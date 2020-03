2008-UTGAVEN: Slik så det ut opp mot Dølfjellet under Birkebeinerrennet i 2008. Foto: Geir Olsen/Birkebeinerrennet

Birken-leder rørt av støtten – ber om krisepakke

Birken-leder Eirik Torbjørnsen omtaler den økonomiske situasjonen som alvorlig etter avlysningen av Birkebeinerrennet.

Det tradisjonsrike rennet er blant idrettsarrangementene som avlyses i år etter anbefaling fra helsemyndighetene, i den nasjonale dugnaden for å begrense coronasmitte.

Flere arrangører som VG har snakket med, sier at den økonomiske situasjonen er prekær – og at de håper på hjelp både fra myndighetene og velvillige sponsorer.

Idrettspresident Berit Kjøll sa torsdag til VG at hun ville ta opp de økonomiske konsekvensene med kulturminister Abid Raja.

– Vi er Norges største mosjonsarrangør. På vegne av oss ønsker jeg å takke for all støtte og sympatierklæringer fra deltagere, samarbeidspartnere og birkenvenner. Det varmer skikkelig. Det er rørende å se hvor mye folk bryr seg, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken.

Har buffer

Han sier at arrangøren Birken AS, som eies av Rena IL, Lillehammer Skiklub og Lillehammer Cykleklubb, befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon.

– Jeg har ikke full oversikt over hva avlysningen koster oss i kroner og ører. Vi jobber med løsninger for deltagere og ser på ulike refusjonsordninger. Vi ber om forståelse for at det tar noe tid, sier han, og ber myndighetene om hjelp.

BIRKEN-LEDER: Eirik Torbjørnsen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Birken er en sterk motor for norsk folkehelse, og vi gikk i front og var en av de store som tidlig tok et samfunnsansvar for folks helse. Jeg tror det skapte en kjedereaksjon. Jeg håper at myndighetene skjønner viktigheten av den dugnaden og frivilligheten, og jeg håper at myndighetene gir noe tilbake, sier Torbjørnsen.

Også Skarverennet, som skulle gått 18. april, rammes hardt.

Geilo IL, som arrangerer og er økonomisk ansvarlig for Skarverennet, er i full gang med å få oversikt over kostnadene etter årets avlysning.

– Dette gir alvorlige konsekvenser for et idrettslag. Vi må revurderer alt av budsjetter, men vi har heldigvis spart opp en liten buffer i et Skarverennsfond, som et resultat av mange trofaste deltakere og en massiv dugnadsinnsats over mange år. Dette for å sikre at aktiviteter for barn og unge ikke skal rammes når sånne ting skjer, sier daglig leder Espen Nordby Andersen i Geilo IL.

– Vi ser nå på størrelsen av refusjon. Vi har ikke bestemt hvordan vi skal løse det, men vi ønsker å gjøre det på en god måte slik at folk har lyst å gå Skarverennet senere, legger han til.

Foreløpig er ingen ansatte rammet.

– Vi jobber mot neste års renn allerede i dag, påpeker Andersen.

– Forventer dere hjelp fra staten?

– Når man ser det store bildet, så er det mange som er skadelidende. Vi har forståelse for at alle må ta sin del av kaken, og vi kan ikke forvente at staten redder alt og alle. Det er likevel fint om myndighetene, i lys av denne alvorlige situasjonen, kan komme med støtteordninger til de idrettslagene som er økonomisk berørt. Dette for å sikre barn og unges aktivitet.

NM i skiskyting ble også avlyst. Rennleder Bjørn Tore Årevik tar det som en sindig sogning, men:

– Det er klart at det betyr mye økonomisk - hvor mye vet vi ikke ennå.

– Vi kjørte 4000 kubikk med snø med lastebiler fra Vikafjellet hit. Det har vært en vanvittig dugnadsinnsats. Og vi har hatt fantastiske lokale entreprenører som har sponset mesteparten av snøkjøringen.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Vi må gå i dialog med sponsorene. Noe er jo allerede utbetalt. Vi må bare håpe på velvilje fra våre sponsorer.

– Men det er en forferdelig trasig situasjon å komme i for et lite idrettslag i ei lita bygd, sier Årevik, som også sitter i styret i Norges Skiskytterforbund.

Mange bransjer er berørt av corona-pandemien, og fredag presenterer statsminister Erna Solberg regjeringens tiltak for å motvirke de økonomiske utfordringene den har skapt.

– Vi ser at dere sliter, og vi skal komme, og kommer, med målrettede tiltak for å hjelpe. Vi vil igangsette strakstiltak og ytterlige konkrete tiltak for hardt rammede bransjer og næringslivet, og tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien dersom det blir nødvendig, sa hun.

Hun sier tiltakene nå er første bidrag for å unngå konkurser, så vi har en jobb å gå til i andre enden av denne krisen.

