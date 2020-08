POST-OPERASJON: Snowboardstjernen Silje Norendal (26) gjennomgikk etter alt å dømme en vellykket operasjon onsdag. Foto: PRIVAT

Snowboard-Silje etter operasjonen: – Veldig glad

Silje Norendal (26) ser endelig lyst på tilværelsen og snowboard-fremtiden etter å ha fått fjernet 14 skruer og en metallplate fra ankelen og leggen.

– Operasjonen gikk veldig bra. Det blir et par rolig uker, men satser på at ting går fort fremover etter det, skriver Silje Norendal i en melding til VG.

Hun ble operert av Olympiatoppens lege Marc Strauss onsdag. Han er ortopediske spesialist og blant annet kjent som lege for alpinlandslaget og Norges OL-tropp for to og et halvt år siden. Under operasjonen fjernet Marc Strauss 14 skruer og en plate fra Silje Norendals ankel og legg. «Metallet» har plaget henne i lengre tid, etter at det ble satt inn under operasjon i USA i februar.

Den ble gjennomført umiddelbart etter at hun pådro seg et komplisert brudd i leggen som følge av et fall under oppvarmingen til semifinalen i slopestyle i US Open i Vail.

VG skrev om den forestående «skruefjerningen» for to uker siden.

– Operasjonen gikk veldig bra. Marc Strauss fikk ut alt han ville av metall uten store problemer, så det var veldig positivt å våkne til, forteller Silje Norendal i meldingen der hun har lagt ved et talende bilde av seg selv fra etter den åpenbart vellykkede operasjonen onsdag.

TYDELIG MERKET: Slik så Silje Norendals skruebefengte venstre ankel ut da den var på sitt mest smertefulle for noen uker siden. Foto: PRIVAT

Hun har også publisert et videoklipp fra sykesengen samt en tekst på sin Instagram-konto, som har over 300.000 følgere.

– Jeg er veldig glad for å være ferdig med denne runden, og for å ha fått ut alt som ble satt inn i leggen og ankelen i februar, sier hun.

Silje Norendal tilføyer at «alt» ble tatt ut, med unntak av en «ben-nagle». Den skal bli sittende.

– Det har vært over fem måneder med vondt hele tiden, når jeg bare går og gjør hverdagslige ting – som å gå i butikken og skulle bære en handlepose hjem, fortalte Norges mangeårige snowboard-ener før hun nå måtte legge seg på operasjonsbenken igjen.

STANG GJENSTÅR: Olympiatoppens lege Marc Strauss har fjernet alt dette «metallet» fra Silje Norendals legg og ankel, med unntak av den vertikalt plasserte ben-naglen. Foto: PRIVAT

Etter inngrepet i februar, vedgikk legen som opererte henne i Vail at skaden var mer omfattende enn han hadde trodd «på grunn av spiralbruddet», ifølge Silje Norendal.

I forrige uke møtte hun sammen med flere andre actionsportutøvere, kultur- og likestillingsminister Abid Raja ved Hafjell. Samtaleemnet var X Games Norge 2021. Silje Norendal mente møtet bar bud om positive fremtidsutsikter for sporten, i kjølvannet av nær et år som for hennes egen del har vært preget av tilbakeslag.

Før jul i fjord pådro hun seg en alvorlig skulderskade i forbindelse med en konkurranse i Big Air-arenaen som er bygd for OL-konkurransen i Beijing om halvannet år. Skaden i Vail medførte at Silje Norendal, som har vunnet fire gullmedaljer i X Games (blant annet i Hafjell 2017), mistet X Games på hjemmebane i Hafjell i mars, før Norge gikk i såkalt lock down på grunn av coronapandemien.

Silje Norendals mål er fortsatt Beijing-OL 2022, etter at hun en stund etter resultatskuffelser i Pyeongchang-OL for to og et halvt år siden vurderte å avslutte karrieren før den tid.

Går alt etter hennes nåværende plan, vil hun konkurrere i sitt tredje OL sammen med sin forlovede Alexander Bonsaksen (33), ishockeylandslaget backveteran som spiller i den finske toppligaen for KooKoo.

Paret skulle ha giftet seg i Toscana i forrige måned. Bryllupet, med hundre venner og familiemedlemmer på gjestelisten, måtte avlyses på grunn av coronaviruset. Det gjorde de i midten av mars.

Publisert: 13.08.20 kl. 10:54

