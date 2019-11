NÅ BLIR DET VM PÅ HJEMMEBANE: 28. februar starter VM allround og sprint på skøyter på Hamar. Håvard Holmefjord Lorentzen tok gull på 500 meter og sølv på 1000 meter under OL i Pyeongchang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå starter sportsvinteren: – Vi må legge litt press på dem

Fredag smeller det med verdenscupåpning på skøyter. Det er den eneste idretten hvor det er VM i Norge denne sesongen. Denne helgen starter også skiskytterne, neste helg følger langrenn, hopp og alpint etter.

Nå nettopp







NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg er mer enn klar for vintersport. Han gleder seg aller mest til VM i skiskyting i Anterselva i februar.

Denne helgen starter skiskytterne med sine nasjonale åpningsrenn på Sjusjøen.

Johannes Thingnes Bø hadde en ellevill sesong med fire VM-gull og 16 seirer i verdencupen sist. Stoltenberg er spent på hvordan det påvirker Thingnes Bø at han skal bli pappa i løpet av sesongen.

– Det er mulig å følge opp forrige sesong, ikke med antall seirer, men han kan dominere. Han har kvaliteter ikke mange utøvere har, så jeg er trygg på flere seirer, sier Stoltenberg.

VM på Hamar

Han tror det blir spennende på Sjusjøen kommende helg.

– Det kommer alltid en og annen overraskelse, de beste trenger ikke toppe formen før verdenscupstart i Östersund, men løperne på elitelaget kommer nok til å sette skapet på plass fra start, sier Stoltenberg.

Slik feiret Johannes Thingnes Bø gull-rushet i VM i Östersund forrige sesong:

Mens skiskytterne er i Norge, så starter skøyteløperne verdenscupsesongen i Minsk i Hviterussland. Og skøyteløperne har ikke mindre enn tre mesterskap denne sesongen. I februar og mars er det VM allround og sprint i Vikingskipet på Hamar.

Stoltenberg oppfordrer folk til å reise til Hamar å oppleve VM. Han mener også det er god grunn til å ha forventninger.

– Gull på hjemmebane bør være det viktigste som skjer i karrièren. Vi må legge litt press på skøyteløperne nå, og støtte dem når de er i aksjon, sier Stoltenberg.

les også Lorentzen om skøytekjæresten: – Ikke på trening for å kose

EKSPERT: Ole Kristian Stoltenberg (t.h.) er kommentator på langløp langrenn og ekspert på skiskyting for NRK. Her sammen med Liv Grete Skjelbreid. Ola Lunde og Andreas Stabrun Smith bak i bildet under den nasjonale skiskytteråpningen i fjor. Foto: Jostein Magnussen/VG

Even Wetten er verdensmester på skøyter fra 2005 og kommentator på Viasat, som har overtatt TV-rettigheteren etter NRK.

les også VM-nedtur for Lorentzen: – Dritt-løp

– Man føler press i et mesterskap, og med VM på hjemmebane forventes det det at de trigges, spesielt for de to guttene som har sjanse til å vinne, sier Wetten.

Håvard Holmefjord Lorentzen kom hjem med gull og sølv på sprint fra OL i Sør-Korea i fjor. På Hamar går VM allround og sprint samtidig. Sverre Lunde Pedersen er medaljekandidat allround.

Skøytekommentatoren tror ikke vi får se de aller beste norske resultatene før jul, siden løperne vil optimalisere formen til VM. Nederlenderne må derimot vise form fra start i et uttaksjag fra start.

les også Lunde Pedersen falt fra VM-gullet: – Noe av det bitreste jeg har vært med på

– Det er mange gode japanske og russiske sprintere som er gode nå, så Lorentzen får noe å måle krefter mot i Minsk, sier Wetten.

I tillegg til skøyter gleder han seg spesielt til fartsdisiplinene og Kjetil Jansrud ned fjellsiden i Kitzbühl blir et høydepunkt.

Ingen mesterskap

Det er mesterskapsfri sesong for nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert), alpint, freestyle og snowboard.

Ole Kristian Stoltenberg ser derfor ekstra frem til langrennsløperne skal gå Tour de Ski og den svensk-norske nyvinningen Ski Tour 2020. Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo vant Tour de Ski forrige sesong.

