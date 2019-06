Magnus Carlsen på vei inn i Stavanger konserthus sammen med trener Peter Heine Nielsen. Foto: Lennart Ootes, Altibox Norway Chess

Carlsen mot triumf i Norway Chess

(Magnus Carlsen-Yangyi Yu 2–0) Magnus Carlsen (28) har gang etter gang slitt i Norway Chess. I år ligger han an til å vinne allerede før siste parti skal spilles.

Dette vil «bare» være andre gang i karrieren han vinner Norges eneste superturnering. Han triumferte også i 2016.

– Det ble etter hvert en behagelig dag på jobben, fastslo verdensmesteren på TV 2 -sendingen om partiet mot Yangyi Yu (25).

Levon Aronian er den eneste som kan ta igjen Carlsen, men han må vinne sitt parti mot Fabiano Caruana for å ta igjen verdensmesteren. I øyeblikket ligger det an til remis.

– Jeg tar ingenting for gitt, sa Carlsen.

Carlsens siste parti, som går fredag, er mot VM-motstanderen Fabiano Caruana.

Magnus Carlsen tok onsdag sin sjette armageddon-seier i Norway Chess - av like mange mulige. Torsdag kom den andre vinsten etter «ordinær tid». Den første kom mot Aleksandr Grisjtsjuk - torsdag var det kineseren Yangyi Yu som måtte gi tapt.

– Pluss 2 i klassisk er ikke verst. Kanskje det kan bli enda mer i morgen. Og sammen med armageddon har det gjort det til en strålende turnering, sa Carlsne på TV 2.

Carlsen har nå 67 partiet på rad uten tap. Han har ikke tapt siden 31. juli i fjor (mot Shakhriyar Mamedyarov i Biel-turneringen).

De 67 partiene på et snaut år er spilt slik:

* Biel-turneringen: 1 parti.

* Sinquefield Cup: 9 partier.

* Europacupen for Vålerenga: 6 partier.

* VM-matchen mot Caruana: 12 partier.

* Wijk aan Zee-turneringen: 13 partier.

* Shamkir-turneringen: 9 partier.

* Grenke-turneringen: 9 partier.

* Norway Chess: 8 partier.

Magnus Carlsen fikk etter hvert et solid overtak både på brettet - og på klokka. Jon-Ludvig Hammer var på TV 2-sendingen klar på at det gikk mot seier for nordmannen. Mot trekk 30 ga superdatamaskinen Sesse Carlsen et soleklart overtak.

Yu nektet lenge å gi opp, men etter 44 trekk var det slutt.

