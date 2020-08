UT I EUROPA: Torgeir Børven og Rosenborg kjemper om ny deltakelse i Europa Leauge. Foto: NTB SCANPIX

VG+ viser Rosenborg i Europa

Fra før er det klart at europacupkvalifiseringen til Molde og Viking går på VG+. Nå får du som abonnent også se Rosenborg på veien mot Europa League.

VG-sporten

Nå nettopp

Norges soleklart mest suksessrike lag i Europa gjennom tidene, begynner sin ferd mot gruppespillet torsdag 27. august. Hvem som blir motstander, blir trukket førstkommende helg.

– Deltakelse i Europa betyr mye for norske klubber og norsk fotball. Vi er veldig glade for at vi har fått muligheten til å vise disse kampene på VG+, sier nyhetssjef i VG-sporten Aslân Farshchian.

VG har, sammen med Adresseavisen, sikret rettighetene til Rosenborgs to første kvalifiseringskamper. Også rundt kampene til Molde og Viking vil VG samarbeide med regionsaviser, henholdsvis Romsdals Budstikke og Stavanger Aftenblad.

– Vi tror at kombinasjonen av VGs posisjon som landets mest leste nettavis, og regionavisenes sterke posisjon lokalt, vil gi disse kampene den rammen og oppmerksomheten de fortjener, sier Farshchian.

På grunn av coronarestriksjoner, vil kvalifiseringsrundene både til Champions League (minus playoff) og Europa League spilles over én kamp – ikke hjemme og borte som tidligere. Kampene skal også gå uten publikum ifølge UEFAs reglement.

Smittefaren vil også få innvirkning på hvilke lag som kan møte hverandre, og også på hvorvidt kampene blir gjennomført.

Publisert: 06.08.20 kl. 14:00

Fra andre aviser