Kveldens travtips: Jackpot i V75

Det ble en favorittpreget V75-omgang forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed er det jackpot med over en million kroner ekstra i syverpotten. Og en av bankerne er soleklare.



Selma's Revenue har vært kanongod til fire strake seirer, de to siste i V75.

– Selma’s Revenue har vunnet sportrekningen og møter ikke verre selskap enn vanlig. Skal ha en solid sjanse for Magnus Teien Gundersen i et løp for de stallansatte, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lar også Alm Randers stå ugardert.

– Alm Randers innledet karrieren med tre strake seirer, men har siden feilet bort to topplasseringer. Feilfritt er han normalt tilbake på vinnersporet, mener Olsbu.

Dagens banker:

Selma's Revenue (V75-3) er den beste hesten og har den beste kusken. Tar sin femte strake seier.

Dagens luring:

Missingmyr Stjernen (V75-7) har vært uheldig og er klart bedre enn raden. Fra tet kan han sjokke.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 504 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2744 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to jackpot-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

1 CHUCK YEAGER

6 UNIQUE CREATION

3 TAYNO DESTRIER

9 POETIC DREAM

4 ZENATO

5 IAN B.R.

2 EMERICK

8 CASH ON TIME

———————————

7 Jens Elegance

Løpet:

Jeg nærmest helgarderer i V75-innledningen, for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Chuck Yeager får et sjansetips. Gøran Antonsen-traveren ga seg fra døden sist, men hadde halsproblemer og var unnskyldt. Gangen før tapte han kun for gode Photo Creation. Var overlegen fra tet i debuten. Kanskje kan det bli ny tetkjenning og seier, om halsen er intakt.

Outsiderne:

Unique Creation var god toer bak Indigo River etter sisterunden i dødens sist. Gangen før vant han enkelt i billig lag. Kan vinne igjen, om det bare klaffer litt med posisjonene.

Luringen:

Emerick hadde litt trafikkproblemer innvendig sist og fikk ikke åpning før det var for sent. Kusken sluttet vel også å kjøre den aller siste biten. Nå kommer Glittum-traveren ut skoløs, noe som er en klar fordel. Kan muligens ta karrierens første seier i sitt 24. forsøk.

Startsiden:

Chuck Yeager kan forsvare sporet. Tayno Destrier og Zenato vil utfordre.

V75-2 (2140mv)

5 TORA

4 ALSAKER MINDI

9 TEM FAKS

7 Satri Ø.K.

8 Valle Grid

10 Langlands Balder

2 Alm Vivanta

———————————

1 Kringlers Frøya

3 Sandi

15 Kjølstad Trollvilja

12 Skrøna

11 Ramstad Knut

14 Kjølstad Silver

13 Bjørnhaug Bekki

6 Valle Embla

Løpet:

Urutinerte hester på startstreken. Jeg garderer.

Favoritten:

Tora var god toer bak Vikelda etter to galopper sist og er milevis bedre enn raden. Hun er veldig usikker, men er mer enn god nok feilfritt. Sist ble hun sjenert til galopp på startsiden og gjentok på første bortre. Kom solid tilbake fra baktroppen og kom opp som annenhest runden igjen. Nest sist feilet hun i klar ledelse 1200 meter igjen og kunne ha vunnet ellers. Tredje sist angrep hun i stor fart på første bortre, men ble sjenert til galopp av en galopperende konkurrent. Viksås-traveren er kjapp fra start. Holder hun seg bare til rett gangart, kan hun lede hele veien.

Outsiderne:

Tem Faks feilet både fra start og i første sving sist, men kom fint tilbake til tredje. Kommer trolig ut skoløs nå, noe som er en klar fordel. Kan muligens overraske feilfritt.

Luringen:

Alsaker Mindi kommer ut etter pause og i regi av dyktige Knut Haakenstad. I debuten tapte hun kun for Lille Frøken Støen og Sitje Faks. Hun kan være klart forbedret. Er dessuten kuskeforsterket med Dag-Sveinung Dalen.

Startsiden:

Tora kan fort pile til tet feilfritt. Alsaker Mindi og er nok verst i mot, men heller ikke Kringlers Frøya er noen sinke.



V75-3 (2100ma)

4 SELMA'S REVENUE

———————————

11 Bravo Revansch

9 Senet Island

3 Exploitmyday

5 Unblemished Record

8 Goldstrike B.G.

7 Destrøyer

6 Orlando Fortis

12 Key To Happen

10 Operandi

1 Cochise

2 Camorra

Løpet:

Selma's Revenue er kveldens sikreste vinner og en soleklar banker i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Selma's Revenue har imponert stort i sine siste starter og tatt fire strake seirer. De to siste i V75, hvor han har tatt ned henholdsvis Eldorado Gracieux og Loveyou Hangover. Han er bra fra start, men kan uansett gjøre grovjobben selv. Har også den beste kusken.

Outsiderne:

Bravo Revansch tapte kun for Eldorado Gracieux i Haneborg-løpet sist, dog klart. Har vært uheldig i sportrekningen, men klaffer det bare litt, kan han meget vel bli toer bak storfavoritten.

Luringen:

Senet Island sto på godkjent etter fem måneders pause sist og kan nok være klart forbedret med det løpet i kroppen. Står til for et fint smygløp og kan fort snuse på en trippelplass. Han har en del inne.

Startsiden:

Unblemished Record er kanskje den raskeste. Selma's Revenue er også kjapp og får trolig overta.



