STERK START: Viktor Hovland ser på sitt innspill til hull nummer ni. Det endte med birdie. Foto: David Cannon / Getty Images Europe

Woods vurderte Hovland på USAs lag

VIRGINIA WATER, SURREY (VG) Viktor Hovland åpnet med en meget sterk runde i proffdebuten på Europatouren. Kanskje Tiger Woods fulgte ekstra nøye med?

Woods er kaptein for det amerikanske laget som skal møte resten av verden i desember, i den såkalte Presidents Cup. For noen dager siden ble lagt ut følgende uttalelse fra Woods på cupens nettsider: «Høstturneringene gjør også at jeg kan ta en ekstra kikk på Matthew Wolff, Viktor Hovland og Colin Morikawa, som alle har spilt bra etter at det ble profesjonelle sent i sesongen».

Hovlands navn ble fjernet raskt, men feilen ble selvsagt plukket opp, blant annet av Golf Channel-skribenten Geoff Shackleford på denne nettsiden (se oppdateringer 16. september). Han unnskylder Woods med følgende: «Selvsagt er det mange uskyldige forklaringer for at Viktor Hovland ble nevnt. Han snakker bedre engelsk enn de fleste amerikanere! Og med en fin Oklahama-slang. Og han ser ut som en av de beste spillerne på planeten akkurat nå.»

KAPTEIN: Tiger Woods styrer det amerikanske Ryder Cup-laget. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Hovland ble spurt om Woods-tabben etter dagens sterke åpningsrunde på minus tre, som akkurat nå holder til en delt femteplass.

– Oh, really, svarte han med sitt store smil og litt amerikanske væremåte.

– Ha-ha, det hadde jeg ikke sett. Men jeg har et amerikansk pass også, jeg kan bare bytte frem og tilbake, fleiper Hovland spontant.

Konfrontert med at det kanskje handler om hans amerikanse aksent, sier han:

– Ja, mulig, det er ikke en bra ting. Jeg må jobbe med den.

Uansett må det være et stort kompliment at Tiger Woods har tenkt på Hovland som en mulig del av laget sitt. Det skulle fortelle det meste om hva den norske golfyndlingen, for det er det han er, har levert de siste månedene.

Men isteden er det Europa og Ryder Cup-kapteinen Padraig Harrington som kan komme til å ville ha med Hovland, i møtet med USA neste høst.

– Det er ganske høyt oppe på listen mn. Jeg elsket å spille for Oklahoma State (collegegolf), og å være en del av laget som vant det amerikanske mesterskapet. Det er litt annerledes enn vanlig golf. Å være en del av et lag er liksom det maksimale, sier Hovland.

Ryder Cup-kaptein Padraig Harrington var meget fornøyd med det han så da han spilte med Hovland.

– Jeg ser mer enn noe annet en innstilling jeg liker i spillet hans. Han har en ung manns «attitude». Jeg visste at han var god og rolig. Han er virkelig veldig, veldig sterkt mentalt, sier Harrington til VG etter dagens runde.

Saken oppdateres.

