Vinterens toppscorer om tøff tid i Milan: – Du er helt alene

SARPSBORG (VG) Han er tilbake fra et låneopphold i AC Milan og har scoret flere mål enn noen annen eliteseriespiller i vinter. Se opp for Sarpsborg 08s Jørgen Strand Larsen (19) denne sesongen.

– Jeg har lest litt, men jeg prøver å ikke få med meg alt for mye sånn at det ikke skal gå til hodet på meg. Det er hyggelig det folk sier, men sesongen er ikke i gang ennå og det handler om å levere da også, sier 19-åringen når VG møter ham i garderoben etter trening fredag formiddag.

Sarpsborg 08s spisstalent er på manges lepper etter blant annet hat trick mot CSKA Moskva i vinter, og elleve mål totalt i treningskampene - mer enn noen annen eliteseriespiller. Da heves forventningene før seriestarten mot Molde søndag kveld.

– Det er mange som prøver å legge press på meg, men jeg tar det bare som en utfordring. Det er ikke alltid man lykkes, men jeg må bare jobbe med meg selv også får vi ta det som det går, svarer Strand Larsen.

For bare noen dager siden sendte han G19-landslaget til EM med to mål i 3–2-seieren over Kroatia.

Nedtur

Å jobbe med seg selv lærte han i Italia. Som 17-åring ble han lånt ut til AC Milan, men oppholdet på ungdomslaget til en av verdens største klubber var ikke bare en dans på roser.

– Jeg er veldig glad for at jeg dro til Italia. Men jeg gikk gjennom noen veldig tøffe perioder der nede. Da tenker man jo. Før jul i 2017 satt jeg der uten å ha spilt så mye, jeg var skuffet og jeg følte jeg ikke leverte på trening. Ting gikk litt nedover, og da tenkte jeg at jeg kanskje hadde tatt feil valg, sier Strand Larsen og tenker seg om.

– Men til slutt sitter jeg med en god følelse. Når man drar ut er de første månedene veldig tøffe. Du er helt alene, og hvis det ikke går bra på fotballbanen har du ikke så mange andre steder å hente godfølelsen fra. Det er vanskelig å si hva som er smart, men jeg føler det var en sjanse jeg ikke kunne la gå.

– Hva var det viktigste du lærte der nede?

– Det handler det om å jobbe med seg selv og finne ut hva man må gjøre for å komme seg opp igjen. Det klarte jeg etter jeg kom tilbake fra juleferie. Jeg fikk spille mer og leverte. Så det var nok det viktigste. At jeg brukte litt tid på meg selv og at jeg fikk hentet meg inn, svarer 19-åringen.

– For man lærer av motgang også?

– Ja, og bare av det å være alene og tenke over ting. På hva man må gjøre bedre både på og utenfor banen for å spille og prestere. Det merket jeg var ganske viktig.

Bakke advarer

Han kom tilbake til Sarpsborg 08 foran høstsesongen, men det tok tid før han spilte seg inn i laget. Den 193 cm høye spissen måtte jobbe med fysikken på en annen måte i møte med voksne spillere, men i vinter har det løsnet.

– Det har vært spennende og gøy å se ham i vinter etter han kom hjem litt rusten fra Italia og måtte tilpasse seg norsk fotball igjen i høst, sier S08-trener Geir Bakke og fortsetter:

– Derfra og gjennom vinteren nå har han hatt en veldig fin kurve. Men han må holde seg skadefri, og det kommer til å gå litt fortere hver helg enn hva han har vært vant til. Så vi får la gutten få lov til å spille noen seriekamper før vi drar på for mye her, sier han.

Sarpsborg 08 møter Molde 18.00 søndag. Se kampen på Eurosport Norge.

