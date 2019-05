TIL FINALE: Georginio Wijnaldum jubler sammen med Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold Liverpool slo Barcelona 4–0 på Anfield. Foto: Phil Noble / Reuters

Slik blir TV-krigen rundt Champions League-finalen

For første gang sendes Champions League-finalen hos to ulike aktører. Her får du full oversikt over TV 2 og Viasat sine planer for å vinne «TV-krigen».

Lørdag møtes Tottenham og Liverpool til Champions League-finale på Wanda Metropolitano i Madrid.

– Selv om det er første gang Champions League-finalen blir vist hos to ulike aktører, blir det stadig mer vanlig å samarbeide rundt sportsrettigheter. Vi har sendt samtlige Champions League-finaler til nå, og ser frem til tidenes oppkjøring med to engelske lag i hovedrollene, sier sportssjef i Viasat, Anne Tufte, om «duellen» med TV 2.

Viasat sender kampen på Viasat 4, og hos TV 2 går kampen på hovedkanalen.

– Det er et spennende utgangspunkt. Jeg tror vi som jobber med dette er konkurransemennesker, alle sammen. En sånn konkurranse må vi sette pris på. Den store vinneren er seerne, for begge kanalene stiller med toppet mannskap og kommer til å vise seg fra sin beste side, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

– Har konkurransen ført til at dere har jobbet enda hardere for å ha et godt tilbud?

– Det spiller nok inn. Samtidig er dette vår første Champions League-sesong, og vi sa jo da vi gikk inn i dette at vi skulle løfte Champions League i Norge. Uavhengig av konkurransen hadde vi vært rimelig opptatt av å fyre på alle sylindere på lørdag, og det kommer vi til å gjøre, svarer Jansen Hagen.

Slik var Tottenhams vei til finalen:

Slik blir finaledekningen på TV

Viasats sending lørdag starter allerede 09.00 lørdag, og den varer helt frem til kampstart 21.00. Etter kampen vil det komme reaksjoner og analyser som varer frem til midnatt. Gjennom dagen vil Viasat også være på plass i Madrid, i tillegg til arrangementet «Champions Square» på Youngstorget i Oslo.

PS! VG har et redaksjonelt samarbeid med Viasat og sender også Viasats sending på VGTV frem til 18.00 lørdag.

Daniel Høglund er programleder i Oslo. Han vil ha med seg flere gjester gjennom dagen. Andrine Hegerberg, Sander Berge, Joshua King, Mohammed «Moa» Abdellaoue og dommersjef Terje Hauge er bekreftet. Under kampen vil Høglund ha med seg Ronny Deila, Morten Langli og Rune Bratseth som eksperter.

Roar Stokke og Lars Tjærnås er på plass i Madrid som kommentatorer, mens Jan Åge Fjørtoft og Jamie Carragher vil være på plass i finalebyen og på indre bane. Det er også to reportere til stede.

I tillegg vil de sende live og kommentere fra begge lags treninger fredag ettermiddag. Stokke og Tjærnås kommenterer. Disse kan du også se på VGTV.

Få full oversikt over Viasats program her Fredag: 16.45: Pressekonferanse Liverpool 17.30: Trening Liverpool 18.45: Pressekonferanse Tottenham 19.30: Trening Tottenham Lørdag: 09.00: Oppkjøringen starter på Viasat 4 12.00: Arrangementet «Champions Square» på Youngstorget i Oslo åpner. 16.00: Hovedarrangementet på Youngstorget starter. 17.00: Panel med Petter Veland, Arnstein Friling, Rune Bratseth og Mohammed Abdellaoue lader opp til finalen på Youngstorget. 21.00: Avspark Studio i Oslo: Programleder Daniel Høglund, Morten Langli, Ronny Deila og Rune Bratseth. Gjester gjennom dagen: Andrine Hegerberg, Joshua King, Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Mohammed Abdellaoue, Petter Veland og dommersjef Terje Hauge. På plass i Madrid: Ørjan Bjørnstad, Jan Åge Fjørtoft, Simen Sveen og Jamie Carragher. Reporter på Youngstorget: Kaja Snare. Kommentatorer: Roar Stokke og Lars Tjærnås. Vis mer vg-expand-down

Slik var Liverpools vei til finalen:

Digitalt nedtellingsprogram på TV 2

TV 2 på sin side startet oppladningen torsdag med et digitalt nedtellingsprogram fra 21.35 på tv2.no og TV 2 Sumo. Programleder her var Jon Hartvig Børrestad, som hadde med seg Markus Bailey i studio i tillegg til gjester i Madrid. Samme konseptet fortsetter fredag fra samme klokkeslett. Da er Erik Huseklepp gjest sammen med dommer Svein Oddvar Moen.

Lørdag starter de sin sending 12.00. Her kommer TV 2, ifølge sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, til å sende fra verden rundt for å følge forberedelsene til kampen.

Lørdagen blir det fra 12.00 Simon Nitsche, Mina Finstad Berg og Jesper Mathisen i studio sammen med eksperter og gjester i Madrid, London og Liverpool sammen med rapporter fra Longyearbyen i nord til Mali i sør. Børrestad tar over nærmere kampen med Brede Hangeland, Mathisen og Berg i studio.

Jan-Henrik Børslid, Erik Thorstvedt, Petter Myhre, Øyvind Alsaker, Kjetil Jansrud og Mathias Skarpaas er på plass for TV 2 i Madrid. TV 2 vil også ha spesial med den populære podkasten B-laget med Simen Stamsø Møller, Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen, samt en «Ballbingen CL-spesial» på Snapchat med Markus Bailey.

Sportsredaktør Jansen Hagen forteller til VG at de jobber med flere navn.

– Jeg tror TV 2 er en fotballkanal for de store anledningene. Vi har bygget masse erfaring gjennom den rettighetsporteføljen vi har med Premier League, Champions League, Europa League, EM-kvalifisering, Nations League, VM og EM. Erfaringen gjør at vi har selvtillit nok til å si at vi skal være best på fotball i Norge. Det håper jeg vi viser på lørdag, sier han om hvorfor seerne bør velge TV 2 på lørdag.

Se hele lørdagens TV 2-program her

12:00 Nedtelling til finalen. Ni timer til avspark! Vi teller ned til finalen og skal verden rundt for å følge forberedelsene til Tottenham – Liverpool. Simon, Mina og Jesper med eksperter og gjester i Madrid, London og Liverpool, og rapporter fra Longyearbyen i nord til Mali i sør. 15:00 Bjørndalen og Klopp 15:30 Analyse: derfor vinner Tottenham – Simon, Jesper og Brede 15:45 Analyse: derfor vinner Liverpool – Simon, Jesper og Brede 16:00 Ajax – Tottenham – vi gjenopplever mirakelet i Amsterdam 16:30 Liverpool – Barcelona – vi gjenopplever mirakelet på Anfield 17:00 Champions League-magasinet 17:30 Tottenhams vei til Madrid 18:15 Liverpools vei til Madrid 19:10 Buildup starter på TV 2 21:00 Avspark, Tottenham – Liverpool Vis mer vg-expand-down

