OVER OG UT: Frode Kippe (liggende) spilte sin siste kamp for Lillestrøm onsdag. Det ble nedrykk. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Vålerenga-fansen feiret LSK-nedrykket: - Deilig

Vålerenga-supporterne gir erkerivalen juling i sosiale medier dagen etter at det ble mørkt på Åråsen.

Nå nettopp

Mens Lillestrøm-supporterne var rasende på eget lag i går kveld, så var det spesielt en tilhengerskare som nøt kvelden. Vålerenga-fansen kunne knapt hatt det bedre.

– Det var kjempegøy. Vi misliker Lillestrøm sterkt. Det var en helt surrealistisk opplevelse, på 4–0 trodde jeg Lillestrøm skulle klare det, sier talsmann for Klanen Erling Rostvåg til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han trodde nesten ikke det han så fra sofaen.

les også Kvalik-helten Ramsland: – Sykeste jeg har vært med på

Etter fire mål av Lillestrøm kjørte Start i gang en eventyrlig opphenting. Tre mål på syv minutter av Martin Ramsland sendte LSK ned og Start opp. Dramaet endte 5–5 sammenlagt, og Start rykket opp på grunn av bortemålsreglen.

les også LSK-veteraner i sjokk: – Det sykeste jeg har sett

Rostvåg syns det er stas at LSK får seg et år i Obos-ligaen. Men samtidig ønsker han erkerivalen velkommen tilbake til eliteserien ved første forsøk. Han syns kampene mot dem er morsommere, enn å ha dem på nest øverste nivå.

– Derby vil vi ha. Men det er deilig at de får en tur ned, sier Rostvåg.

Tremålshelt Ramsland er antageligvis årets julenisse i Kristiansand:

Han fikk mange meldinger fra Vålerenga-supportere som tok seg en fest for å feire nedrykket i går. Selv feiret han med sykdom på sofaen.

På sosiale medier raljeres det på de fleste vis rundt Lillestrøm fra Vålerenga-entusiaster i år.

Det inviteres til Obos-safari i Lillestrøm. Andre hyller tremålsscorer som selveste julenissen.

Men selv om fansen omtaler forholdet mellom Oslo - og Romeriksklubben som hat, så går grensen et sted.

– Jeg jubler mer når Vålerenga vinner, enn jeg jublet da Lillestrøm rykket ned, sier Rostvåg.

Det ble ampert etter kampen:

Lillestrøm har vært i toppdivisjonen i norsk fotball siden 1975. Skuffelsen på Åråsen er åpenbart ubeskrivelig. Det ble kastet røykbomber på banen og spillerne måtte ha politieskorte da de forlot stadion.

– Det er mange som er frustrerte, skuffet og lei seg. Folk reagerer forskjellig, men vi var forberedt på at når det går dårlig, så kan alt skje. Det er vel det de tar forholdsregler for her, sa Frode Kippe til VG i går kveld etter det som var hans siste kamp for LSK.

Publisert: 12.12.19 kl. 14:56

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om