv hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen-manager ringes ned etter Carlsens «Fantasy»-suksess

Magnus Carlsen (29) får voldsom oppmerksomhet i internasjonale medier om dagen – men ikke for sitt sjakkspill. Det handler om den såkalte Fantasy-ligaen for Premier League, der han nå leder blant syv millioner spillere.

Nå nettopp

– «Alle» engelske aviser ringer. Og fra andre land. Interessen er enorm. Men Magnus har ikke lyst til å snakke om det nå, sier Espen Agdestein, som ikke er en «Fantasy»-manager, men derimot den virkelige manageren til Carlsen.

– Hvordan er det mulig?

– Dette sier jo mye om Magnus: Det er typisk for Magnus når han går inn for noe.

– Er det dyktighet eller flaks?

– Begge deler, mener Agdestein.

les også Carlsen forlenget rekken uten tap etter utrolig comeback

Dette er Fantasy Premier League: * Et manager-spill der du velger ekte spillere på ditt lag ut fra et budsjett på 100 fiktive millioner, og samler poeng etter hvordan spillerne dine gjør det på banen i Premier League. * Et mål gir eksempelvis 4 poeng for en spiss, mens å holde nullen gir fire poeng for en forsvarsspiller. * Hver uke må man velge en «kaptein». Den spilleren får doble poeng. Om kapteinen ikke spiller før visekapteinen doble poeng. * Man konkurrerer automatisk i «sammendraget» mot resten av Fantasy-managerne i verden. Man kan også melde seg inn i privatligaer med venner og bekjente.

Fantasy Premier League har over syv millioner spillere. Poenget med konkurransen er å ta ut ditt Premier League-lag – ut fra spesielle kriterier.

– Nordmenn er oppslukt av Premier League. I 2017 var åtte av de 50 beste i Fantasy Premier League fra Norge, skriver Guardian i en stor artikkel om Carlsens 1. plass med sitt lag «Kjell Ankedal».

Sjakkverdensmesteren selv synes opplagt det er stort. I helgen la han til «nummer 1 på Fantasy live» som en del av sin egenpresentasjon på det sosiale mediet Twitter. Nå står det «World Chess Champion. The highest ranked chess player in the world. Current (live) #1 Fantasy Premier League player».

– Det er ikke fred å få. Jeg blir nedringt, sier Espen Agdestein.

les også Fantasy Premier League Gameweek 17: Duket for Vardy-party

– Nå prøver jeg å ta meg inn på sofaen, smiler Carlsen-manageren.

– Men selvfølgelig er dette gøy – at Magnus er så god. Jeg visste jo at han var veldig opptatt av dette, men at han skulle gå i ledelsen i hele verden, er jo stort.

Ifølge Guardian brukte Carlsen seks uker av sesongen på å komme inn blant topp 1000. Siden har han bare avansert videre på listen over Fantasy-spillere.

– Jeg er delvis Opta-mist og delvis optimist, skriver Carlsen selv på Twitter. Opta er et statistikk-nettsted for fotball – som kan være fint å bruke hvis du vil hevde deg i Fantasy Premier League.

les også Magnus Carlsen på 9. plass i verden i «Fantasy»: – Fascinerende

For to sesonger siden ble Carlsen nummer 2397, mens han i 2018/19 endte som nummer 24.105. Nå leder han altså konkurransen, som er prestisjefylt blant fotballelskere.

Magnus Carlsen har engelsk fotball og NBA-basketball som to av sine mange interesser innen sportens verden. I likhet med det han gjør ved sjakkbrettet, er det ingen tilfeldigheter på disse områdene heller.

PS: Det spilles én Premier League-kamp mandag, og det er en mulighet for at Carlsen blir skjøvet ned fra 1.-plassen i løpet av kvelden.

Publisert: 16.12.19 kl. 20:39

Mer om