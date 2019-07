BJØRGEN PÅ SOKKEL: Marit Bjørgen kan bli den første norske kvinnelige idrettsutøveren som blir hedret med en statue utenfor Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Bare 10 prosent av idrettsstatuene er av kvinner: – Norge henger langt etter

Det finnes svært få statuer av idrettskvinner i Norge. VGs oversikt viser at jentene bare utgjør 10 prosent av statuer, byster og monumenter av sportsfolk her til lands. Men nå kan Marit Bjørgen havne på sokkel i hjemkommunen.

– Her er det en skjevfordeling som bør repareres, sier tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl til VG.

Bare Sonja Henie, Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og Laila Schou Nilsen har blitt æret med statue. Alle monumentene av de banebrytende idrettskvinnene står i Oslo. VG har i sommer lagd en oversikt over statuer over idrettspersoner. Det viser seg at utover i landet er ingen idrettskvinner hedret med en statue.

– Tallene forteller oss at vi i Norge henger langt etter når det gjelder likestilling – også på dette området, mener Stensbøl.

Sjekk VGs kart over statuer, byster og monumenter over kjente sportsutøvere, ledere og hester i Norge. På kartet er kvinner markert med rødt. Vi garanterer ikke at oversikten er komplett. Kom gjerne med innspill om et minnesmerke du mener mangler.

– Det har slått meg at det er stor forskjell på menn og kvinner, sier Berit Aunli.

Hun gjorde stor suksess med tre VM-gull i langrenn i Holmenkollen i 1982 og fulgte – etter å ha blitt mor – opp med OL-gull to år etter. Hun ble hedret med fylkets kulturpris, Holmenkollmedaljen og Morgenbladets Gullmedalje.

Men noen statue ble det aldri av den banebrytende langrennsløperen som vant Norges første individuelle gull i et internasjonalt skimesterskap. Hverken i oppvekstkommunen Malvik eller i Trondheim der hun gikk for klubben Strindheim.

– Det har jeg ikke tenkt over. Jeg har ikke sett meg fortjent til noe slikt, sier Aunli, som nå i mange år har bodd på Kyrksæterøra.

Etter at Nils Arne Eggen-statuen ble avduket har Trøndelag 11 statuer og byster av kjente idrettsfolk. I september blir Vebjørn Rodal den 12. mann da han kommer på sokkel på torget i hjemkommunen Rennebu.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag synes det er synd at kvinnene mangler.

– Det er typisk at kvinner blir skrevet ut av historien. Det opplever vi også på andre området enn sport, sier han.

– Jeg tror nok det kommer en statue av Marit Bjørgen, men det må gjerne gå litt tid, mener Aunli. Ordfører Sivert Moen (Sp) i Bjørgens oppvekstkommune – Midtre Gauldal – bekrefter at det er konkrete planer om en skulptur av tidenes mestvinnende vinterolympier.

Utøveren hun overtok tittelen fra – Ole Einar Bjørndalen – ble hedret med statue i hjemkommunen Modum allerede 10 år før han la opp.

Sandvik støtter sterkt planene om å få 39 år gamle Bjørgen på sokkel.

– Statuene blir jo ofte satt opp etter private initiativ. Det er grunn til å oppfordre til bevissthet rundt valgene som blir tatt, sier fylkesordføreren i Trøndelag.

Både Tor O. Sandvik og Bjørge Stensbøl trekker frem Marit Breivik, som førte håndballjentene til deres første gullmedaljer i OL, VM og EM. Treneren opprinnelig fra Levanger leverte resultater ingen mann til da hadde vist innen norsk lagidrett.

– Dette dokumenterer hvor liten plass kvinneidretten har fått og til en viss grad også speiler det nok en historisk skjevfordelingen i forhold til plassen kvinneidrett får i mediene. Det er klart at når kvinnefotball vises langt mindre enn for menn, er det typisk at enkelte norske, kvinnelige utøvere er mer profilert internasjonalt enn nasjonalt – for eksempel Ada Stolsmo Hegerberg. Det samme gjelder golf Suzann «Tutta» Pettersen. Det er klart at når de vises mindre i mediene, bygges ikke profilene opp det vi gjerne kaller en folkekjær profil, så mediene må kanskje ta sin del av ansvaret, spør Stensbøl.

Han trekker som Sandvik paralleller til mangelen av heder til kvinner som gjør en stor innsats på alle samfunnsområder.

Bjørge Stensbøl har fulgt norsk toppidrett tett siden 1980-tallet. Han savner at flere kvinnelige topputøvere på hedersplass i kommuner landet rundt.

Den tidligere toppidrettssjefen understreker at det «farlig å begi seg ut med navn i sånne sammenhenger». Men trekker likevel frem OL-vinnerne Trine Hattestad (friidrett), Gunn Rita Dahle (sykkel), Gro Hammerseng-Edin (håndball) og Hege Riise (fotball) som naturlige valg. Han nevner også Susann Goksør Bjerkrheim (håndball) og Anette Sagen (hopp) som foregangskvinner så bør æres for ettertiden.

– Sagen har gått foran i krigen for kvinnelige hoppere, minner Stensbøl om.

