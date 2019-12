PÅ JOBB: Magnus Carlsen fotografert i kontorene til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig forrige uke. Nå spiller han i London. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Det var aldri aktuelt for Magnus Carlsen å spille for andre land

Magnus Carlsen (29) meldte seg ut av Norges Sjakkforbund – men representerer fortsatt Norge internasjonalt. Og han avslører nå at det aldri har vært aktuelt å spille for andre land.

For en måned siden ble det kjent at Carlsen har meldt seg ut av sjakkforbundet, fordi han ikke var enig i avgjørelsen om å droppe den såkalte Kindred-avtalen. Den hadde gitt Norges Sjakkforbund 50 mill. kroner over fem år fra bettingselskapet.

– Det er en prinsipiell avgjørelse at jeg meldte meg ut, sier Carlsen til VG når vi treffer ham på et advokatseminar hos sponsoren Simonsen Vogt Wiig.

– Var det noen gang aktuelt å spille for andre land?

– Nei!

Manager Espen Agdestein forteller til VG at de hele tiden hadde et sterkt ønske om at Carlsen skulle spille med det norske flagget.

– Derfor måtte vi avklare reglene i forhold til FIDE. Vi hadde en dialog for å sikre at Magnus kunne spille med norsk flagg. En siste mulighet hadde vært å spille med FIDE-flagg, men det ønsket slett ikke Magnus. Han ønsket å spille for Norge.

– Hvorfor?

– Han har mange fans i Norge, og han ønsker ønsket ikke å gjøre noe som kan fornærme dem.

– Så dere hadde overhodet ikke kontakt med andre land?

– Nei!

En av historiens mest kjente sjakkspillere, Viktor Kortsjnoj, spilte en periode med FIDE-flagg etter at han hoppet av fra Sovjetuionen i 1976 og så representerte Sveits fra 1980.

– Kortsjnoj var statsløs. Det ville ha vært merkelig om Magnus skulle spilt under FIDE-flagget som en «statsløs», sier Espen Agdestein.

Sjakkpresident Morten L. Madsen bekrefter at Team Carlsen hele tiden har vært tydelige på at Magnus Carlsen ville spille for Norge.

– Både vi og FIDE har vært løsningsorienterte for å finne muligheter. Alternativt kunne han spilt under FIDE-flagg, men intensjonen var å spille under norsk flagg som før.

Magnus Carlsen får også lov til å konkurrere i norsk sjakk. Han har allerede i høst spilt seriekamper for Offerspill, klubben som han startet før sjakk-kongressen i juli.

Sentralstyret i NSF hadde et møte med Magnus Carlsen 11. juli 2019, noen dager etter kongressen. Allerede da skal Carlsen ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

I en pressemelding begrunnet Carlsen sin utmeldelse med at et stort flertall på årets NSF-kongress hadde et annet syn enn ha i den såkalte «Kindred-saken».

Den gikk ut på at sjakkforbundet vurderte å inngå en sponsoravtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner. Carlsen var sterk tilhenger av denne avtalen, men ble nedstemt på kongressen.

Han utelukker ikke at det kan være aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på et senere tidspunkt.

Publisert: 23.12.19 kl. 09:54

