SKYGGE: Viktor Hovland hadde en mørk skygge over seg på den første runden av Zozo Championship. Til slutt endte nordmannen fem slag over par. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA / NTB SCANPIX

Tungt for Hovland – Woods storspilte

Viktor Hovland (22) fikk en verst tenkelig start på PGA-turneringen Zozo Cahmpionship i Japan. Det gjorde også Tiger Woods (43), før han viste sin klasse.

Det norske golffenomenet startet med en bogey i Chiba i Japan, men vondt ble til langt verre da han fikk en trippelbogey på det femte hullet.

22-åringen tok seg sammen og leverte par på de syv neste hullene, før det igjen ble bogey på både det 13. og 14. hullet. Dermed var nordmannen seks over par og uten en eneste birdie med fire hull igjen å spille.

På dagens siste hull fikk han et lite plaster på såret og en etterlengtet birdie, dermed endte han dagen fem slag over par med totalt 75 slag. Nordmannens dårligste runde siden han ble proff etter US Open i juni. Hans andre runde over 70 slag etter hans utrolige rekord med 18 strake runder på 60-tallet på PGA-touren.

I STORSLAG: Tiger Woods gikk seks under par til tross for at han startet med bogey på sine tre første hull. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / NTB SCANPIX

Mesterlig av Tiger

Også Tiger Woods fikk en marerittstart på turneringen med bogey på sine tre første hull. Deretter så han seg aldri tilbake og leverte birdie på syv av de elleve neste hullene.

Det sendte ham fra en sisteplass til delt førsteplass i turneringen. Men Woods var ikke ferdig.

På sine fire siste hull ble det to nye birdies for golflegenden. Dermed gikk han i klubbhuset seks slag under par, etter ni birdies på sine siste 14 hull, og som turneringsleder. Da med en toslagsledelse, men alle spillerne var ikke ferdig med sin førsterunde.

Siden han vant sin 15. major-tittel, den første på elleve år, i Masters i april har Woods spilt seks turneringen. Kun én av disse har han endt topp 20.

Ingen fare for helgespillet

Tross Hovlands svake førsterunde i turneringen, er det ingen fare for at han misser cuten og dermed ikke får spille helgens to avsluttende runder.

Turneringen har kun 78 spillere, som i forrige ukes turnering i Sør-Korea, dermed får alle spille samtlige fire runder.

Det er rundt 90 millioner kroner i premiepotten, hvorav drøyt 16 millioner går til vinneren.

