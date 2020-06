Norske medier: Slik ender Eliteserien

Det er seks måneder og 16 dager siden forrige kamp. Tirsdag kveld er endelig Eliteserien tilbake.

Og skal vi tro norske medier, ender også årets sesong med seriegull til Molde. Seks av sju medier som har kommet med tabelltips foran årets sesong har fjorårets mester på topp.

– Jeg synes Molde har en ellever som er ganske lik kvalitetsmessig som det Rosenborg har, i hvert fall når Per Ciljan (Skjelbred) vender tilbake, men jeg synes bredden og valgmulighetene i Moldes stall er bedre. De har også et kollektiv og et lag som jeg synes fungerer bedre sammen, sier ekspert Jesper Mathisen, som har satt opp TV 2s tabelltips med Molde på topp.

Se hva spillerne sier om å endelig være tilbake i videoen øverst.

FAVORITTER IGJEN: Seks av sju medier tipper Molde tar seriegull i 2020. Her fra gullfeiringen i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix

Se alle tabelltipsene nederst i saken. Også VG har tippet Molde på topp foran Rosenborg:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Bodø/Glimt

4) Vålerenga

5) Sarpsborg 08

6) Brann

7) Haugesund

8) Viking

9) Odd

10) Kristiansund

11) Stabæk

12) Aalesund

13) Strømsgodset

14) Start

15) Mjøndalen

16) Sandefjord

Tror Rosenborg er revansjelystne

Eurosport-duoen Tor Ole Skullerud og Kenneth Fredheim tror derimot Rosenborg slår tilbake, og at trønderne er ekstra trigget etter den skuffende sesongen i 2019.

– Elleverne til Molde og Rosenborg er nesten helt umulig å skille. Det er vinnerkulturen, den sårede stoltheten og revansjelysten i Rosenborg som vipper det i deres favør, sier Eurosport-kommentator Fredheim.

I fjor vant Molde med hele 16 poeng ned til overraskelseslaget Bodø/Glimt på sølvplass. Rosenborg kapret tredjeplassen med like mange poeng som Odd, men bedre målforskjell. Både Fredheim og Mathisen spår en langt jevnere sesong i år.

– Hvis Rosenborg ikke er nærmere i år, blir jeg veldig overrasket, sier Mathisen.

VG-lupen: Derfor blir Molde nummer 1

Fredheim mener de to topplagene har hver sin svakhet: Moldes midtforsvar og Rosenborgs spissplass.

– Ruben Gabrielsen var en klar leder i det forsvaret. Vegard Forren hadde ikke en stor sesong, men likevel med hans rutine var han viktig. Når de ikke minst også mistet Kristoffer Haraldseid, er Molde veldig svekket i den bakre fireren, sier han og fortsetter:

– Dino Islamović må slå til som midtspiss i Rosenborg. Hvis han ikke gjør det, tror jeg ikke Rosenborg vinner. De siste sesongene har Alexander Søderlund vært toppscorer med åtte mål. Det er langt unna det nivået du må være på hvis du skal vinne ligaen. Laget som vinner ligaen har som regel alltid en spiller som scorer et sted mellom 15 og 20 mål.

Har du registrert ditt Fantasy-lag? Fristen er 17.00 - gjør det her nå!

Børven kan heve RBK

Men en ting kan ifølge både Fredheim og Mathisen gjøre Rosenborg til en hetere kandidat til seriegullet - om de henter Odd-spiss Torgeir Børven, som siden forrige uke har blitt koblet til Lerkendal.

