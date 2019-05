Vinner Nordavind nok en gang? Det tror ekspertene. Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

Går mot nok en Nordavind-triumf i Rocket League i Telialigaen

Våre eksperter har spådd utfallet av Telialiga-finalene.

Andreas Klebo-Espe / Gamer.no

Helgen 25. og 26. mai er det klart for nye bruduljer blant Norges beste Rocket League-lag. Sluttspillet i Telialigaen skal avgjøres, og det hele blir å se på Meet Ullevaal som del av Oslo E-sportfestival.

Mens liganavnet har endret seg, bør oppskriften virke ganske kjent for fans av bilfotballspillet. Et ubeseiret Nordavind jakter nok en seier, mens både Razzle Dazzlers og Bamble DreamTeam vender tilbake for å kjempe om trofeet. Til slutt har vi Byte, som gjør sin første opptreden i det som lover å bli et fartsfylt og underholdende sluttspill.

Selvfølgelig er det intet sluttspill uten spådommer, og som vanlig har vi satt et team med bransjens fremste hjerner til å ta nettopp den jobben. Hele Norges Rocket League-guru – Anders «Exuses» Skjulestad – er på plass som alltid, og vi har også hentet inn vårsesongens tipsvinner Henrik «Devik» Devik. Sammen med undertegnede har vi kommet frem til våre tips for den kommende helgen.

– Total overkjøring for Nordavind

Sluttspillets første semifinale mellom Nordavind og Byte kunne i utgangspunktet blitt en spennende affære, ettersom nykomlingen Byte har slått godt fra seg gjennom sesongen. Takket være omstendigheter utenfor lagets kontroll har Byte imidlertid mistet to av sine faste spillere, som i realiteten gjør en grisevanskelig jobb helt umulig.

«Exuses» har kommentert norsk Rocket League i flere år, og er blant miljøets ivrigste ildsjeler. Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

– Her tror jeg det blir total overkjøring for Nordavind. Byte stiller med to helt ferske spillere. Jeg vet at de er Grand Champions (har nådd spillets høyeste rangering, journ.anm) men det er ikke så vanskelig å oppnå som før, konstaterer Devik.

Ekspertenes spådom: Anders «Exuses» Skjulestad: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Bamble DreamTeam Henrik «Devik» Devik: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Bamble DreamTeam Andreas Klebo-Espe: 1. plass til Nordavind, 2. plass til Bamble DreamTeam

Heller ikke «Exuses» tror Byte har noe å stille opp med mot Telialigaens regjerende mester. Som om ikke den totale omrokkeringen av laget var utfordring nok, peker han også på hvor vanvittig overlegne Nordavind har vært de to siste sesongene.

– I den første semifinalen blir det seier til Nordavind. Laget har ikke tapt på over et år i Telialigaen, noe som er helt sykt, sier Skjulestad. Faktisk må vi helt tilbake til 22. mars 2018 for å finne sist gang Nordavind tapte i Telialigaen, den gang mot et stjernespekket Team Bjønnsk.

Resultattips: 4-0 til Nordavind.

– Bamble kan bryte forbannelsen

Semifinalen mellom Bamble og Razzle heller tilsynelatende også bare i én retning, men her er sjansen likevel større for at vi kan få en overraskelse. Bamble har hatt en klart bedre vårsesong, mens Razzle måtte ha hjelp fra oven for å kvalifisere seg til sluttspill. Historien taler riktignok i sistnevntes favør.

Razzle har vist seg å være kongene av semifinaler, etter å ha tatt seg til finalen de siste to sesongene. Samtidig har Bamble slitt med å prestere foran publikum, men «Exuses» tror denne helgen vil by på nye ting for begge lag.

Våre eksperter forventer at «Didris» og Bamble blir for sterke i sin semfinale. Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

– Bamble har kommet til sluttespillet hver sesong, men har aldri blitt bedre enn 3./4. plass. Jeg tror Bamble kan bryte forbannelsen i år ved at de når finalen.

«Devik» tror også det blir vanskelig for Razzle å gjenta semifinalebedriften fra de to foregående sesongene. Han holder døren åpen på gløtt for at gutta kan ha funnet formen, men forventer at Bamble blir for sterke.

– Razzle har hatt en veldig vanskelig sesong, og kom seg bare til sluttspillet etter at GoToSleep trakk seg. Det spørs om formen er noe bedre nå, men jeg tror uansett at Bamble stikker av med seieren her.

Resultattips: 4-2 til Bamble DreamTeam.

– Blir den jevneste finalen på mange sesonger

Om lørdagens kamper går som forventet får vi da Nordavind mot Bamble Dreamteam i finalen på søndag. Det stemmer overens med eksperttipsene fra begynnelsen av vårsesongen, da vi pekte ut Bamble som mest sannsynlig kandidat til å utfordre Nordavind.

Den regjerende seriemesteren har aldri tapt mer enn én kamp i noen av sine finaletriumfer (i finalen er det best av syv kamper). Det ligger an til å endre seg i år, og begge våre eksperter har troen på en jevn finale der Nordavind likevel blir for sterke.

– Dette blir den jevneste finalen vi har hatt på mange sesonger. Likevel tror jeg at «Al Dente», «Jwols» og «Reganam» blir for sterke i år også, tipper Skjulestad.

«Devik» hadde ikke like stor tro på Nordavind før sesongstart, men har siden latt seg overbevise av Oslo-lagets ustoppelige seiersmaskin.

– Jeg hadde Bamble foran Nordavind på tabellen før seriestart fordi Nordavind ikke hadde spilt noe særlig sammen mellom høst- og vårsesongen. Men de motbeviste meg i løpet av våren, og jeg tror Nordavind går seirende ut av en forhåpentligvis jevn finale.

Skal vi tro våre eksperter går vi altså mot Nordavinds fjerde strake seier. Hvorvidt den spådommen holder seg får vi se til helgen.

Resultattips: 4-2 til Nordavind.

Publisert: 21.05.19 kl. 13:46