RINGENES HERRE: Thomas Bach leder Den internasjonale olympiske komité. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

IOC–presidenten slår tilbake mot OL-kritikken

IOC-president Thomas Bach mener at avgjørelsen om OL-utsettelse er riktig. Og at den kostbare beslutningen kom på plass raskt.

For mindre enn 10 minutter siden

Den internasjonale olympiske komité (IOC) med Thomas Bach i spissen, ble hardt kritisert for å være sent ute med en OL-avgjørelse da coronapandemien preget stadig flere forsider mot slutten av mars. Nå slår tyskeren tilbake mot de som mener at OL burde vært utsatt langt tidligere.

– Jeg er overbevist om at vi traff en balansert og forsvarlig avgjørelse og dermed reddet OL i Tokyo, som er i alle de involvertes interesse, sier Thomas Bach i et ferskt intervju med tyske Welt am Sonntag.

24. mars ble det bestemt at OL utsettes. 30. mars ble ny dato presentert.

– Vi lyktes å forskyve OL i løpet av tre dager, og seks dager senere legge frem nye datoer. Det snakker for seg selv, mener Bach.

Han teller da dager fra det ble innledet samtaler mellom IOC og «japanske venner». Kritikken om tidsbruken ble lagt frem tidligere.

Den 19. mars rettet VGs kommentator, Leif Welhaven, søkelyset mot IOC og de japanske myndighetenes kamp for å kjempe gjennom arrangementet. Da IOC ga seg selv en fire ukers frist tre dager senere, kalte tyske Spiegel det for et stykke hjelpesløshet.

23. mars hadde flere fått nok. Canada, Australia og – etter hvert – Norge ga uttrykk for at de ikke kom til å sende utøvere dersom Tokyo-OL ikke ble utsatt. Dagen etter falt beslutningen om å flytte mesterskapet til 2021.

– Den eneste avgjørelsen som kunne tas på kort varsel var en avlysning, men det ønsket ingen av utøverrepresentantene fra hele verden, forklarer Bach.

I motsetning til en avlysning, krevde en utsettelse enighet mellom japanske myndigheter, arrangøren og IOC.

Arrangøren skal ha gitt klart uttrykk for at de ikke ville kunne utsette med mer enn ett år grunnet kostnader. For begge parter vil det gi ekstra utgifter.

– For IOC kommer det til å medføre merkostnader på hundre millioner dollar, det er allerede klart, sier Bach.

Publisert: 12.04.20 kl. 02:44