FØRST OPP MONSTERBAKKEN: Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo var best i Tour de Ski sist. Her på toppen av monsterbakken i Italia. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Uten VM blir Tour de Ski og den nye touren litt forhøyet denne sesongen. Og så er Raw Air for hopperne et høydepunkt, å se dem sette utfor i Vikersund anbefales, sier Stoltenberg.

Tyvstartet

Alpinistene tyvstartet tradisjonen tro i Sölden. Neste helg er det slalåm i Finland.

les også Sölden-sensasjonen Braathen: – Vinner en vakker dag

– Hva som står på hjelmen til Henrik eller ikke er jeg ikke så opptatt av, for det som er inni hjelmen er unikt toppidrettsmessig, han kommer til å levere varene også i år. Nå har jo Aksel Lund Svindal lagt opp, men når jeg tenker på ham og Kjetil Jansrud, så tenker jeg at det er de fineste utøverne. Og spesielt fartsdisiplinene i alpint er jo syke greier, sier Stoltenberg.

Freestylekjørerne og snowboarderne starter verdenscupsesongen først litt ut i desember.

les også Øystein Bråten rørt etter OL-gull i slopestyle: – Helt rått

– De er nært på publikum, det er rock’n’roll, det er spektakulært og kjapt. Jeg tror det fenger de yngre, sier Stoltenberg.

Husker du dette kjempehoppet av Maren Lundby under Raw Air forrige sesong:

Sesongstart langrenn:

Nasjonal åpning Beitostølen: 22. november. Verdenscupåpning Ruka (Finland): 29. november.

VM-DRONNING: Therese Johaug tok tre VM-gull i Seefeld sist vinter. Her på vei mot målstreken på tremila. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Høydepunkt langrenn:

Tour de Ski: 28. desember-5. januar.

Ski Tour 2020: 15.-23. februar.

Sendes på NRK. Renn fra Sveits på TV 2.

Sesongstart hopp:

Damer: Lillehammer: 7. desember.

Herrer: Wisla: 23. november.

Høydepunkt hopp:

Hoppuka: 28. desember-6. januar.

Raw Air: 7.-15. mars.

Sendes på NRK. Renn fra Sveits på TV 2.

Neste alpintrenn:

Levi (Finland): 23. november.

Første fartsrenn: Lake Louise (Canada): 30. november.

Verdenscup i Norge: Kvitfjell: 7.-8. mars.

Sendes på NRK. Renn fra Sveits på TV 2.

Sesongstart skiskyting:

Nasjonal åpning Sjusjøen: 16. november. Verdenscupåpning Östersund (Sverige): 30. november.

VM skiskyting: Anterselva: 12.-23. februar.

Sendes på NRK.

Sesongstart skøyter:

Minsk (Hviterussland): 15. november.

EM, Heerenveen (Nederland): 10.-12. januar.

VM enkeltdistanser, Salt Lake City (USA): 13.-16. februar.

VM allround og sprint, Hamar: 28. februar-1. mars.

Sendes på Viasat.

Sesongstart kombinert:

Damer: Falun (Sverige): 16. november (ikke verdenscup).

GULL-GUTT: Jarl Magnus Riiber hentet hjem VM-gull i Seefeld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Herrer: Ruka (Finland): 29. november.

Sendes på NRK og TV 2 fra Sveits.

Sesongstart snowboard:

Montafon (Østerrike): 13.-14. desember.

Høydepunkt: X Games, Aspen (USA) 23.-26. januar.

TV-rettigheter verdenscupen: NRK og TV 2 fra Sveits.

Sesongstart freestyle:

Val Thorens (Frankrike): 6.-7. desember.

OL-GULL: Øystein Bråten vant finalen i slopestyle i Pyeongchang i 2018. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Høydepunkt: X Games, Aspen (USA) 23.-26. januar.

TV-rettigheter verdenscupen: NRK og TV 2 fra Sveits.

** NRK og TV 2 deler TV-rettighetene i Østerrike i idretter under det Internasjonale Skiforbundet (FIS): Langrenn, kombinert, hopp, alpint, freestyle og snowboard.

Publisert: 15.11.19 kl. 14:30







Mer om