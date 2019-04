FIKK GRAMMY: Drake mottar prisen for beste rap-låt – «God’s Plan» på Grammy-utdelingen i Los Angeles i februar. Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

«Drake-forbannelsen» herjer – sjekk den utrolige oversikten

Ajax-fansen kan bare håpe at den sportsinteresserte rapperen Aubrey Graham (32), bedre kjent som Drake, ikke poserer med klubbens drakt på konsertene i Amsterdam tirsdag og onsdag.

Søndag skjedde det nemlig igjen – « Drake -forbannelsen» slo til. Den har lenge herjet i USA, og nå er artisten i ferd med å legge Europa for sine føtter – det er som regel dårlige nyheter for lagene og spillerne han støtter.

Den kanadiske artisten er på Europa-turné, og poserte med PSG-spiller Layvin Kurzawa på et bilde publisert på sistnevntes Instagram-konto lørdag.

Det endte «selvfølgelig» med 1–5-tap i bortekampen mot Lille, og feiringen av seriegullet måtte utsettes nok en gang etter at PSG slapp inn fem mål i ligaen for første gang siden 2000.

Kurzawa startet riktignok på benken, og ble ikke byttet inn før i det 85. minutt – da hadde PSG allerede sluppet inn de fem målene.

Men forbannelsen er langt mer utbredt enn som så, og for Ajax-supportere med et snev av overtro er det ikke gode nyheter at han skal holde konsert i Amsterdam.

les også Superstjernenes favorittspill: Dette spiller Drake, Neymar og Erna Solberg

Tirsdag kveld spiller Ajax en svært viktig bortekamp mot Juventus i Champions League-kvartfinalen. Kanskje noen klarer å overtale artisten til å gå på scenen med Juventus-drakt?

Her er listen over noen «forbannelsene»:

2012: Drake gir spesiallagede ringer til Kentucky Wildcats – et collegelag i basketball – etter at de har vunnet det nasjonale mesterskapet. Siden da har laget aldri vunnet tittelen igjen – til tross for at de i 2015 vant 38 kamper på rad ...

2013: NBA-laget Toronto Raptors utnevner Drake til sin globale ambassador. Klubben er nå kjent for å underprestere i store kamper.

2014: Drake er på fest med Miami Heats stjernespillere, og laget taper senere NBA-finalen mot San Antonio Spurs med 1–4 i kamper.

2014: Drake og Liverpool-spiller Daniel Sturridge har hatt mye å gjøre med hverandre de siste årene. Våren 2014 poserer de sammen mens Liverpool kjemper om ligatittelen. Pokalen endte i skapet til Manchester City ...

2014: NFL-quarterback Johnny Manziel omtales i en av Drakes låter, «Draft Day». I tiden etterpå ble Manziel omtalt for alt annet enn sportslige prestasjoner, og karrieren forsvant i festing og skandaler. 26-åringen har nå gjort comeback, men er ikke tilbake i NFL.

2014: NFL-stjernen Odell Beckham Jr. gjør «The greatest catch ever made», og kort tid dukket han opp på bilder sammen med Drake. Siden da har det vært mest utenomsportslig fokus på Beckham Jr. – av den negative sorten.

2015: Drake viser seg på bilder med Serena Williams i forkant av US Open. Den amerikanske tennisstjernen ryker på et sjokktap mot Roberta Vinci i semifinalen. Dermed røk også sjansen til å ta fire Grand Slam på et kalenderår for Williams.

2018: Drake er på plass i Las Vegas for å heie på MMA-profilen Conor McGregor i storkampen mot Khabib Nourmagomedov. McGregor er sjanseløs i buret, og kampen huskes kanskje best for bråket etterpå.

2019: Drake er på treningssenteret, og poserer med drakten til University of Alabama før college-sluttspillet i amerikansk fotball. Clemson University vinner med utklassingssifre.

2019: Forbannelsen er allerede blitt en «greie», og Drake lar seg avbilde med en trøye der han har logoen til alle de fire lagene som er igjen i sluttspillet. For første gang i ligaens historie blir ingen av de to semifinalene avgjort i ordinær tid.

2019: Romelu Lukaku gliser bredt på et bilde sammen med Drake, og legger det ut på Instagram. Kort tid etterpå taper Manchester United mot Wolverhampton.

2019: Dortmunds stjerneskudd Jadon Sancho legger ut bilde av seg selv sammen med Drake. I den neste kampen blir det 0–5 tap i «seriefinalen» mot Bayern München, og Sancho kan trolig glemme drømmen om ligagull denne sesongen.

2019: Drake treffer Pierre-Emerick Aubameyang i forbindelse med sine konserter i O2 Arena i London. Arsenal taper selvfølgelig 1–0 mot Everton rett etterpå.

2019: Manchester City-spiss Sergio Agüero har tydeligvis ikke fått med seg forbannelsen, og koser seg stort i møtet med Drake i forkant av Champions League-kampen borte mot Tottenham. City taper 1–0, og Agüero bommer på straffespark.

2019: Drake poserer med Layvin Kurzawa kort tid før PSG kan sikre ligatittelen i kampen mot Lille. Det blir 1–5-tap for Kurzawa og lagkameratene.

Kilde: Aftonbladet.

VGs tips: Hjemmeseier

Det står 1–1 mellom lagene fra det første Champions League-møtet i forrige uke. Det gir at Juventus har fordelen i kveld. Selv om Ajax var fullt på høyde spillemessig den første kampen.

Torino-vertene har levert hjemme i Nord-Italia i denne turneringen. Young Boys (3–0), Valencia (1–0) og Atlético Madrid (3–0) ble alle beseiret. Det ene feilskjæret var mot Man.Utd. (1–2) i november.

Ajax har også prestert på utebane - særlig var 4–1 over Real Madrid sterkt. Der fremstod det unge Amsterdam-laget med en uredd innstilling.

Men det faktum at Juventus har vunnet 12 av 13 siste hjemmekamper i alle turneringer gjør at vi går for hjemmeseier til 1,65 i odds. Et målspill på Cristiano Ronaldo til 1.75 i odds er også innenfor. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

