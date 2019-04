Se Birk Ruuds spektakulære triks

På aller første forsøk, landet 19-åringen Birk Ruud det enormt utfordrende double bio 1620-trikset – som han nå tror kan bli en signatur.

Nå nettopp







– Det er første gang jeg lander det, og det på første forsøk. Jeg prøvde å holde adrenalinet oppe, fokusere og ikke tenke for mye, forklarer Ruud på telefon fra østerrikske Sölden.

Det er like før premieutdelingen i Audi Nines hvor Ruud ble nummer to. At han landet det spektakulære bio-trikset, som du kan se i videoen øverst i saken, også i konkurranse, la han et godt grunnlag for å komme på seierspallen.

– Veldig fornøyd med annenplassen. Han som kom på tredje, vant VM i Big Air, sier Ruud om sesongens siste konkurranse.

Elias Syrjä vant konkurransen, mens Fabian Bösch ble nummer tre. I kvinneklassen ble det norsk seier. Der vant Johanne Killi foran Elena Gaskell og Silvia Bertagna.

Om selve trikset og forberedelsene til det, sier Ruud:

– Det viktigste er ha å en godfølelse, uten det er det ikke så mye som skjer. Man må «shredde» med venner, det må være en god lagfølelse, og da er det bare å «sende’n».

De lærde strides

Selv vet han ikke om noen andre som har landet det, og de lærde strides. Men Vincent Gagnier landet to forskjellige varianter av double bio 1620-trikset da han vant X Games Big Air i 2015.

– Kan dette bli et signaturtriks?

– Jeg liker å gjøre mye forskjellig, men det kan bli et signaturtriks, det kan det, sier Ruud, før han må haste videre.

NYE HØYER: Skikjøreren Birk Ruud når stadig nye høyder. Her under en treningsomgang i Park City i Utah, i forkant av hans VM-sølv i fristil. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

VG har snakket med flere skikjørere for å opplyse de mer uinnvidde om hvor utfordrende Ruuds triks faktisk er.

– Det er en grunn til at det er få som gjør det, for det er vanskeligere å holde kontroll på landingen når man kaster seg fremover enn bakover. Jeg hadde aldri klart det, sier Andreas Håtveit og ler karakteristisk.

Han forklarer at forskjellen på et bio-triks og et cork-triks, er at man i førstnevnte tar «sats» med hodet først.

– Det som Birk gjør, er at han får det til å se utrolig lett ut, med en så fin stil. Lekende og lett, sier Per-Kristian «PK» Hunder, profesjonell skikjører.

Psykisk utfordrende

VG når han i midten av sitt eget 30-årslag, jubileet er 28. april. Han forklarer litt mer av den mentale delen rundt Ruuds triks.

– Det er psykisk utfordrende, siden man går fremover med hodet. Det er instinktivt for oss mennesker å beskytte hodet, det er ganske mye skumlere å kaste seg inn med hodet først. Ikke nok med det, så må man gå en gang rundt til med hodet, forklarer «PK».

Han fullroser 19-åringen, som vant sitt første X Games-gull på Fornebu for mindre enn et år siden, og har fortsatt rakettfarten opp mot skihimmelen.

– Han er på full fart oppover. Ruud har vært et sinnssykt talent i mange år nå, og har tatt nye steg de to siste årene. Og med et slikt triks til å avslutte rundene sine med, blir han veldig farlig neste sesong, mener «PK» Hunder.

Publisert: 27.04.19 kl. 17:04