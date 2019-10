BANKERKUSK: Vidar Hop vant med Montego Bay sist og kan gjøre det igjen Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V75-banker strøket

VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp med Montego Bay som eneste holdepunkt i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld, etter at Jackson Avery ble strøket i morges.

Anders Olsbu









Dermed blir Montego Bay hans eneste alenestrek.

– Montego Bay holdt unna for gode hester sist og skal ha en god sjanse igjen, om han kommer foran, synes Olsbu.

Dagens banker:

Montego Bay (V75–2) slo gode hester fra tet sist. Kommer han foran igjen, blir han vrien å tukte.

Dagens luring:

Magnums Cornelius (V75-3) har ikke startet på over ett år, men har vært flink firer i en lokalkjøring.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper Montego Bay. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2600ma)

3 AASVIND

8 VOJE JERV

6 Mjølner Marius

———————————

5 Fløya

2 Harald

9 Kolbu Kæsj

7 Rigel Øyvind

4 Haugestad Arne

1 Stjerne Ball

Løpet:

To-tre hester kan rekke i V75-innledningen.

Favoritten:

Aasvind var uheldig og feilet direkte sist. Kom frem i dødens runden igjen og fullførte sterkt til annen bak en klart forbedret Eikjærva. Gangen før i selve Derby feilet han med krefter igjen etter å ha fått åpning fra fjerde innvendig på oppløpet. I Derby-kvalifiseringen overtok han i første sving, men kunne ikke stå i mot Vestpol Kongen og B.W. Rune til slutt. Var god til to strake seirer før det. Holder Flåten-traveren seg bare til rett gangart, skal han regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Voje Jerv har hatt en fantastisk sesong i Glenn Kramer Stenberg-regi. På ti starter har han tatt seks seirer, tre annenplasser og har ikke vært utenfor trippelen. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men han er kjapp fra start. Jeg ser derfor ikke bort i fra at han kan være med i tetkampen på direkten. Klaffer det bare litt med posisjonene, skal han regnes i striden igjen.

Luringen:

Mjølner Marius kommer ut etter 3,5 måneders pause og holder litt usikker form. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men Mjølnerød-traverne pleier å være godt forberedte på direkten. Hesten har stor kapasitet og holder han seg bare til rett gangart, er han ikke ufarlig. En typisk outsider første gang ut.

Startsiden:

Harald og Aasvind er kjappe. Voje Jerv vil nok også prøve seg en bit. Førstnevnte skal trolig ha rygg. Dermed sitter nok Aasvind eller Voje Jerv tidlig i tet.



V75-2 (2100ma)

4 MONTEGO BAY

———————————

3 Bronzini

7 Icarus B.R.

2 Welcome Malcolm

6 R.M.G. Dancing

1 Corona

8 Bolero

5 Ghost Rider M.E.

Løpet:

En eller mange er spørsmålet i DNTs unghestserie for 3-årige varmblodshester. Jeg sjanser på Montego Bay i et løp Anders Lundstrøm Wolden har halvparten av de åtte deltakerne.

Favoritten:

Montego Bay har vist fin utvikling og tok karrierens første seier sist. Holdt unna for gode Alpha Scarlet R.R. og Strong Pepper fra tet da. Førstnevnte sjokkvant for øvrig prinsesse Märtha Louises pokalløp tidligere i sommer og var ingen kastekjepp. Gangen før ble Montego Bay femte i en Kriterie-kvalifisering Iggy B.R. vant etter siste 700 meter i dødens. Søvik-traveren møter enklere lag nå og skulle han komme seg foran, kan han bli vrien å tukte. Bak ham er det veldig åpent.

Outsiderne:

Icarus B.R. har vært med på 1.10-åpninger i sine to siste starter og har holdt bra til henholdsvis fjerde i en Kriterie-kvalifisering og til tredje nå sist. Står langt ute på vingen og tas trolig opp fra start. Klaffer det med posisjonene kan han ende blant de tre igjen.

