SATSER PÅ NYE TALENTER: De norske fotballdamene jublet etter at de vant straffesparkkonkurransen mot Australia i VM og tok seg videre til kvartfinalen. Fra venstre: Guro Reiten, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum og Vilde Bøe Risa. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Satser 4,8 millioner kroner på jente-talenter: – Ekstremt viktig

12 fotballklubber får midler til å ansette en utviklingssjef for jentetalenter i Norge. Leder i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen mener dette viser at fotballjentene endelig blir tatt på alvor.

Mens verdens øyne er rettet mot fotball-VM i Frankrike, hvor damefotballen opplever en eksplosjon i oppmerksomhet, så kommer Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner med en gladnyhet: De blar opp 4,8 millioner kroner for å utvikle jentetalentene.

– Det er en enorm forskjell på utviklingsmulighetene for jenter og gutter. Det er mer profesjonalisert på guttesiden på grunn av økonomi. Derfor er dette et ekstremt viktig tiltak, sier Jørgensen til VG og legger til:

– Dette er et viktig steg på veien mot å profesjonalisere talentutviklingen blant jentene også.

GLADE: Lise Klaveness og Hege Jørgensen er glade for den nye avtalen som er klar. Foto: NFF

Disse klubbene fra Toppserien får støtte til å ansette utviklingssjef: Arna-Bjørnar, Avaldsnes, Lyn, Stabæk, Trondheims-Ørn, Sandviken, Kolbotn, Klepp og Vålerenga. 1. divisjon: Øvrevoll Hosle, Grand Bodø og Fløya.

Prosjektet gjelder for et år med en intensjon for tre til. Det er et spleiselag, Fotballforbundet går inn med 3,6 millioner kroner, mens Toppfotball Kvinner spytter inn 1,2 millioner kroner.

Klaveness: - Formidabel satsing

Direktør for elitefotball i Fotballforbundet, Lise Klaveness, hadde gode samtaler med Jøgensen før jul. De har diskutert hva som kan sikre talentutviklingen på best mulig måte.

Svaret ble altså at 12 klubber får utviklingssjefer med ansvar for jenter fra 14 år til de er inne på A-lag.

– Dette er en formidabel satsing. Vi ønsker at toppklubbene skal bli kraftsentere utover sin egen klubb, så det sikrer utviklingen i hele kretsen, sier Klaveness til VG.

Utviklingssjefenes hovedoppgave blir å legge til rette for talentene og bygge utviklingsavdelinger i klubbene.

Jørgensen mener dette er en stor mulighet for unge fotballjenter.

– Nå blir de tatt på alvor også. Målet er å dekke hele norgeskartet. Det skal gjøres en god jobb utover de 12 klubbene, sier Jørgensen.

Det har vært tilsvarende opplegg for gutter en stund allerede i regi av Norsk Toppfotball. Klaveness gleder seg stort over at jentene endelig kommer etter.

–Jeg brenner for dette, oppmerksomhet rundt kvinnefotball. Jeg kan si med stor stolthet at alle i eliteavdelingen er opptatt av kvinnefotball, sier Klaveness.

STOLT: Direktør for elitefotballen i fotballforbundet Lise Klaveness (t.v.) følger pressetreffet med landslagssjef Martin Sjøgren (med ryggen til i hvit t-skjorte og beige shorts) dagen etter kvartfinaletapet mot England i VM i forrige uke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det var 20 klubber som søkte om midler. 12 fikk. Både Klaveness og Jørgensen forteller at det var vanskelig å velge, og at valgene ble tatt etter ekstremt grundige vurderinger.

– Vi må tenke smart

Klaveness ser på VM som en opptur med norske øyne selv om de ikke nådde målet om medalje. Hun opplever likevel målet som reelt. Hun understreker at de må tenke annerledes for å ta opp kampen med de aller beste nasjonene, siden den norske pengesekken ikke er uten bunn.

– I Norge har vi ikke klubber med 50 millioner i årsbudsjett. Vi må tenke smart og langsiktig. Dette er en del av det, sier Klaveness.

– Hva forventer du å få ut av dette?

– Vi har robuste klubber med små midler i Norge i dag. Men dette skal løfte gode spillere i sin region. Og dette må skje på klubbens premisser. Talentarbeidet skal bli mer systematisk og vi skal profesjonalisere talentutviklingen, svarer Klaveness.

På toppen av det hele er det ingen tvil om at de får god drahjelp av det som skjer i Frankrike akkurat nå.