VINNER FEILFRITT: Olav Mikkelborg trener og kusker VG-bankeren Alm Randers. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2140mv)

1 ALM RANDERS

———————————

2 Trø Loke

11 Rigel Arel

8 Birk Støvern

4 Horg Mio

3 Odins Zamurai

7 Hof Lodin

12 Hesby Vilter

6 Findal Faxen

5 Birk B.B. Remin

10 Rapp Rauen

9 Nesfaksen

Løpet:

Alm Randers står fint til og har en god sjanse feilfritt.

Favoritten:

Alm Randers innledet karrieren på beste måte med tre strake seirer på overlegent vis. Siden har han galoppert bort to topplasseringer. Har vært borte en drøy måned nå og er behandlet. Holder han seg bare til rett gangart, skal han ha en fin sjanse til å ta hjem dette.

Outsiderne:

Trø Loke skuffet ved å gi seg fra tet i V75 sist. Har vært bra ellers og vant enkelt nest sist. Tredje sist tapte han kun for Alm Randers, dog klart. Kan vinne om sistnevnte skulle rote seg bort på galopp.

Luringen:

Rigel Arel tok tre strake seirer før pausen. Har trent fint, men står sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Trenger kanskje løp i kroppen før han er helt på topp, men han kan uansett ende på trippelen med litt klaff.

Startsiden:

Både Alm Randers og Trø Loke er gode fra start. Førstnevnte får nok overta.



V75-5 (2100ma)

5 BRAGEVINN

12 BIRK FAKS

4 LÆTTIS

8 RAMSTAD KRISTIAN

7 ALM NORINDA

9 RIVE RODIN

10 JÆGER N.A.

———————————

2 Jærvsøælva

1 Hof Blesen

11 H.C. Blesen

3 Ejo Blesa

6 Stjerne Åsa

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Bragevinn knep seieren for Alm Norinda sist. Gangen før tapte han kun for Valle Grom og Valle Gulla fra likestart tross tung reise. Kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Lættis var god toer bak Birk Faks etter en tung reise sist. Ble treer i V75 gangen før. Avsluttet bra via fjerdespor i siste sving da. Ramstad Kristian og Storm Jaro var foran ham til slutt. Står bedre til spormessig enn i sine siste to starter og skal regnes i striden. Muligens det blir helstengt hodelag nå.

Luringen:

Birk Faks vant enkelt foran Lættis etter å ha overtatt føringen etter 400 meter sist. Bø-traveren står i spor tolv nå, men galoppfaren er nok redusert herfra. Feilfritt er han sterk nok til å runde alle.

Startsiden:

Ejo Blesa er rask, men slipper nok uansett. Dermed får trolig Lættis, Alm Norinda eller Ramstad Kristian overta.



V75-6 (2100ma)

7 U.R. AMAZING

1 IN HÅLERYD

———————————

4 Xanthis Amazing

2 Ganyboy

6 Hawking

5 Seek And Destroy

3 Miss Åslanda

9 Revenue Lavec

10 Falcon Dragon

8 Lins Tanic

Løpet:

Kun en formsvak Lins Tanic er normalt sjanseløs, men jeg må sjanse på to hester.

Favoritten:

U.R. Amazing kunne blitt toer sist uten galoppen i siste sving sist. Ble med i angrep fra syvende utvendig 800 meter igjen og var helt ute i fjerdespor på siste bortre. Gangen før avsluttet han flott til annen bak Monfalcone etter å ha blitt bakket ned i baktroppen. Blir nok bakket igjen, men blir det bare litt fart, er han god nok til å runde alle.

Outsiderne:

Xanthis Amazing avsluttet flott til tredje bak Monfalcone og U.R. Amazing sist og kan fort ende på trippelen igjen med litt posisjonsklaff.

Luringen:

In Håleryd ble bakket fra en vrien utgangsposisjon sist og sto på fint etter å ha fått åpning innvendig i brekken. Var solid til seier fra spor tolv nest sist. Kan bli overflydd fra start, men om hun ikke blir sittende fast, har hun sjansen igjen.

Startsiden:

In Håleryd er brukbar, men står i klar fare for å bli overflydd. Miss Åslanda, Seek And Destroy og Hawking er alle meget bra fra start.



V75-7 (1609ma)

10 ASK MAJOR

4 EDENS ODIN

1 KOMNES BORK

8 Ramstad Balder

5 Mietor

6 Will Teddy

3 Missingmyr Stjernen

———————————

9 Tusse Storm

2 Ingerø Mari

7 Lykkje Tveiten

11 Jillborka

12 Skogli Viktor

Løpet:

Ask Major er den beste hesten, men han står litt sjanseartet til.

Favoritten:

Ask Major montédebuterte sist, men ble sliten i den grenen. Har vært god i vanlige travløp ellers. Hadde han blitt litt mer offensivt kjørt i de to siste travløpene, kunne han stått med fem strake. Han rapporteres fin i trening og i normalform er han mer enn god nok.

Outsiderne:

Edens Odin fikk maks fra lederrygg i et løp ubeseirede Lesja Odin vant. Var flink til to strake før det og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Missingmyr Stjernen er ikke lett å få inn på bestilling, men han er i alle fall klart bedre enn raden og kan muligens by på et sjokk. Kjørte seg sist opp i ryggen og manglet rom bak tredjehesten over mål i et V75-løp Tana Faxen vant. Sto i bakspor på tillegg da. Gangen før feilet han i tet på siste bortre, da snorene ble dratt. Var ikke slagen på det tidspunktet, og nå er distansen 500 meter kortere. Kan muligens detonere en bombe fra tet.

Startsiden:

Missingmyr Stjernen kan muligens ta føringen feilfritt, men kan bli utfordret av blant annet Ramstad Balder.

Publisert: 22.01.20 kl. 10:50