Luringen:

Bronzini har gått mest på det jevne i det siste og var klart slått av Montego Bay i Kriterie-kvalifiseringen. Men denne gangen kommer Hamre-traveren trolig ut med amerikanervogn for første gang. Om det gir ham et ekstra gir, er han en av mange som kan ende på trippelen.

Startsiden:

Montego Bay kan løse bra fra start, men også Welcolm Malcolm og Bronzini kan løse bra. Icarus B.R. er kjapp om han laddes, men tas trolig opp fra et dårlig spor. Noe åpen startside, hvor jeg håper favoritten får overta.



V75-3 (2140mv)

1 HAUAN MINA

4 HAUAN HERO

2 MAGNUMS CORNELIUS

6 ARVERUD'N

———————————

11 Myhreng Trym

3 Turbo Teddy

9 Brutal

10 Nattbris

7 Prins Aragon

8 Kolnes Anka

12 Frisli Paja

5 Sikvelands Odine

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i et åpent kaldblodsløp.

Favoritten:

Hauan Mina innledet karrieren med tre strake seirer og imponerte. Nest sist feilet hun seg bort, mens hun ga blaffen sist. Det gjør meg veldig usikker. Skulle hun vise seg fra sin beste side, er hun mer enn god nok. Men hun kan også ende sist, om hun ikke er på topp. Egentlig en outsider.

Outsiderne:

Hauan Hero ledet i det lengste sist, men ble innhentet av Mo Fakso, som sto 20 meter bak. Sagholen-traveren er bra fra start og fra tet stiger sjansene.

Luringen:

Magnums Cornelius har ikke startet siden i fjor sommer. Gikk 1.31,1 i karrierens tredje start, som toer bak Nårje. Og vant fra tet i debuten. Han ble fjerde i en lokalkjøring på Kala nylig med en kjapp avslutning. På sitt beste er han god nok til å kjempe i toppen på direkten. En typisk outsider.

Startsiden:

Hauan Hero kan muligens stikke til tet, men hesten på innsiden kan løse fint.

V75-4 (2140mv)

10 VOJE MAREN

3 NESS TJO SIF

2 LAESKOG RAIJA

9 ALONSO JENTA

1 HAUGS BLESA

7 MYKLE LINN

———————————

5 Pinsleterna

8 Jeksa

11 Tangen Siri

6 Skumsjøstjerna

4 Runi

Løpet:

Flere med vinnersjanse i denne Veikle Balder Cup-kvalifiseringen.

Favoritten:

Voje Maren avsluttet bra via fjerde, femtespor i hoppe-Derby sist, men fikk for langt frem og måtte nøye seg med femte. I kvalfiseringen overtok hun i siste sving, men stummet på oppløpet og ble innhentet av Eldoda og Alfa Betty. Viser hun seg fra sin beste side, kan hun runde alle tross dobbelt tillegg. Det er snakk om feltets klart beste hest.

Outsiderne:

Ness Tjo Sif vant greit da leder feilet 50 meter igjen sist. Tapte kun for Stjerne Kos gangen før. Holdt knepent unna for Etne Spretten som kom flott tilbake etter galopp tredje sist. Står fint til på strek og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Laeskog Raija vant greit foran Sjø Stjerna sist på ny rekord og er i utvikling. Hun forsvarer seg bra, og skulle hun komme seg foran, stiger sjansene.

Startsiden:

De tre innerste kan alle løse bra, om de går feilfritt.



