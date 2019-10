FISCHER-SJAKK: Magnus Carlsen under lørdagens åpningsseremoni i Bærum rådhus. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsens mål: Fire VM-titler samtidig

HØVIKODDEN (VG) Magnus Carlsen (28) spiller for tre VM-gull i resten av 2019. Om han skulle klare å vinne alle, blir han den første sjakkspiller med fire VM-titler samtidig.

Han ble selv den første trippel verdensmester i 2014 da han hadde titlene i klassisk sjakk, lyn- og hurtigsjakk samtidig.

Akkurat nå har han to: Klassisk sjakk og lynsjakk.

Søndag starter det første offisielle VM i Fischer-sjakk, der Carlsen møter Caruana i semifinalen.

I romjulen er det som vanlig VM i hurtig- og lynsjakk.

Om Carlsen vinner Fischer-sjakken på Høvikodden og hurtigsjakk-VM, så har han allerede fire titler på hånden. For hurtigsjakk spilles før lynsjakk i VM (som ennå ikke er bestemt hvor går).

– Er fire VM-titler målet?

– Ja, når det kommer et nytt VM, så må det være målet, svarer Carlsen, som også bekrefter at han kommer til å delta i hurtig- og lynsjakk-VM.

Han ble verdensmester i lynsjakk både i 2017 og 2018. Hurtigsjakk vant han sist i 2015.

Carlsen kommer til Fischer-sjakken på Høvikodden rett fra sin ferske rekord - som ble satt på Isle of Man: 101 partier på rad uten å tape. Ingen av toppspillerne i verden har klart det samme.

– I det siste har det vært et mål at jeg ikke skulle tape, fordi 100-tallet var så nærme, sier han til VG.

– Da jeg nådde 100, så slapp jeg meg litt ned på Isle of Man, innrømmer han, og kommer ikke til å satse spesielt på å utvide det tallet.

Nå er det altså klart for Fischer-sjakk, der de hvite brikkene på førsteraden og de sorte brikkene på åttenderaden står på tilfeldige plasser. Det gir 960 forskjellige utgangsstillinger, og dermed er det ikke mulig å pugge åpninger - som spillerne gjør i klassisk sjakk.

– Jeg håper at dette kan få samme status som VM i lyn- og hurtigsjakk. At VM er stort. Spenningen på forhånd er ikke så stor, for du vet ikke hva du kan forvente, men jeg tror at spenningen blir veldig stor under selve turneringen.

Carlsen har gått rett til semifinalen, fordi han - uoffisielt - er regjerende verdensmester etter å ha slått Hikaru Nakamura i fjor. Men det er nå den første offisielle mesteren skal kåres.

– Det blir tøft, men jeg går for å vinne. Jeg kan ikke annet, sier Carlsen til VG.

Det samme sier imidlertid også Fabiano Caruana, hans motstander i semifinalen, og Jan Nepomnjasjtsjij, som spiller mot Wesley So i den andre semifinalen.

Amerikanske So er den eneste som går forsiktig ut:

– Jeg er dårlig rangert av de fire som er med her, så dette blir vanskelig for meg, sier han til VG.

De fire semifinalistenes ratingplassering i klassisk sjakk er: 1. Magnus Carlsen, 2. Fabiano Caruana, 7. Jan Nepomnjasjtsjij og 12. Wesley So.

I Fischer-sjakk står offiserene på tilfeldige plasser - dog med disse tre begrensningene: 1. Kongen skal stå mellom tårnene, 2. Løperne skal stå på felter av ulik farge, 3. De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

PS: Hver match - både i semifinalen og finalen - går over tre dager. De to første dagene er det to partier - der de bytter farge - over maksimalt to timer. Den siste dagen er det først fire partier med «rask hurtigsjakk» (15 min + to sekunder pr. trekk) og deretter fire partier med lynsjakk (3 min + to sekunder pr. trekk).

Publisert: 27.10.19 kl. 17:04







