HJEMMEBANE-MÅL: Håvard Lorentzen vil veldig gjerne gå fort under sprint- og allround-VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gull-Lorentzens trener: Vil presse det siste ut av sitronen

Regjerende OL-mester Håvard Lorentzen (27) var langt fra fornøyd da han ikke klarte å forsvare sin VM-sprinttittel forrige sesong og mente den bar preg av «mange 4.-plasser». Nå trener han på å gå fort i tre mesterskap – ikke minst distanse-VM på verdens raskest is og sprint-VM i Vikingskipet.

– Det blir heftig i Salt Lake. Det var absurde tider der i fjor. Jeg var i helt middels form, men var bare tre tideler (33/100) bak verdensrekorden på 1000 meter, sier Håvard Lorentzen til VG med tanke på distanse-VM i den gamle OL-arenaen om to og en halv måned.

9. mars vant Nederlands Kjeld Nuis verdenscupfinalens 1000 meter på «uhørte» 1.06,18 der. Ni av de 10 beste på resultatlisten satte personlig rekord, inkludert Håvard Lorentzen med 1.06,51 på 5. plass – bak nederlandske Thomas Krol, Kai Verbij og Pavel Kulizjnikov, som dagen før hadde satt verdensrekord på 500 meter med 33,61.

Håvard Lorentzen satte personlig rekord på den andre 500-meteren med 34,28 sekunder, og ble nummer fem. Alle foran ham «perset».

Han er klar for sin andre sesong etter OL-gullmedaljen på 500 meter i Pyeongchang i februar 2018. Forrige sesong var han i forsvarsposisjon. Han tok sølv på 500 meter i distanse-VM i Inzell, med personlig rekord – men ellers gikk det ikke alltid som smurt.

– Drittløp, enkelt og greit, konkluderte han etter 500-meteren på sprint-VMs andre dag i Heerenveen i slutten av februar.

Totalt endte han på 4. plass etter tredje beste tid på den avsluttende 1000-meteren.

– Jeg hadde en god sesong. Men etter den året før, var forventningene høye. Hvis jeg hadde hatt den sesongen før OL-sesongen, ville jeg ha vært kjempefornøyd, hevder Håvard Lorentzen.

3. plass sammenlagt 500 m Håvard Holmefjord Lorentzen endte på 3. plass i sammenlagtcupen på 500 meter forrige sesong, bak Russlands verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov og Japans gjennombruddsmann Tatsuya Shinhama. På 1000 meter ble han nummer fem sammenlagt, bak regjerende OL-gullvinner Kjeld Nuis, hans nederlandske landsmann Kai Verbij, Kulizjnikov og Thomas Krol fra Nederland.

Viasats skøytekommentator Even Wetten mener Håvard Lorentzens styrke er at han beviselig presterer bra i store mesterskap, at siste sesong ikke kan betegnes som en katastrofe – men samtidig at den slik sett ble litt reddet av 2.-plassen på 500 meter i distanse-VM.

Tidligere 1000-verdensmester Wetten sier at Kulizjnikov fortsatt er favoritt, men at Lorentzen også er i stand til å presse 500-tiden ned – til under 34 sekunder.

Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon understreker at det er viktig å se «the big picture»: Hvorfor ble det 4.-plasser, hvorfor vant han, og hvorfor kom han på 2. plass?

– Du må være smart. Ta vare på det som fungerer, eksperimentere og prøve å presse den siste saften ut av sitronen. Forrige sesong gjorde han noe som gjorde ham bedre, og det er ikke slik at vi starter på nytt. Vi vil gjøre noe som er forskjellig fra i fjor. Men det ville vi uansett ha gjort, sier kanadieren.

Mens Norges allroundere med regjerende 5000-verdensmester Sverre Lunde Pedersen vil droppe den siste verdenscupen i japanske Nagano i midten av desember, «må» Håvard Lorentzen, på grunn av et «rart oppsett» stille til start i alle fire før jul. Hvis han dropper Japan-turen, risikerer han – i motsetning til allrounderne – å gå glipp av for mange poeng med tanke på en plass i verdenscupfinalen i Heerenveen.

Sesongen 2019/20 er den siste med skøytesportens tradisjonelt sett mange mesterskap. Håvard Lorentzen svarer ja på VGs spørsmål om han har til hensikt å starte i alle:

EM enkeltdistanser i Heerenveen 10. til 12. januar, VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars (sprint og allround), distanse-VM i Salt Lake 13. til 16. februar – før verdenscup nummer seks, finalen, i Thialf i Heerenveen 7. til 8. mars.

– Sprint-VM er vanskeligere, mener Even Wetten med tanke på at det er et sammenlagtmesterskap.

– Det er «enklere» å ta medalje i Salt Lake (distanse-VM), slik han fikset sesongen i fjor. Han har gått sine beste løp på tregere bane, men han gikk fort i Inzell, som har rask is, tilføyer og påpeker han.

Jeremy Wotherspoon sier at EM har lavest prioritet, men samtidig at det er fullt mulig å prestere bra i alle tre mesterskapene. Det gjelder bare ikke å kjøre løperne i senk, slik at de «vet» at de kommer til å gå dårlig.

Håvard Lorentzen mener det blir et rotte race «i år også». Det er for tidlig å si om nye, ukjente løpere kan true de etablerte i toppen. Men Håvard Lorentzen minner om at japanske Tatsuya Shinhama (23) var totalt ukjent for ham, før han tok av som en rakett forrige sesong.

Håvard Lorentzen har, bank i bordet, unngått skader og sykdom under oppkjøringen foran konkurransestarten. Med unntak av snakkisen fra fire år tilbake, har han vært veldig heldig.

– Det er viktig, understreker han og sikter til hygienetiltak for å forebygge sykdom.

Han ble i likhet med omtrent halvparten av løperne i verdenscupen rammet av matforgiftning i polske Tomaszów Mazowiecki i fjor, selv om han er påpasselig med håndvask og å holde rommet ryddig. Da noroviruset brøt ut under Pyeongchang-OL, brukte han og Norges utøvere hansker da de forsynte seg med mat.

– Det er like mye trening som før. Vi sykler litt roligere og har ventet med å gå skikkelig fort. Vi går rett under «maksen», for å jobbe med utholdenheten og «stayeren», forteller Håvard Lorentzen.

Gå så fort som mulig er det de «driver med nå». Jeremy Wotherspoon mener at Håvard Lorentzen med sin «hyggelige» 500-historikk kan bli bedre på 1000 meter, og at den distansen til og med kan bli hans beste.

Publisert: 25.10.19 kl. 20:43







