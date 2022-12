ØKT INTERESSE: Casper Ruuds suksess på banen har gitt følger utenfor banen både for han selv, søstrene (bakerst til høyre) og kjæresten (fremst til høyre).

Familien Ruuds nye hverdag: − Ikke valgt det selv

Casper Ruuds enorme suksess i 2022 har gitt uventede følger utenfor banen. Det har både han selv, kjæresten og søstrene måttet venne seg til.

Andreas Hellenes

Casper Ruud (23) gikk inn i 2021 som verdens åttende beste tennisspiller. Mange ville ansett 2022 som et godkjent år dersom han beholdt plasseringen som verdensåtter.

Men tennisesset fra Snarøya utenfor Oslo har fortsatt rakettutviklingen gjennom året. Noe som har resultert i utrolige to Grand Slam-finaler og at han i september kun var én seier unna å bli verdensener.

Nå er han nummer tre.

Selv om finalene i French Open og US Open begge endte med tap, og Ruud måtte nøye seg med en bestenotering på rankingen som verdenstoer, så ble 2022 året hvor Ruud virkelig ble en del av den ypperste verdenseliten.

2022 har gitt både edelt metall og store opplevelser for Ruud. Se oversikt i bildekarusellen under:

1 / 8 FEBRUAR: For første gang i karrieren forsvarte Ruud en tittel da han vant Argentina Open i februar. MARS: Under Miami Open tok Ruud seg til karrierens første Masters 1000-finale hvor han tapte for Carlos Alcaraz. MAI: Ruud forsvarer nok en tittel i en ATP 250-turnering. Denne gangen i Genève. JUNI: Ruud tar seg til finalen i French Open hvor han taper for sitt barndomsidol Rafael Nadal. JULI: Ruud tar årets tredje ATP-tittel, denne gang i Gstaad. Igjen i en turnering hvor han er tittelforsvarer. SEPTEMBER: Ruud går hele veien til finalen i Grand Slam-turneringen US Open. Igjen blir han slått av en spanjol i finalen, denne gang Carlos Alcaraz. SEPTEMBER: Ruud tas ut til Europa-laget i Laver Cup for andre året på rad. Nordmannen fikk være så tett på som det er mulig å komme da kanskje tidenes beste tennisspiller, Roger Federer, la opp. NOVEMBER: Casper Ruud tok seg helt til finalen av ATP-sluttspillet i Torino, men igjen kom han til kort - denne gang for Novak Djokovic. forrige neste fullskjerm FEBRUAR: For første gang i karrieren forsvarte Ruud en tittel da han vant Argentina Open i februar.

– Til syvende og sist er det tennisspiller jeg er, og det er det jeg fokuserer på. Men det har vært gøy å oppleve visse ting, erkjenner Ruud som i september var en del av et eksklusivt knippe spillere som fikk være på lag med tennislegende Roger Federer (41) i hans avskjed med tenniskarrieren.

PS: Denne helgen spiller Casper Ruud Mubadala-mesterskapet. Turneringen sendes på VG+ Sport.

Men det er ikke bare Ruud som har fått oppleve nye sider av den nye hverdagen etter stor sportslig suksess det siste året. Også familien, og spesielt kjæresten og søstrene, har fått sin dose oppmerksomhet.

– Når interessen øker i takt med prestasjonene, så drypper det litt på de rundt meg også. Plutselig får aviser lyst å skrive om hvem denne fyren er og hvem de rundt ham er, sier Ruud til VG.

Under US Open-finalen, som sees av flere millioner, fanget TV-kameraene stadig opp Ruuds kjæreste Maria og søstrene Caroline og Charlotte mens det var avbrekk i spillet.

I etterkant av finalen viet tabloidaviser rundt om i verden, deriblant Se og Hør i Norge og The Sun i England, overskrifter til både Ruuds kjæreste og søstre. Hvordan de gikk kledd, hva de studerer eller jobber med og hvordan de så ut var blant temaene som tabloidene ga spalteplass.

Casper Ruud sier følgende til VG om den ufrivillige oppmerksomheten kjæresten og søstrene fikk:

– Vi la merke til at det ble skrevet noen saker rundt omkring, men det var aldri noe som min familie eller kjæresten valgte å stille opp frivillig på. De har ikke valgt det selv.

– Det er ikke oppmerksomhet de har bedt om, men de blir på en måte offentlige personer de også når de er med rundt. De har vært flinke til å både akseptere det og takle situasjonen.

Både søstrene, kjæresten, mor og far har i lengre tid fulgt Ruud rundt om i verden store deler av året. Men det er først etter hans prestasjoner i årets French Open og US Open at interessen har nådd et nytt nivå:

– Man kan ikke styre hva folk har lyst å skrive om, men de har i hvert fall ikke valgt å stille opp på intervjuer selv om de har blitt spurt, sier Ruud og fortsetter:

– Det har blitt en ny del av hverdagen rett og slett, selv om det ikke er disse sidene av sporten man tenker først på når man oppnår noe stort.

Med suksessen har det også kommet andre følger. Følger som Ruud i langt større grad tar imot med åpne armer. Som verdens tredje beste tennisspiller blir han behandlet litt annerledes enn tidligere:

– Når man er helt i verdenstoppen, så blir man litt ekstra prioritert når det kommer til treningstider på turneringene man deltar i, hvilke baner man får trene på og for eksempel at man kan få tildelt større hotellrom enn andre spillere.

– Det er sånne småting gjør hverdagen litt enklere, mer behagelig og mindre tidkrevende. Slike små detaljer er en fordel på det nivået her hvor vi reiser året rundt, forklarer Ruud.