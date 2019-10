Carlsen-motstander Caruana: – Her kan folk tape på tid

BÆRUM (VG) Fabiano Caruana (27) tror det er stor fare for at vi vil se spillere tape på tid i VM-sluttspillet i Fischer-sjakk på Høvikodden denne uken.

Søndag vant han først med svarte brikker mot Magnus Carlsen (28), men tapte deretter med hvite brikker - og forlot Henie Onstad Kunstsenter temmelig slukøret søndag kveld.

Mens kvalifiseringsrundene, til og med kvartfinalen, har gått on-line, møte spillerne nå ved et fysisk sjakkbrett til semifinalen.

– Det er enda tøffere å holde tiden over bordet. On-line går det fortere. Derfor er det stor sannsynlighet for at folk vil gå tom for tid, sa Caruana da VG snakket med ham før første runde.

Tidsbegrensningene på Høvikodden er «TV-vennlige»: Først 45 minutter pr. spiller, og eventuelt 15 minutter tillegg etter passerte 40 trekk. Men intet tidstillegg pr. trekk, uansett hvor lenge partiet skulle vare.

– Her kan folk komme til å tape på tid. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste, men det blir veldig tøft å holde tidskontrollen.

Fabiano Caruana holdt Magnus Carlsen til remis i 12 partier på rad i VM i november 2018. Han mener alvor når han nå stiller også i Fischer-sjakk-VM på Høvikodden:

– Dette er veldig viktig for meg, det er et offisielt VM. Jeg hadde en tøff kvartfinale for å komme hit, så jeg er fornøyd med det. Nå skal jeg gi alt her.

Carlsen slo tilbake i søndagens andre parti:

At Fischer-sjakk kan være annerledes enn klassisk sjakk, fikk vi oppleve til gangs den første semifinaledagen, da Caruana og Carlsen vant ett parti hver.

– Det ser mye bedre ut enn jeg trodde etter det første partiet, så jeg er optimistisk, sa Carlsen til VG etter at han hadde utlignet takket være sin seier med svarte brikker.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Dette betyr at spillerne ikke kan basere seg på å pugge åpninger, som de gjør i klassisk sjakk.

– Du trenger ikke stresse med forberedelser. Det gjelder bare å være i god form og kalkulere bra, sier Caruana til VG.

– Du kan basere deg på de mønstrene du kjenner fra vanlig sjakk. Og det er mye lettere å gjøre tabber.

Fabiano Caruana mener også at det er ganske stressende å spille Fischer-sjakk.

– Og den tøffe tidskontrollen er selvfølgelig en av grunnene til det.

Semifinalene fortsetter mandag og tirsdag. Mandag er det to nye partier med «sakte hurtigsjakk», mens det onsdag er fire partier med «rask hurtigsjakk» (15 min. + 2 sek. pr. trekk) og deretter fire partier med lynsjakk (3 min. + 2 sek. pr. trekk).

Her kan du se Carlsen gi opp det første partiet:

