WADA-dommen: Treneren frykter Ustjugov vil bryte sammen igjen

LILLEHAMMER (VG) Forrige gang Russland og Sergej Ustjugov ble utestengt fra OL endte det i tårer. Russernes landslagstrener Marcus Cramer frykter reaksjonen til den russiske langrennsstjernen etter WADAs dom i dag.

Marcus Cramer er russernes tyske landslagstrener. Søndag kunne han glede seg over dobbelt russisk på herrestafetten i Lillehammer. Men i dag er det alvor. Like etter klokken 11 ble det kjent at WADA (verdens antidopingbyrå) vil utestenge Russland fra all idrett i fire år.

Cramer snakket med norske journalister i helgen. Dette sa han om utestengelse:

– Det vil være en katastofe for oss, og spesielt for utøveren, sa Cramer.

Sønderknust

Han snakket ikke med Ustjugov om den vanskelige saken i Lillehammer. Treneren var rett og slett redd for at Ustjugov skulle bli sur og dra hjem. For det er ingen tvil om det er nervepirrende timer for 27-åringen. Han ble utestengt fra OL i 2018, på grunn av funn WADA gjorde i basene med informasjon i Moskva etter OL i Sotsji i 2014. Nå kan han bli utestengt igjen.

– Kona hans er gravid og venter på babyen hjemme. Han skal ikke hjem på to-tre måneder, kanskje han ikke er hjemme når babyen kommer. De gjør alt for denne sporten. Og så er det noen som skal stoppe dem? Hvordan kan man forklare dette til utøverne? spør Cramer.

Ustjugov har tatt to VM-gull, begge kom i Lahti i 2017.

Husker du Ustjugov og Klæbo havnet i basketak under VM i Seefeld tidligere i år? Ustjugov var ordentlig forbannet:

Treneren forteller at Ustjugov var sønderknust da han ble utestengt fra OL i 2018.

– For to år siden så jeg to store menn foran meg som brøt sammen i gråt. Det er ikke noe fint. Det er noe dritt. Jeg vil ikke se det igjen. Det var veldig tøft for meg, sier Cramer til VG.

Møte i Lausanne

WADA-ledelsen er samlet i Lausanne. Et panel som fikk ansvar for å vurdere Russlands avlevering av dopingprøver, kom i november med anbefalingen om at WADA nok en gang bør utestenge landets antidopingbyrå.

Russernes landslagstrener Marcus Cramer gledet seg over seier både lørdag og søndag under verdenscuprennene i Lillehammer. Han syns det var spesielt godt å slå nordmennene:

For et drøyt år siden var det russiske antidopingbyrået tilbake hos WADA etter tre års utestengelse. Kravet var at flere betingelser ble oppfylt, blant annet skulle WADA ha full tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet. Det ble forsinket, men i januar fikk WADA tilgangen de krevde. Men panelet som nå ber om ny utestengelse mener det er mange uregelmessigheter rundt de avleverte prøvene.

– Hva kan utøverne gjøre, når de på kontoret gjør noe dritt? Eller kanskje har gjort noe dritt? Jeg er veldig sint og trist, sier Marcus Cramer.

Og dommen ble altså at WADA utestenger Russland fra store mesterskap i fire år.

