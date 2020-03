Hånet corona-viruset – nå er han smittet

To dager tidligere hadde Utah Jazz-spilleren Rudy Gobert (27) hånet corona-viruset. Onsdag ble det klart at han har testet positivt.

Den amerikanske basketball-ligaen NBA bestemte onsdag seg for å stoppe sesongen inntil videre. Det bekreftet ligaen på sine hjemmesider. Årsaken er at Gobert har testet positivt.

Flere videoer viser hvordan den franske Utah-spilleren mandag drev gjøn med corona-viruset da han hadde pressekonferanse og ble spurt om hvor alvorlig han tok det:

Rudy Gobert svarte med å berøre alle mikrofoner og opptakere foran seg - før han løp ut av lokalet. Nå viser det seg altså at det var en heller mislykket spøk.

Varselklokkene kom da spillerne fra Utah Jazz og Oklahoma City Thunder forlot banen rett før kampen skulle ha startet natt til torsdag.

Rett etterpå kom meldingen om at kampen var utsatt. Gobert skal ikke ha vært i arenaen onsdag.

2020 har vært et tøft år for NBA etter at den tidligere superstjernen Kobe Bryant omkom i en helikopterulykke i slutten av januar.

– Dette er mye større enn basketball-ligaen. Vi tenker på familien, sier Dallas Mavericks-eier Mark Cuban på nba.com.

Meldingen om at NBA stopper sesongen løper som ild i tørt gress i den amerikanske idrettsverdenen. Ishockeyserien NHL har meldt at de torsdag skal bestemme seg hva de skal gjøre. Mye tyder på at de også vil bryte av sesongen.

Corona-viruset har spredt seg raskt over USA - med over 1200 tilfeller og mer enn 30 dødsfall inntil onsdag kveld.

USA har samtidig innført innreiseforbud fra Europa. Innreiseforbudet gjelder for utenlandske statsborgere som har vært i et av de 26 Schengen-landene de siste 14 dagene. Forbudet trer i kraft ved midnatt natt til lørdag amerikansk tid (kl. 05.00 norsk tid lørdag morgen) og gjelder de neste 30 dagene.

