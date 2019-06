EKSTRATRENING: Viktor Hovland trener etter lørdagens golfrunde. Caddie og collegetrener Alan Bratton følger med. Foto: Thomas Nilsson / VG

Golfesset Hovland: - Jeg blir forbanna!

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA (VG) Her står Viktor Hovland (21) på puttinggreenen og forsøker å finne den gode følelsen. Amatøren imponerte igjen blant de store.

Det er nesten tomt på treningsområdet på mektige Pebble Beach i California. Det er småkjølig og grått. Collegetrener og caddie Alan Bratton følger nøye med på hvert slag.

De har vært på golfbanen i snart seks timer, men er ikke fornøyde.

Puttingen var nemlig det som sviktet Hovland under en ellers sterk golfrunde i U.S. Open. For andre dag på rad brukte han 32 slag med putteren, noe som spolerer sjansen til en virkelig god score.

– Det er veldig frustrerende å ikke få i puttene. Det er irriterende. Jeg blir forbanna! sier Hovland.

SPILTE BAK TIGER: Her er Viktor Hovland på hull 14 hvor han gjorde birdie. Samtidig slår Tiger Woods ut på hull 15. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han gikk likevel på par og er på delt 27. plass i sin andre Major-turnering.

Han er likt med Tiger Woods og kan ende opp med å spille sammen med ham søndag.

Hovland møter VG ved hull 18 på en av verdens mest berømte golfbaner. Han har akkurat avsluttet med birdie (en under par) etter et mektig innspill på rundt 200 meter.

Det tok av på tribunene da Hovland traff greenen. Dermed hadde han snudd en golfrunde som var på vei i feil retning:

På et tidspunkt var han to over par. Så løsnet det. Og de ni siste hullene gikk han to under par. Som under Masters i april, klarer Oslo-gutten å slå tilbake.

– Jeg vet at jeg har det i meg at jeg kan snu ting, selv om jeg ikke er fornøyd med spillet, sier Hovland.

GJØRMEBALL: Viktor Hovland og Alan Bratton fant til slutt ballen han slo i buskaset på hull ni. Foto: Thomas Nilsson / VG

På hull ni så det stygt ut. Fra midt i fairway – der Hovland som regel befinner seg - slo han ballen ut i buskaset til høyre for greenen.

– Jeg slo den ballen så langt til høyre at det er helt flaut, sier en sedvanlig selvkritisk Hovland.

De brukte litt tid på finne ballen. Den var gjørmete og ikke mulig å spille på, og han måtte ta en såkalt dropp - og spille videre med ett straffeslag.

Men han chippet ballen helt inntil flagget og reddet bogey. Krisen var unngått.

Runden imponerte collegetrener Bratton.

– Denne mentale styrken er en av egenskapene som er veldig vanskelig å lære bort. Viktor har den. Han er blitt enda bedre på det, samtidig som ferdighetene også har økt, sier Bratton.

Han mener det er kort avstand fra der Hovland ligger nå og helt opp til toppen.

– Forhåpentligvis vil det han har lært denne uken hjelpe ham til å vinne en U.S. Open en gang i fremtiden, sier Bratton, som søndag bærer nordmannens bag for siste gang.

PROFFTAKTER: Viktor Hovland blir proff etter søndagens runde. Han skal spille på PGA-touren de fire neste ukene. Foto: Nilsson, Thomas

Hovland blir proff, noe Tore Waagø, daglig leder i hans norske klubb Miklagard, mener er en riktig avgjørelse.

– Vi synes det er fantastisk å se hvilken ro han har. Det er moro å se et klubbmedlem og en nordmann som helt klart hører hjemme i dette selskapet. Jeg er sikker på at dette bare er starten på en stor karriere, sier Waagø.

Hovland er elleve slag bak amerikanske Gary Woodland. Bak ham følger engelskmannen Justin Rose (-10). Han har en haug med meritterte proffer bak seg.

