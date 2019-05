FORMEL 1-STJERNE: Niki Lauda på flyplassen i Dusseldorf i Tyskland i mars 2018. Foto: Leonhard Foeger / X00360

Formel 1-legenden Niki Lauda er død

Den tidligere verdensmesteren ble 70 år gammel.

Niki Lauda, tidligere verdensmester i Formel 1, døde mandag, Den østerrikske Formel 1-føreren ble 70 år gammel.

– Det er med dyp sorg vi kunngjør at vår kjære Niki fredfullt har gått bort med familien ved sin side. Han var en kjærlig ektemann, far og bestefar og vil bli savnet, skriver familien i en uttalelse gjengitt i Die Presse.

Lauda gjennomgikk en lungetransplantasjon i 2018.

Østerrikeren har hatt en imponerende Formel 1-karriere. Han ble verdensmester i formel 1 tre ganger – i 1975, 1977 og 1984. De to siste etter at han ble alvorlig forbrent i ulykke under Tysklands Grand Prix i 1976.

VGs motorsport-ekspert Ole Kristian Strøm forteller i en VG+-artikkel hva som skjedde: Lauda hadde på forhånd uttalt at sikkerheten var for dårlig på Nürburgring og at han fryktet å dø. På den tredje runden mistet han kontrollen over bilen: Den ble slengt inn i fjellet og bilen begynte å brenne. Lauda ble sittende i flammene i 40 sekunder før han ble dratt ut av bilen.

STYGG ULYKKE: Bilen til Niki Lauda fraktes bort fra Nürburgring etter ulykken i 1976. Foto: Hill / AP

Han fikk tredje grads forbrenning, lungene var brent i stykker, og legene trodde ikke at han skulle overleve. Utrolig nok gjorde Lauda comeback seks uker etter på Monza.

Lauda deltok i 171 løp og vant 25 av dem, skriver The Guardian. Etter Formel 1-karrieren ble han eier av sitt eget flyselskap, før han vendte tilbake til Formel 1-sirkuset som sjef for Jaguars motorsportsatsing i 2003. Siden 2012 har han vært styreleder for Mercedes-teamet.