SENTRAL: Frode Hamre har to av forgrunnsfigurene i dette hoppeløpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2100ma)

11 GIVEN

9 TIFFANY YELLOW

7 ILENNA BONANZA

———————————

2 My Cool Mama

6 Hands Up

10 Demerara

5 Diria Jet

3 Etna Sisu

12 Pearl Street

8 Emmia Sensation

1 Escaped

Løpet:

Tre hester peker seg ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Given forsvarte sporet sist, men slapp etter 350 meter. Første 500 meter gikk etter radige 1.07,8. Fikk siden fjerde innvendig. Fullførte bra til femte med tanke på åpningen. Var ubeseiret på sine tre starter før det. Står sjanseartet til spormessig, men 3-åringen er god nok til å runde alle med litt klaff.

Outsiderne:

Ilenna Bonanza sto på fint til tredje bak Cry Wolf og Abrakadabra sist. I hoppe-Derby fra en vanskelig utgangsposisjon gangen før feilet hun seg bort i første sving. Ble fjerde i kvalifiseringen uten å være helt på topp. Står sjanseartet til spormessig, men hun kan løse bra fra start. Skulle hun komme foran, stiger sjansene, vel og merke om åpningen ikke blir for tøff.

Luringen:

Tiffany Yellow, Givens stallvenninne, trakk seg fra annet utvendig i hoppe-Derby sist. I kvalifiseringen var hun sterk treer etter å ha kommet frem i dødens i annen sving. Tapte kun for Blueridge Sun og Delight Classic da. Står til for et fint ryggløp. Feilfritt og på sitt beste er hun trolig med i striden.

Startsiden:

Hands Up er kjapp. Kan slippe til Ilenna Bonanza, om hun blir offensivt kjørt.



V75-6 (1609ma)

1 ROBERTO BRAZZ

10 Brage Hindø

———————————

9 Imperium Bo

5 Fox Dragon

4 Knight Classic

7 Willy Invalley

2 Next Game

11 Absolutelynoexuse

6 Sao Paulo

8 May Lane

12 Zandra Invalley

Løpet:

Roberto Brazz eller Brage Hindø kommer opp på forslaget, etter at Jackson Avery ble strøket.

Favoritten:

Jackson Avery (strøketer en traver utenom det vanlige. På ti starter har han tatt syv seirer og to annenplasser. Var ikke helt på topp i Derby-kvalifiseringen og måtte nøye seg med fjerde bak Max Brady, Broad Vision og Strong Case. Tilbake på topp kan han vinne fra dødens.

Outsiderne:

Brage Hindø gjør en spennende start i Hamre-regi. Man skal ribbe ham for mye utstyr, samtidlig som man sannsynligvis skal prøve amerikanervogn. Feilfritt kan han kjempe i toppen.

Luringen:

Roberto Brazz var syk sist. Er kjapp fra start, og det varsles offensiv satsning. Forsvarer han sporet, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden:

Roberto Brazz kan forsvare sporet. Next Game i mot.



V75-7 (2100ma)

6 L'AMOUR BONANZA

2 DAYENNE LANE

5 REVENUE LAVEC

3 LINS TANIC

9 AMARONE CLASSIC

10 Super Strong

4 Avery

12 Harley D.E.

11 Delicious Dream

———————————

8 Ulisse Kronos

7 Catherine's Chic

Løpet:

Åpent i V75-avslutningen, om ikke L'Amour Bonanza gjør kort prosess.

Favoritten:

L'Amour Bonanza måtte tåle en tøff åpning og trykk underveis, før han slapp etter kilometeren sist. Ble sliten på oppløpet og firte til femte. Møter enklere lag her og kan være tilbake i seierssirkelen. Tapte kun for Madelen L.T.C. nest sist, dog klart.

Outsiderne:

Dayenne Lane avsluttet solid etter å ha blitt bakket løs sist, men fikk for langt frem. Går gode løp hver gang. Om hun ikke blir sittende fast, skal hun regnes der fremme.

Luringen:

Amarone Classic får et fint smygløp. Har hatt pause, men har trent fint. Skulle det bli litt kjøring i front, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Avery og Revenue Lavec er raske. Slipper muligens til L'Amour Bonanza om han blir offensivt kjørt.