– Ja, så til de grader. Jeg tror Børven kan være en riktigere spiss i et Horneland-lag, selv om Islamović har sett bra ut. Jeg tror også Per Ciljan kan bli veldig viktig når han kommer. Vi snakker tross alt om en mann som spiller fast i Bundesliga, sier Fredheim, som får støtte av Mathisen:

– Børven leverte jo en helt vanvittig sesong i fjor og var kanskje på sitt aller beste noensinne. At han kan heve Rosenborg, det tror jeg absolutt. Med tanke på hvordan de spiller og hva slags kanter og indreløper de har, vil han komme til mange sjanser. Da vil han også score mange mål. Det er en spiss som kan herje i Eliteserien, men Rosenborg må nok opp enda et nivå hvis de skal nærme seg det nivået de har sagt at de vil nærme seg ute i Europa, sier TV 2-eksperten.

VGs ekspert Bernt Hulsker tror Rosenborg blir gullfavoritter med Børven på laget:

– Den svakeste spillerstallen i Eliteserien

Seks av sju medier har tippet nyopprykkede Sandefjord på bunnplass. Mathisen tror bunnstriden vil være jevn mellom det han mener er Eliteseriens tre svakeste lag: Start, Mjøndalen og nevnte Sandefjord.

– Sandefjord har en ellever som er veldig sårbar for skader, men det er ganske lite som skiller det jeg mener er de tre svakeste lagene i Eliteserien. Når sesongen blir som den blir med mange kamper på seks måneder, vil det kampprogrammet gå utover de svakeste lagene, sier han.

Eurosports Fredheim forteller at han syntes Sandefjord på bunnplass var det letteste laget å plassere.

– Etter mitt syn er det den svakeste spillerstallen i Eliteserien. De har en veldig spennende trener i Marti Cifuentes med spennende spillestil. Det er synd han ikke har mer ressurser til disposisjon, sier han.

Dette er kampene som spilles tirsdag kveld:

18.00: Rosenborg - Kristiansund

18.00: Aalesund - Molde

18.00: Stabæk - Mjøndalen

18.00: Odd - Sandefjord

18.00: Viking - Bodø/Glimt

20.30: Sarpsborg 08 - Vålerenga

RBK-aktuell: Odds spiss Torgeir Børven fra en eliteseriekamp mot Haugesund i 2019. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Se alle tabelltipsene her:

TV 2:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Bodø/Glimt

4) Haugesund

5) Brann

6) Sarpsborg 08

7) Vålerenga

8) Viking

9) Stabæk

10) Odd

11) Kristiansund

12) Strømsgodset

13) Aalesund

14) Start

15) Mjøndalen

16) Sandefjord

Eurosport:

1) Rosenborg

2) Molde

3) Bodø/Glimt

4) Brann

5) Viking

6) Vålerenga

7) Kristiansund

8) Stabæk

9) Sarpsborg 08

10) Strømsgodset

11) Haugesund

12) Aalesund

13) Odd

14) Start

15) Mjøndalen

16) Sandefjord

Nettavisen:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Brann

4) Viking

5) Bodø/Glimt

6) Sarpsborg 08

7) Stabæk

8) Vålerenga

9) Haugesund

10) Odd

11) Strømsgodset

12) Kristiansund

13) Aalesund

14) Mjøndalen

15) Start

16) Sandefjord

NRK:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Bodø/Glimt

4) Brann

5) Sarpsborg 08

6) Viking

7) Haugesund

8) Stabæk

9) Odd

10) Vålerenga

11) Kristiansund

12) Aalesund

13) Strømsgodset

14) Sandefjord

15) Mjøndalen

16) Start

Aftenbladet:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Haugsund

4) Bodø/Glimt

5) Brann

6) Viking

7) Stabæk

8) Vålerenga

9) Strømsgodset

10) Sarpsborg 08

11) Odd

12) Aalesund

13) Kristiansund

14) Mjøndalen

15) Start

16) Sandefjord

Dagbladet:

1) Molde

2) Rosenborg

3) Brann

4) Viking

5) Vålerenga

6) Kristiansund

7) Bodø/Glimt

8) Stabæk

9) Haugesund

10) Sarpsborg 08

11) Aalesund

12) Strømsgodset

13) Mjøndalen

14) Odd

15) Start

16) Sandefjord

Publisert: 16.06.20 kl. 10:47

